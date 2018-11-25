â€˜Leyla GÃ¼ven'in talepleri saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± derinleÅŸmeden karÅŸÄ±lansÄ±nâ€™

HDPâ€™nin tutuklu milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™in aÃ§lÄ±k grevi 18. gÃ¼nÃ¼nde. HDPâ€™li Semra GÃ¼zel GÃ¼venâ€™in taleplerinin bir an Ã¶nce karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi'nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± süresiz-dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi eylemi 18'inci gününde devam ediyor. GeçtiÄŸimiz hafta sonu, Güven'e destek olmak amacÄ±yla 5 ilde 2 günlük açlÄ±k grevi eylemi yapÄ±ldÄ±. AçlÄ±k grevine giren yurttaÅŸlar ve siyasetçiler, Güven'in taleplerinin kendi talepleri olduÄŸunu ve bu taleplerin karÅŸÄ±lanmamasÄ± durumunda farklÄ± eylem ve etkinliklerde bulunacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Güven'e destek olmak amacÄ±yla Urfa'da yapÄ±lan 2 günlük açlÄ±k grevine girenlerden biri olan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Semra Güzel, Güven'in eylemine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

‘TECRÄ°D KIRILMALIDIR’

Mezopotamya AjanÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Güzel, barÄ±ÅŸ havasÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± için ilk önce Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. GeçmiÅŸte yapÄ±lan diyalog ve müzakere süreçlerini hatÄ±rlatan Güzel, “Toplumda barÄ±ÅŸ havasÄ± vardÄ±. BarÄ±ÅŸ için kimi adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. GörüÅŸmelerin son bulmasÄ±yla birlikte bir savaÅŸ ve çatÄ±ÅŸma ortamÄ±na girdik” dedi.

Güven'in ileriki günlerde karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± muhtemel saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren Güzel, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“AçlÄ±k grevleri insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± üzerinde olumsuz etkileri vardÄ±r. Bu eyleme giren kiÅŸi, bunlarÄ± bilerek bu eyleme giriyor. Leyla arkadaÅŸÄ±mÄ±z, kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan ve ilaç kullanan bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±. B6 gibi kimi vitaminleri almasÄ± gerekiyor. Muhtemelen ÅŸu an cezaevinde kendisine vitamin de verilmiyor olabilir. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± derinleÅŸmeden arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bu taleplerine barÄ±ÅŸ giriÅŸimiyle cevap verilsin. Bunun için atÄ±lacak ilk adÄ±m tecridin kÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r.”

HAKKARÄ°LÄ° SEÇÄ°LMÄ°Åž KADINLAR: GÜVEN’LE DAYANIÅžMAYI BÜYÜTELÄ°M

Hakkarili seçilmiÅŸ kadÄ±nlar da 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Gününü açlÄ±k greviyle karÅŸÄ±layan Leyla Güven'in durumuna dikkat çekti.

Yüksekova Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Adile Kozay, “24 Haziran seçimlerinde yüksek bir oy alan Leyla Güven ÅŸu an tutuklu ve açlÄ±k grevinde. Daha önce Hakkari Milletvekili Selma Irmak tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Hükümet, Hakkari kadÄ±nlarÄ±nÄ±n iradesini tanÄ±mÄ±yor. Bunun için saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸun oluyor” dedi.

KADININ ÖNCÜ ROLÜ

Hakkari Ä°l Genel Meclisi BaÅŸkanÄ± Gülizar Ä°liÅŸ ise, “Bize yönelik halen bir tehdit söz konusudur. 'Seçseniz de biz yine kayyum atarÄ±z' tehdidi var ortada. Selma Irmak kentin kadÄ±n iradesi olarak seçildi ve çok yoÄŸun bir ilgiyle sahiplenildi. Buna tahammül edemeyenler onu tutukladÄ±. Åžimdi de aynÄ± ÅŸekilde sahiplenilen Leyla Güven de rehin olarak cezaevinde tutuluyor. Burada dikkat çekilmesi gereken bir ilin ya da kadÄ±nÄ±n iradesine saldÄ±rÄ±dan çok kadÄ±nÄ±n bu coÄŸrafyada ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± öncülük rolüdür. KadÄ±nÄ±n öncü olduÄŸu toplumlarda iktidarlarÄ±n dayatmalarÄ±na karÅŸÄ± boyun eÄŸilmez, buna karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lÄ±r. Devlet bunu bildiÄŸi için bu iradeye saldÄ±rÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'GÜVEN ÅžÄ°DDETE KARÅžI DÄ°RENÄ°YOR'

DBP Yüksekova Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Öznur Evin de, hükümetin on binlerce kadÄ±nÄ±n oyuyla seçilen Leyla Güven'i cezaevinde tutmasÄ± ile kadÄ±na olan düÅŸmanca politikalarÄ± gözler önüne serdiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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