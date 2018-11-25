DemirtaÅŸ'Ä±n avukatÄ±: Hamle dedikleri Ä°stinaftaki dosyayÄ± onamak

Av. FÄ±rat EpÃ¶zdemir: Selahattin Bey'in dosyasÄ±nÄ±n Ã¶ne alÄ±nmasÄ± bir an Ã¶nce bu dosyayÄ± kararÄ± Ã§Ä±karacaklarÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Ä°stinaf Mahkemesi'nde Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n 4 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± dosyanÄ±n ön incelemeye alÄ±nmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren dava avukatlarÄ±ndan FÄ±rat Epözdemir, DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lma ihtimali karÄ±ÅŸÄ±ÅŸÄ±nda bu davanÄ±n öne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), HDP'nin önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸa dair yapÄ±lan baÅŸvuruyu 20 KasÄ±m SalÄ± günü karara baÄŸladÄ±. AÄ°HM'in ‘derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±’ dediÄŸi DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ± tarafÄ±ndan Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne yapÄ±lan tahliye talebine ÅŸu ana kadar yanÄ±t verilmiÅŸ deÄŸil. AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan karar iliÅŸkin “Bizi baÄŸlamaz. KarÅŸÄ± hamlemizi yaparÄ±z” ifadelerini kullanmasÄ± üzerine gözler DemirtaÅŸ'Ä±n Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve ceza aldÄ±ÄŸÄ± dosyaya çevirdi.

DemirtaÅŸ ve dönemin HDP Milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder'in birlikte yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar 7 Eylül 2018 tarihinde görülen duruÅŸmada çÄ±ktÄ±. Mahkeme heyeti kararÄ±nda, DemirtaÅŸ'a, ‘Örgüt propagandasÄ± yapmak’ suçundan 4 yÄ±l 8 ay, Önder'e de aynÄ± suçtan 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. DemirtaÅŸ'a 4 yÄ±l 8 ay verilmesi baÅŸka bir tartÄ±ÅŸmayÄ± da beraberinde getirmiÅŸti. DemirtaÅŸ'a 4 ay fazla ceza verilmiÅŸ olsa dosya Ä°stinaf Mahkemesi'ne deÄŸil, YargÄ±tay'a gidecekti. 4 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verilerek, temyiz süreci de kÄ±saltÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

ISRARLA BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°LMEDÄ°

DosyanÄ±n bir diÄŸer önemli özelliÄŸi ise, benzer suçlardaki tüm dosyalar Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasÄ± ile birleÅŸtirildi. Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lama devam ederken ElazÄ±ÄŸ’da aynÄ± kapsamda olan bir yargÄ±lama dosyasÄ±nÄ±n resen birleÅŸtirilmesi ile birleÅŸtirilen dosya sayÄ±sÄ± 17'ye çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu. AvukatlarÄ±n taleplerine raÄŸmen Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyeti Ä±srarla birleÅŸtirme talebini kabul etmedi.

SoruÅŸturmayÄ± yürüten bazÄ± savcÄ± ve polislerin görevlerinden ihraç edildiÄŸi davanÄ±n tek delili ise, her iki ismin Newroz’daki çözümü yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±.

‘KARARI BÄ°LEREK VERDÄ°KLERÄ° KANAATÄ°NDEYÄ°Z’

DemirtaÅŸ'Ä±n dava avukatlarÄ±ndan FÄ±rat Epözdemir Mezopotamya AjansÄ±na açÄ±klamalarda bulundu ve Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin vermesi gereken öncelikli kararÄ±n, söz konusu dosyayÄ± Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava dosyasÄ± ile birleÅŸtirilmesi olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, “Bu kararÄ± bilerek vermedikleri kanaatindeyiz” dedi.

Epözdemir, “Nitekim AÄ°HM'in son kararÄ±ndan da açÄ±kça anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± üzere siyasi saiklerle hareket edildiÄŸi ortada” deÄŸerlendirmesinde bulundu. Mahkemenin çok saÄŸlÄ±klÄ± bir yargÄ±lama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Epözdemir, “Selahattin Bey'in savunmasÄ±nÄ± almadan karar verdi. Söz konusu konuÅŸmanÄ±n çözümü yaptÄ±rÄ±lsÄ±n dedik, bu bile bilerek yapÄ±lmadÄ±” dedi.

'CUMHURBAÅžKANI'NIN SÖYLEMLERÄ° DOÄžRULUYOR'

Epözdemir, “Burada bilerek, istenerek yapÄ±lan bir durum olduÄŸu kanaatindeyiz. Bununda asÄ±l amacÄ±nÄ±n AÄ°HM'de ana dava ile ilgili tutuklama yönünde bir ihlal kararÄ± çÄ±karsa en azÄ±ndan 'Bunu devreye koyar, bunun üzerinden biz bir hamle yaparÄ±z' dediler. Nitekim CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda 'Gereken hamleyi yaparÄ±z, iÅŸi bitiririz' söylemi de bunu doÄŸruluyor” diye konuÅŸtu.

'BÄ°R AN ÖNCE KARARA ÇIKARACAKLAR'

DosyanÄ±n Ä°stinaf Mahkemesi'nde raportör hakime verildiÄŸini dile getiren Epözdemir, “Selahattin Bey'in dosyasÄ±nÄ±n esasÄ±ndan önce, çok sayÄ±da dosya ön inceleme için atama beklerken, bu dosyanÄ±n öne alÄ±nmasÄ±, ön inceleme için üye hakime gönderilmesi bize ÅŸunu gösteriyor; bir an önce bu dosyayÄ± karara çÄ±karacaklar” ifadesinde bulundu. Mahkemenin dosyalarÄ± birleÅŸtirme yönünde karar vermesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Epözdemir, “Bu yönde bir karar verildiÄŸinde hükmün bozulup, dosyanÄ±n yeniden Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerekir. Hukuken olmasÄ± gereken bu. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bizim verilen karara dönük baÅŸvurumuz esastan reddedilirse Ä°stinaf Mahkemesi'nde o zaman maalesef CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n vermiÅŸ olduÄŸu talimat yerine getirildi diye çok rahat bir yorum yapabileceÄŸiz. UmarÄ±z ki bu yapÄ±lmaz. AÄ°HM kararÄ± aslÄ±nda Türkiye'deki bütün yargÄ±lamalarÄ±n, özellikle siyasi saiklerle yapÄ±lan yargÄ±lamalarÄ±n hukuki yürütülmediÄŸini, siyasetin baskÄ±sÄ± altÄ±nda yürütüldüÄŸünü ima etmektedir. Bu açÄ±dan Türkiye gibi hukuk devleti olduÄŸunu ileri süren bir ülke açÄ±sÄ±ndan maalesef acÄ± veren bir durumdur. Biz Ä°stinaf Mahkemesi'nin tüm bunlarÄ± göz önünde bulundurarak, hukuki bir deÄŸerlendirme yapacaÄŸÄ±nÄ± ümit ediyoruz” diye konuÅŸtu.

'TEK HAMLELERÄ° DOSYAYI ONAMAK'

Karara raÄŸmen tutukluluÄŸun devam etmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Epözdemir, “AÄ°HM'le ilgili mümkün deÄŸil tutukluluk halinin devam ettirilmesi. AÄ°HM kararÄ± kesinlikle uygulanmalÄ±dÄ±r. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda Selahattin Bey'i cezaevinde tutabilecekleri dosya 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi üzerinden verilen cezanÄ±n istinafta karara baÄŸlanmasÄ± ve bizim baÅŸvurumuzun reddedilmesiyle olur. BaÅŸka da bir yolu yok bunun. Tabi birde ÅŸu olabilir, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi 'AÄ°HM'in deÄŸerlendirmesini tahliye için yeterli bulmuyorum' diyerek, hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir yorumla Selahattin Bey'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verebilir. Bu Türkiye'de olmayacak bir durum deÄŸil, örneklerine sÄ±k sÄ±k rastladÄ±k. UmarÄ±m bu da olmaz. Olursa Türkiye çok daha zor durumda kalÄ±r” ifadesinde bulundu.

'KUVVETLÄ° ÅžÜPHE BU YÖNDE'

Epözdemir, Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasÄ± için, “Önceden bir deÄŸerlendirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanaatindeyiz biz. Bizim ön görümüz bu. Yoksa mümkün deÄŸil böyle bir davadan ceza çÄ±kmasÄ±. Bu durum bizde kuÅŸkularÄ± arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizdeki kuvvetli ÅŸüphe bu yönde. AÄ°HM kararÄ± öncesi buna dönük bir hamle yapÄ±lacaksa bu dosya üzerinden yapacaÄŸÄ±z denildi. BaÅŸkada hiçbir izahÄ± yok bizim açÄ±mÄ±zdan” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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