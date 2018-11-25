Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ± Ä°zlanda Parlamentosu'nun gÃ¼ndeminde

Ä°zlandaâ€™da iktidar ve muhalefet partilerine Ã¼ye milletvekilleri Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in parlamentoya Ã¶nerge verdi.

Murat KUSEYRÄ°

Ä°zlanda’da muhalefet ve iktidar partilerine üye 11 milletvekili, parlamentoya yazÄ±lÄ± bir önerge vererek 1915 yÄ±lÄ±nda Ermenilere soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabul edilmesini istedi.

Milletvekilleri tarafÄ±ndan verilen ortak önergede, 1915-1917 yÄ±llarÄ±nda öldürülen Ermenilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n tam olarak bilinmediÄŸi ancak 600 bin ile 1,5 milyon arasÄ±nda Ermeni’nin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.

SoykÄ±rÄ±mÄ±n Ermenilere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten milletvekilleri, 1894 yÄ±lÄ±nda Ermenilerin ayaklanmasÄ±ndan sonra devletin tepkisinin ÅŸiddetli olduÄŸunu ve on binlerce Ermeni’nin dini inançlarÄ± nedeniyle öldürüldüÄŸünü ifade ettikten sonra ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Son yÄ±llarda bir çok devlet ve kurum soykÄ±rÄ±mÄ± kabul etti. Her defasÄ±nda Türk devletinin tepkisi ÅŸiddetli oldu. Türkiye kararlarÄ± protesto etmek için büyükelçisini geri çaÄŸÄ±rdÄ±.”

YENÄ° SOYKIRIMLARIN ENGELLENMESÄ° Ä°ÇÄ°N

Önergede, soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n kurbanlarÄ±nÄ±n anÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸu ve bunun için soykÄ±rÄ±mÄ±n tanÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. SoykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ±n yeni soykÄ±rÄ±mlarÄ±n engellenmesi için önemli olduÄŸunu belirten milletvekilleri, Adolf Hitler’in Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’ndan önce Ermenilere yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±ndan söz ettiÄŸine ÅŸu ifadelerle dikkat çekti:

“22 AÄŸustos 1939’de Hitler, Polonya'ya girmeden önce komutanlarÄ±yla konuÅŸtu. Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirenlerin sorumlu tutulmamasÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. O uluslararasÄ± toplumun Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±na müdahale etmemesini benzer bir soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmenin bir iÅŸareti olarak gördü. EleÅŸtirilere uÄŸramadan bunu gerçekleÅŸtirebilirdi.”

Önergede 20’den fazla ülke ile Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± kabul ettiÄŸine dikkat çekildi.

ÖNERGENÄ°N ALTINDA 4 PARTÄ°DEN 11 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ°NÄ°N Ä°MZASI VAR

Önergenin altÄ±nda Sosyal Demokrat Ä°ttifak, Korsan Partisi, Rönesans ve Sol-YeÅŸil Hareket üyesi 11 milletvekilinin imzasÄ± bulunuyor.

SoykÄ±rÄ±mÄ±n kabul edilmesi önerisi ilk kez 2012 yÄ±lÄ±nda Hareket Partisi üyesi 3 ve baÄŸÄ±msÄ±z 2 milletvekili tarafÄ±ndan parlamentonun gündemine getirilmiÅŸti.

Son olarak 2015 yÄ±lÄ±nda soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 100. yÄ±ldönümü dolayÄ±sÄ±yla bir grup milletvekili, Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± için giriÅŸimde bulunmuÅŸ ancak önerge parlamento çoÄŸunluÄŸu tarafÄ±ndan kabul edilmemiÅŸti.

63 sandalyeli parlamentoda ilk kez çok sayÄ±da milletvekili ortak önerge vererek soykÄ±rÄ±mÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor.

SOYKIRIM SUÇLULARINI YARGILAMAK Ä°ÇÄ°N YENÄ° YASA TASARISI

Bu yÄ±lÄ±n Ekim ayÄ±nda da Adalet BakanÄ± Sigrudur Andersen, soykÄ±rÄ±m, savaÅŸ ve insanlÄ±k suçu iÅŸleyenlerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için parlamentoya bir yasa önerisi sunmuÅŸtu.

TasarÄ±da, soykÄ±rÄ±m, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar, savaÅŸ suçlarÄ± ve barÄ±ÅŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar ayrÄ± baÅŸlÄ±klarda ele alÄ±nÄ±yor ve bu suçlarÄ± iÅŸleyenlerin 3 yÄ±ldan ömür boyu hapis cezasÄ±na kadar cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

Ä°srailli milletvekillerinden 'Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ±'nÄ± tanÄ±ma' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

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