Ä°sviÃ§reâ€™de kadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Ä°sviÃ§reâ€™de kadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± cinsiyet eÅŸitliÄŸi iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.

Ä°smail ÅžÄ°MÅžEK

Ä°sviçre’de binlerce kadÄ±n ÅŸiddete ‘hayÄ±r’ dedi. Bir sonraki adÄ±m 14 Haziran 2019 kadÄ±n grevi. 24 KasÄ±m’da FransÄ±zca konuÅŸulan kantonlarda bir araya gelen binlerce kadÄ±n ve erkek cinsiyetçiliÄŸe ve ÅŸiddete karÅŸÄ± birlikte yürüyüÅŸ düzenledi. KadÄ±nlar “Ä°ÅŸ yerinde, okullarda, veya evde ve kamusal alanlarda cinsiyetçiliÄŸi ve ÅŸiddeti reddediyoruz. Çünkü biz kadÄ±nlar hakaret, tehdit, taciz, tecavüz ve kadÄ±n cinayetleri olmayan özgür bir toplum istiyoruz, bunun için yürüyoruz” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele Günü nedeniyle Ä°sviçre’nin FransÄ±zca konuÅŸulan kantonlarÄ±nda kadÄ±nlar sokaklara çÄ±ktÄ±, ÅŸiddete, cinsiyetçiliÄŸe karÅŸÄ± taleplerini haykÄ±rdÄ±. Lozan, Cenevre, Fribourg ve Neuchatel’de binlerce kadÄ±n ve erkek cinsiyetçiliÄŸe, tacize, tecavüze ve kadÄ±n cinayetlerine ‘hayÄ±r’ dedi. KadÄ±nlar sloganlarla, çeÅŸitli etkinliklerle uluslararasÄ± mücadele gününde baskÄ± ve ÅŸiddete karÅŸÄ± “Hep birlikteyiz” (#NousToutes) dedi.

Cenevre’deki eylem saat 15.30’da Uni-Mail’de yürüyüÅŸçülerin toplanmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Dans grubunun çeÅŸitli gösterileriyle harekete geçen kitle, dövizleriyle pankartlarÄ±yla yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi. Cenevre Alhambra önünde son bulan yürüyüÅŸ ve mitingin ardÄ±ndan Alhambra salonunda ‘Feminizm bugün nasÄ±l düÅŸünmeli?’ konulu panel düzenlendi.

DÃ¼nya kadÄ±nlarÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± ayakta

LOZAN’DA 5000 KÄ°ÅžÄ°

Lozan’da 24 KasÄ±m Cumartesi akÅŸamÄ± yürüyüÅŸ için Place de la Riponne’da bir araya gelen binlerce kadÄ±n ve erkek cinsiyetçiliÄŸe ve ÅŸiddete “hayÄ±r” dedi.

Place de la Riponne’da birçok yerli ve göçmen kadÄ±n örgütlerinin inisiyatifi ile 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele Günü nedeniyle yürüyüÅŸ ve miting düzenlendi. Buradaki konuÅŸmalarda da, kadÄ±nlara yönelik her türlü ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, ÅŸiddet protesto edilirken, tacize, tecavüze, kadÄ±n cinayetlerine ‘Yeter artÄ±k’ denilerek, ‘Özgür bir toplumda yaÅŸamak istiyoruz’ ifadelerine yer verildi. YürüyüÅŸe yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. KadÄ±nlar, taleplerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu pankart ve dövizleriyle 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele Günü’ne dikkat çekti. KadÄ±nlar bir sonraki adÄ±mlarÄ±nÄ±n 14 Haziran 2019’da yapÄ±lacak kadÄ±n grevi olduÄŸunu belirtti. KadÄ±nlara yönelik her türlü hakaret, ÅŸiddet, taciz ve tecavüzün son bulmasÄ±nÄ± isteyen kadÄ±nlar, 14 Haziran 2019 da buluÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti.

FRÄ°BOURG’DA YÜZLERCE KADIN

Fribourg’da yüzlerce kadÄ±n “SokaÄŸÄ± alalÄ±m, haklarÄ±mÄ±zÄ± geri alalÄ±m” sloganÄ±yla saat 17.00’da l’Espace Jean Tinguely/Niki St-Phalle önünde buluÅŸarak, 17.30’da yürüyüÅŸe geçti. KadÄ±nlar havanÄ±n kararmasÄ±yla büyük mumlar yaktÄ±.

Neuchatel Kantonu’nda yapÄ±lan gece yürüyüÅŸüne de 250 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Saat 17.00’da Neuchatel Place Pury’de bir araya gelen kadÄ±nlar ‘Sokak evimiz gibidir’ yazÄ±lÄ± dövizleri ile 17.15’de sessiz bir yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi.

Åžiddete, sÃ¶mÃ¼rÃ¼ye, eÅŸitsizliÄŸe karÅŸÄ± kadÄ±nlar alanlarda

BugÃ¼n sokaÄŸa Lucretiaâ€™nÄ±n gÃ¶zÃ¼ndeki yaÅŸÄ± silmek iÃ§in Ã§Ä±kalÄ±m mÄ±?

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