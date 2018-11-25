DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda kadÄ±nlar alanlara Ã§Ä±ktÄ±

25 KasÄ±m KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼nde kadÄ±nlar dÃ¼nyanÄ±n her yerinde sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±; taleplerini dile getirdi.

Türkiye gibi dünyanÄ±n birçok ülkesinde 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Gününde kadÄ±nlar isyanlarÄ±yla, coÅŸkularÄ±yla, umutlarÄ± ve talepleriyle sokaklara çÄ±ktÄ±.

DünyanÄ±n her yerinde yaÅŸamlarÄ±nÄ± zora sokan ÅŸiddetin, eÅŸitsizliÄŸin, sömürünün karÅŸÄ±sÄ±nda seslerini ve taleplerini duyurmak için kadÄ±nlar buluÅŸma alanlarÄ±nda bir araya geldi. Ä°ÅŸte ülke ülke 25 KasÄ±m eylemleri...

FRANSA

Fransa'da baÅŸta Paris olmak üzere birçok FransÄ±z ÅŸehrinde ‘kadÄ±na yönelik suç iÅŸleyenler cezasÄ±z kalmasÄ±n'’ sloganÄ±yla binlerce kadÄ±n sokaklara çÄ±ktÄ±. #MeToo hareketinden etkilenen #NousToutes hareketi Eylül ayÄ±nda kadÄ±n örgütleri tarafÄ±ndan oluÅŸturuldu. nouvelobs.com'un aktardÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre Paris'te 30 bin, Fransa toplamÄ±nda da 50 bin kiÅŸi sokaklardaydÄ±. KadÄ±n örgütlerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu harekete sendikalardan da destek geldi.

KadÄ±nlarÄ±n talepleri, ÅŸiddetle mücadele için yeterli bütçenin ayrÄ±lmasÄ±, iÅŸlenen suçlarÄ±n cezasÄ±z kalmamasÄ±, eÅŸit ücret, cinsiyet eÅŸitliÄŸi oldu.

Fransa'da 2016'da 123 kadÄ±n eÅŸi ya da eski eÅŸi tarafÄ±ndan öldürüldü, 2017 verilerine göre ise 220 bin kadÄ±n ÅŸiddete maruz kaldÄ±. AyrÄ±ca her gün 250 kadÄ±n tecavüze uÄŸruyor.

Le Monde Gazetesi'nin verdiÄŸi anketler bilgilerine göre, Fransa'da iÅŸ yerlerinde kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±n çok büyük bir bölümü cinsiyetçi söylemlere maruz kalÄ±yor, cinsel tacize ve hatta tecavüze uÄŸruyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

ALMANYA

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± Mücadele Günü dolayÄ±sÄ±yla Almanya'nÄ±n birçok ÅŸehrinde bir haftaya yayÄ±lan etkinlikler ve protesto gösterileri yapÄ±ldÄ±. Almanya Köln’de de kadÄ±na yönelik ÅŸiddetle ilgili rakamlarÄ±n yüksekliÄŸine ve rakamlarÄ±n yüksekliÄŸi karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan önlemlerin yetersizliÄŸine dikkat çekilen etkinliklerde, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve cinsiyetçilik de protesto edildi.

Köln, Essen, Berlin, Münih gibi ÅŸehirlerde yapÄ±lan etkinliklerde, kadÄ±n örgütleri ve kadÄ±n yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n kayÄ±tlara geçenden çok daha fazla olduÄŸunu belirterek hala ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± bireysel sorun olarak görüp suç duyurusunda bulunmayan çok sayÄ±da kadÄ±n olduÄŸunu dile getirdiler. Eylemlerde kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma evlerine iliÅŸkin sorunlarÄ±n çözülmesi, kürtaj yasasÄ±nÄ±n kadÄ±nlarÄ±n lehine düzenlenmesi, göçmen kadÄ±nlarÄ±n eÅŸlerinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak oturma ve çalÄ±ÅŸma hakkÄ±, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve cinsiyetçiliÄŸin son bulmasÄ±na iliÅŸkin talepler yer aldÄ±.

Federal Gençlik Aile KadÄ±n ve YaÅŸlÄ±lar BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlara göre 2017 yÄ±lÄ±nda 113 bin 965 kadÄ±n eÅŸi, eski eÅŸi ya da partneri tarafÄ±ndan ÅŸiddete uÄŸradÄ±ÄŸÄ± için suç duyurusunda bulundu. 147 kadÄ±n eÅŸi veya eski eÅŸi tarafÄ±ndan öldürüldü.

Ä°SVÄ°ÇRE

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°sviçre’de binlerce kadÄ±n ÅŸiddete ‘hayÄ±r’ dedi. Bir sonraki adÄ±m 14 Haziran 2019 kadÄ±n grevi. 24 KasÄ±m’da FransÄ±zca konuÅŸulan kantonlarda bir araya gelen binlerce kadÄ±n ve erkek cinsiyetçiliÄŸe ve ÅŸiddete karÅŸÄ± birlikte yürüyüÅŸ düzenledi. KadÄ±nlar “Ä°ÅŸ yerinde, okullarda, veya evde ve kamusal alanlarda cinsiyetçiliÄŸi ve ÅŸiddeti reddediyoruz. Çünkü biz kadÄ±nlar hakaret, tehdit, taciz, tecavüz ve kadÄ±n cinayetleri olmayan özgür bir toplum istiyoruz, bunun için yürüyoruz” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele Günü nedeniyle Ä°sviçre’nin FransÄ±zca konuÅŸulan kantonlarÄ±nda kadÄ±nlar sokaklara çÄ±ktÄ±, ÅŸiddete, cinsiyetçiliÄŸe karÅŸÄ± taleplerini haykÄ±rdÄ±. Lozan, Cenevre, Fribourg ve Neuchatel’de binlerce kadÄ±n ve erkek cinsiyetçiliÄŸe, tacize, tecavüze ve kadÄ±n cinayetlerine ‘hayÄ±r’ dedi. KadÄ±nlar sloganlarla, çeÅŸitli etkinliklerle uluslararasÄ± mücadele gününde baskÄ± ve ÅŸiddete karÅŸÄ± “Hep birlikteyiz” (#NousToutes) dedi.

Cenevre’deki eylem saat 15.30’da Uni-Mail’de yürüyüÅŸçülerin toplanmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Dans grubunun çeÅŸitli gösterileriyle harekete geçen kitle, dövizleriyle pankartlarÄ±yla yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi. Cenevre Alhambra önünde son bulan yürüyüÅŸ ve mitingin ardÄ±ndan Alhambra salonunda ‘Feminizm bugün nasÄ±l düÅŸünmeli?’ konulu panel düzenlendi.

LOZAN’DA 5000 KÄ°ÅžÄ°

Lozan’da 24 KasÄ±m Cumartesi akÅŸamÄ± yürüyüÅŸ için Place de la Riponne’da bir araya gelen binlerce kadÄ±n ve erkek cinsiyetçiliÄŸe ve ÅŸiddete “hayÄ±r” dedi.

Place de la Riponne’da birçok yerli ve göçmen kadÄ±n örgütlerinin inisiyatifi ile 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele Günü nedeniyle yürüyüÅŸ ve miting düzenlendi. Buradaki konuÅŸmalarda da, kadÄ±nlara yönelik her türlü ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, ÅŸiddet protesto edilirken, tacize, tecavüze, kadÄ±n cinayetlerine ‘Yeter artÄ±k’ denilerek, ‘Özgür bir toplumda yaÅŸamak istiyoruz’ ifadelerine yer verildi. YürüyüÅŸe yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. KadÄ±nlar, taleplerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu pankart ve dövizleriyle 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele Günü’ne dikkat çekti. KadÄ±nlar bir sonraki adÄ±mlarÄ±nÄ±n 14 Haziran 2019’da yapÄ±lacak kadÄ±n grevi olduÄŸunu belirtti. KadÄ±nlara yönelik her türlü hakaret, ÅŸiddet, taciz ve tecavüzün son bulmasÄ±nÄ± isteyen kadÄ±nlar, 14 Haziran 2019 da buluÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti.

FRÄ°BOURG’DA YÜZLERCE KADIN

Fribourg’da yüzlerce kadÄ±n “SokaÄŸÄ± alalÄ±m, haklarÄ±mÄ±zÄ± geri alalÄ±m” sloganÄ±yla saat 17.00’da l’Espace Jean Tinguely/Niki St-Phalle önünde buluÅŸarak, 17.30’da yürüyüÅŸe geçti. KadÄ±nlar havanÄ±n kararmasÄ±yla büyük mumlar yaktÄ±.

Neuchatel Kantonu’nda yapÄ±lan gece yürüyüÅŸüne de 250 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Saat 17.00’da Neuchatel Place Pury’de bir araya gelen kadÄ±nlar ‘Sokak evimiz gibidir’ yazÄ±lÄ± dövizleri ile 17.15’de sessiz bir yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi.

Ä°SPANYA

FotoÄŸraf: AA

Ä°spanya’da binlerce kadÄ±n, Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid sokaklarÄ±nda, kadÄ±na yönelik ÅŸiddete son verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmak için yürüyüÅŸ yaptÄ±. 25 KasÄ±m KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddete KarÅŸÄ± Uluslar arasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü için yapÄ±lan eylemde kadÄ±nlar “Daha az deÄŸil, özgür olmak istiyoruz" sloganÄ±yla sokaklardaydÄ±. Ä°spanya’nÄ±n diÄŸer ÅŸehirlerinde de benzer protestolar vardÄ±. Bir grup kadÄ±n ise dayanÄ±ÅŸma vesilesiyle gösteri düzenledi.

FotoÄŸraf: AA

Ä°TALYA

Ä°talyalÄ± kadÄ±nlar bu yÄ±l kadÄ±na yönelik ÅŸiddete karÅŸÄ± yapÄ±lan gösterilerde ‘Pillon yasa taslaÄŸÄ±’nÄ± protesto etti. Deutsche Welle’nin haberine göre, Ä°talyan Parlementosu’nda sÄ±kça tartÄ±ÅŸÄ±lan taslak, ismini aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lega Parti senatörü Simone Pillon tarafÄ±ndan alÄ±yor. Geçmesi halinde aile yasasÄ±nÄ± kökten deÄŸiÅŸtirilmesinin önünü açacak yasa taslaÄŸÄ±nÄ±n ana maddelerinden biri boÅŸanmalarda arabuluculuÄŸu zorunlu kÄ±lmasÄ±. ‘Aile tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n mahkemeye ulaÅŸmadan çözümü’ diye sunulan bu madde aslÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n yÄ±llar içinde kazandÄ±ÄŸÄ± haklarÄ±nÄ±n bir çÄ±rpÄ±da silinmesini kolaylaÅŸtÄ±racak. TaslaÄŸÄ± eleÅŸtirenlere göre, eÄŸer kabul edilirse, kadÄ±nlar ÅŸiddet gördükleri iliÅŸkileri bitiremeyecek ve ÅŸiddeti rapor etmede, çocuklarÄ±nÄ±n velayetini almada bile zorluk yaÅŸayacak.

Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±nda bilimsel ve yasal olmayan iki görüÅŸ var: ‘KanÄ±tlanana’ kadar kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸiddetle ilgili yalan söyledikleri ve bir ebeveynin çocuklarÄ± diÄŸer ebeveynden uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±, soÄŸutmasÄ± ve bu yüzden çocuklarÄ±n o ebeveyni reddetmesi. Bu hem ÅŸiddet gören eÅŸi, hem de çocuklarÄ±n korunmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±racak bir düÅŸünce. Ulusal Ä°statistik Kurumu'na göre 2014'ten beri yaklaÅŸÄ±k 7 milyon Ä°talyan kadÄ±n ÅŸiddete maruz kalÄ±rken, yüzde 78'i bunu rapor etmemiÅŸ ya da yardÄ±m aramamÄ±ÅŸ. Ekonomik eÅŸitsizlik de kadÄ±nlarÄ±n ÅŸiddet gördükleri iliÅŸkide kalmasÄ±na sebep olan etmenlerden biri. ÇocuklarÄ±n velayetini alsalar bile, onlara diÄŸer eÅŸle aynÄ± yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± saÄŸlayamayacaklar.

KasÄ±m ayÄ± ortalarÄ±nda kadÄ±n örgütleri, psikologlar, hukukçular baÅŸta olmak üzere binlerce kiÅŸi bu yasa tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± 60 ÅŸehirde eylem yapmÄ±ÅŸtÄ±. BM'den de eleÅŸtiri alan yasa tasarÄ±sÄ±, aile içi ÅŸiddet sorunun görmezden geliyor ve arabuluculuk önerisiyle Ä°stanbul AnlaÅŸmasÄ±’yla çakÄ±ÅŸÄ±yor.

YUNANÄ°STAN

Yunanistan’da 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± Uluslar arasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü için kadÄ±nlar ülkelerinde yaÅŸanan istismar ve ÅŸiddete karÅŸÄ± kadÄ±nlar sokaklara çÄ±ktÄ±. Atina’nÄ±n merkezinde yapÄ±lan eylemlerin ana sloganÄ± ise ‘sesini yükselt’ idi.

YapÄ±lan bu eylemler aynÄ± zamanda istismara uÄŸrayÄ±p destek arayan ve ÅŸiddete son vermek için mücadele eden kadÄ±nlarÄ±n Yunan yetkililerine ilettiÄŸi bir mesaj olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.

NEPAL

Nepal'de, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararsÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü için ülke genelinde ‘Cinsiyete dayalÄ± ÅŸiddet ve istismar; Kabul edilemez!’ temasÄ±yla bir dizi program düzenleniyor. Nepal'in bu yÄ±lki etkinliÄŸinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in temasÄ± olan "Orange the World: #HearMeToo" hashtag'leri gündemde.

Ä°RLANDA

Ä°rlanda'da kadÄ±nlar, erkekler ile birlikte 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü için 24 KasÄ±m günü Cork Adliyesi'nde cinsel taciz ve ÅŸiddet maÄŸdurlarÄ±yla dayanÄ±ÅŸma için bir araya geldi. “Ä°pleri eline almasÄ±na izin verme” ÅŸiarÄ±yla bir araya gelen kadÄ±nlar turuncu balonlar ile ÅŸiddetin tüm maÄŸdurlarÄ±na destek oluyor. (DIÅž HABERLER)

DÃ¼nya kadÄ±nlarÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± ayakta

Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri: KadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Åžiddete, sÃ¶mÃ¼rÃ¼ye, eÅŸitsizliÄŸe karÅŸÄ± kadÄ±nlar alanlarda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 21:23

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