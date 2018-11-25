Meteoroloji sise karÅŸÄ± uyardÄ±

Meteoroloji Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ve AdÄ±yaman iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, Bingöl ve AdÄ±yaman için sis ve pus uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bölgede, yarÄ±n sabaha kadar havanÄ±n parçalÄ± ve çok bulutlu, ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli'de sabah saatlerinde hafif yaÄŸmurlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde lokal sis ile pus beklendiÄŸinden, meydana gelebilecek görüÅŸ düÅŸüÅŸü, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ±, ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi. (AA)

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