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River Plate-Boca Juniors finaline ÅŸiddet gÃ¶lgesi
River Plate ile Boca Juniors arasÄ±ndaki Libertadores KupasÄ± finali ikinci maÃ§Ä±, River taraftarlarÄ±nÄ±n Boca oyuncularÄ±na saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ertelendi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafÄ±ndan düzenlenen Libertadores KupasÄ± finali ikinci maçÄ±, River Plate taraftarlarÄ±nÄ±n Boca Juniors oyuncularÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan otobüse saldÄ±rmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ertelendi.
River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda cumartesi günü saat 17.00’de (TSÄ° 23.00) baÅŸlamasÄ± öngörülen derbi öncesinde, stadyum yakÄ±nÄ±nda toplanan River Plate taraftarlarÄ±, Boca Juniors oyuncularÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan otobüsü taÅŸladÄ±. Polisin göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla müdahale ettiÄŸi olayda bazÄ± Boca Juniors oyuncularÄ± hafif yaralandÄ±. Olayla ilgili 16 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Arbedenin ardÄ±ndan açÄ±klama yapan Boca Juniors takÄ±mÄ±nÄ±n Genel Sekreteri Christian Gribaudo, takÄ±mÄ±n maça çÄ±kamayacak durumda olduÄŸunu söyledi. River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo da bu fikri destekledi.
Bunun üzerine maç, FIFA'dan Boca Juniors'a yönelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen "Sahaya çÄ±kÄ±n" baskÄ±sÄ±na raÄŸmen bugün saat 17.00’ye (TSÄ° 23.00) ertelendi.
Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki ilk maç 2-2 sona ermiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 07:47
Boca-River finalinin ilk ayaÄŸÄ± berabere bitti