FotoÄŸraf: Muhammed Emin Canik/AA
River Plate-Boca Juniors finali ikinci kez ertelendi
River Plate ile Boca Juniors arasÄ±ndaki Libertadores KupasÄ± finali ikinci maÃ§Ä±, ikinci kez ertelendi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafÄ±ndan düzenlenen Libertadores KupasÄ±'nÄ±n final rövanÅŸ maçÄ±, Boca Juniors Kulübünün itirazÄ± üzerine ikinci kez ertelendi.
Önceki gün yapÄ±lmasÄ± gereken ancak River Plate taraftarlarÄ±nÄ±n Boca Juniors oyuncularÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan otobüse saldÄ±rmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dün TSÄ° 23.00'te oynanmasÄ± planlanan final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, ileri bir tarihe alÄ±ndÄ±.
CONMEBOL'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Boca Juniors Kulübünün itirazÄ± üzerine toplanan yönetim kurulu, eÅŸitlik ilkesi gereÄŸi River Plate'in sahasÄ±ndaki rövanÅŸÄ±n ertelenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
MaçÄ±n tarihi, 27 KasÄ±m SalÄ± günü River Plate ve Boca Juniors kulüplerinin baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±da belirlenecek.
Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasÄ±ndaki finalin ilk ayaÄŸÄ±na Boca Juniors ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ ve mücadele 2-2 sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.
ÇOK SAYIDA KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI
Cumartesi günü River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda cumartesi günü saat 17.00’de (TSÄ° 23.00) baÅŸlamasÄ± öngörülen derbi öncesinde, stadyum yakÄ±nÄ±nda toplanan River Plate taraftarlarÄ±, Boca Juniors oyuncularÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan otobüsü taÅŸladÄ±. Polisin göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla müdahale ettiÄŸi olayda bazÄ± Boca Juniors oyuncularÄ± hafif yaralandÄ±. Olayla ilgili 16 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Arbedenin ardÄ±ndan açÄ±klama yapan Boca Juniors takÄ±mÄ±nÄ±n Genel Sekreteri Christian Gribaudo, takÄ±mÄ±n maça çÄ±kamayacak durumda olduÄŸunu söyledi. River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo da bu fikri destekledi.
Bunun üzerine maç, FIFA'dan Boca Juniors'a yönelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen "Sahaya çÄ±kÄ±n" baskÄ±sÄ±na raÄŸmen ertelendi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 08:07
Boca-River finalinin ilk ayaÄŸÄ± berabere bitti