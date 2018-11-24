Baselâ€™de Ä±rkÃ§Ä± gÃ¶steri engellendi

Ä°sviÃ§re Basel'de Ä±rkÃ§Ä± gruplarÄ±n gÃ¶sterisi, anti-faÅŸistler tarafÄ±ndan engellendi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Göçmen PaktÄ±’nÄ± ve göçmenliÄŸi protesto adÄ± altÄ±nda Ä°sviçre Basel’de gösteri yapmaya çalÄ±ÅŸan PNOS (Ä°sviçre Ulusal DoÄŸrultu Partisi) adlÄ± Neonazi örgüt, anti-faÅŸistlerin ve kitle örgütlerinin karÅŸÄ± gösterisiyle engellendi.

IrkçÄ±larÄ±n Fuar AlanÄ±’nda (Messeplatz) gösteri yapmalarÄ±na izin verilirken, karÅŸÄ± gösteri için baÅŸvuran SP’nin gençlik örgütü JUSO’ya, daha uzak bir yerde protesto gösterisi için izin verildi.

IrkçÄ± gruba gösteri yaptÄ±rmayacaklarÄ±nÄ± ilan eden anti-faÅŸistler, Ä±rkçÄ±larÄ±n gösteri yapacaÄŸÄ± alana yÄ±ÄŸÄ±larak iÅŸgal etti. Polisin korumasÄ±nda alana gelen ve sayÄ±larÄ± 30’u bulmayan Ä±rkçÄ± grup polis çemberiyle koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis yer yer grubu protesto etmek için alana gelenlere coplarla da saldÄ±rdÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2500 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± gösteriyle, Ä±rkçÄ±-faÅŸist grubun yürüyüÅŸü engellendi.

24 KasÄ±m’da gösteri yapacaÄŸÄ±nÄ± ilan eden PNOS’un ilan ettiÄŸi gösteri takviminde Almanya’dan da konuÅŸmacÄ±lar yer alÄ±yordu. BunlarÄ±n arasÄ±nda Münich ÅŸehir meclisi üyesi Karl Richter de yer alÄ±yordu. Richter, Andres Bereivik’in Norveç’te gerçekleÅŸtirdiÄŸi katliamÄ± övmüÅŸ, Hitler selamÄ± verdiÄŸi gerekçesiyle de para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Almanya’da orta çÄ±kan Pegida, AfD gibi örgütlenme ve hareketlerin yarattÄ±ÄŸÄ± etkiyi kullanmaya çalÄ±ÅŸarak Ä°sviçre’de yayÄ±lmayÄ± hedefleyen PNOS ve diÄŸer Ä±rkçÄ±-faÅŸist örgütlenmeler, Ä°sviçre resmi makamlar tarafÄ±ndan korunmakta ve kayÄ±tlara da kontrol altÄ±nda gruplar olarak geçilmektedir.

2003 yÄ±lÄ±ndan beridir Ä°sviçre’de örgütlenme çabasÄ± içerisinde olan Ä±rkçÄ± örgüt PNOS, seyrek olsa da sokak gösterilerine de yöneliyor. Daha önce de Ä°sviçre’nin kuruluÅŸ günü kabul edilen 1 AÄŸustos’ta yapÄ±lan kutlamalarda yüzünü gösteren örgüt, bu yÄ±l içerisinde farklÄ± kantonlarda eylemler yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Gizli toplantÄ±lar ve konserlerle taraftar toplamaya çalÄ±ÅŸan PNOS, ‘Blood and Honour’ adlÄ± Ä±rkçÄ±-faÅŸist aÄŸ üzerinden uluslar arasÄ± iletiÅŸimini sürdürüyor. (Basel/EVRENSEL)

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