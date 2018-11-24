Åžili'de MapuÃ§eler adalet iÃ§in ayakta

Åžili'de yerli MapuÃ§e halkÄ±, polisin 24 yaÅŸÄ±ndaki MapuÃ§e bir gencin Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan ayaÄŸa kalktÄ±.

Latin Amerika ülkelerinden Åžili'de yerli Mapuçe halkÄ±, polisin 24 yaÅŸÄ±ndaki Mapuçe bir gencin öldürülmesini protesto etmek ve faillerin adalet karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± için ayaÄŸa kalktÄ±.

Polis, gencin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla öldürüldüÄŸünü kabul ederken CumhurbaÅŸkanÄ± Sebastian Pinera'nÄ±n olayÄ± soruÅŸturmak için özel bir savcÄ± görevlendireceÄŸi sözü vermesi Mapuçeleri yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya yetmedi. El Mostador gazetesine göre gencin öldürülmesinden sonra Mapuçelerin yaÅŸadÄ±klarÄ± bölgelerde polis ve özel güvenlik güçlerini protesto etmek amacÄ±yla 101 gösteri ve saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸti.

BÄ°R GENÇ YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

ÇatÄ±ÅŸmalarÄ± ateÅŸleyen olay La Araucania bölgesindeki Biobio yerleÅŸim biriminde yaÅŸandÄ±. 24 yaÅŸÄ±ndaki Camilo Catrillance, 15 yaÅŸÄ±ndaki bir Mapuçe çocukla birlikte annesinin evine traktörle giderken kavÅŸakta polislerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. KafasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan vurulan genç hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Bio Bio Radyosu, 15 yaÅŸÄ±ndaki M.P.C.'nin polisteki sorgusunu ele geçirerek yayÄ±nladÄ±. M.P.C. sorgusunda çalÄ±larÄ±n arkasÄ±ndan çÄ±kan 3 polisin her hangi bir uyarÄ±da bulunmadan kendilerine doÄŸru bir el ateÅŸ ettiÄŸini ve kafasÄ±ndan yaralanan Catrillance'nÄ±n traktörün ÅŸoför mahaline yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polislerin kendisini yere yatÄ±rarak uzi marka silahlarÄ±n kabzalarÄ±yla vurduktan sonra ellerini ve ayaklarÄ±nÄ± kelepçeleyerek polis istasyonuna götürdüklerini söylüyor.

HASTANEYE GEÇ GÖTÜRMEK Ä°ÇÄ°N YOLU UZATMIÅžLAR

M.P.C, ayrÄ±ca polislerin Catrillance'yÄ± hastaneye geç götürmek için yolu uzattÄ±klarÄ±nÄ± da belirtiyor. Åžili medyasÄ±nda yer alan haberlerde Catrillance'ye ateÅŸ eden polisin bir eliyle ateÅŸ ederken diÄŸer eliyle olayÄ± kameraya kaydettiÄŸi, daha sonra kameradaki hafÄ±za kartÄ±nÄ± çÄ±kararak imha ettiÄŸi belirtildi. Söz konusu polis ve operasyona katÄ±lan 3 polisin açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve haklarÄ±nda soruÅŸturma baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da medyada çÄ±kan bilgiler arasÄ±nda.

‘UYARIDA BULUNMAKSIZIN ATEÅž ETTÄ°LER’

Jorge Calbucura, Mid Sweden University'de Sosyoloji doçenti olarak görev yapÄ±yor. Kendisi de bir Mapuçe olan Calbucura, Evrensel'e son olaylar ve Mapuçe halkÄ±nÄ±n sorunlarÄ± hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. Genç bir Mapuçe'nin daha polis ÅŸiddetinin kurbanÄ± olduÄŸunu söyleyen Calbucura, ”Comando Jungla (özel güvenlik güçleri) hiç bir neden olmaksÄ±zÄ±n ve uyarÄ±da bulunmaksÄ±zÄ±n ateÅŸ ettiler. YapÄ±lan yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ve herkes tarafÄ±ndan bilindiÄŸi için olaya karÄ±ÅŸan polis ve yerel vali görevden alÄ±ndÄ±” dedi.

MAPUÇELERÄ°N TALEPLERÄ°

Catrillance'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda son 20 yÄ±l içinde 12 Mapuçe'nin polis ve askerlerin saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini söyleyen Calbucura, Maupuçelerin sorunlarÄ± ve talepleri hakkÄ±nda ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu: “Mapuçeler ile devlet arasÄ±nda on yÄ±llardan beri süren anlaÅŸmazlÄ±klar var. Mapuçeler üç talepte bulunuyor. Anayasada yerli halk olarak kabul edilmelerini talep ediyorlar. Ä°kinci olarak kendi parlamentolarÄ±nÄ± kurmak üçüncü olarak da özerklik talep ediyorlar. Åžili devleti pek çok kez bu talepleri ele alma sözü verdi. Ama her hangi bir ilerleme olmadÄ±. Mapuçeler bu durumu sosyal ve siyasi olarak protesto etti. Åžilinin diÄŸer yerlerinde yaÅŸayan halka kÄ±yasla Mapuçelerin sosyo-ekonomik durumlarÄ± daha kötü. Bu durum özellikle gençlerin tepkilerine yol açÄ±yor. Sosyal adaletin saÄŸlanmasÄ± talebiyle protesto

eylemleri yapÄ±yorlar.”

‘ACIMASIZCA ÅžÄ°DDETE BAÅžVURUYORLAR’

Ä°ÅŸ baÅŸÄ±nda bulunan saÄŸcÄ± hükümetin sorunlarÄ± ele alÄ±p tartÄ±ÅŸmak ve barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak yerine protestolarÄ± ÅŸiddetle bastÄ±rmaya yöneldiÄŸini söyleyen Calbucura, ”Hükümet Kolombiya ve ABD'de özel olarak eÄŸitilen askerlerden oluÅŸan özel bir komando grubu oluÅŸturdu. Bunlar kontro gerilla eÄŸitiminden geçirildi. Åžili'de resmi olarak her hangi bir terör örgütü yok. Bu nedenle de terörizme karÅŸÄ± savaÅŸacak bir özel örgütün örgütlenmesine gerek yok. Ama bu komandolarÄ± Mapuçelerin bölgelerine yolladÄ±lar. Bunlar Mapuçelere karÅŸÄ± acÄ±masÄ±zca ÅŸiddete baÅŸvuruyor” dedi.

‘ÅžÄ°LÄ° HALKI MAPUÇELERE GÄ°DEREK DAHA FAZLA DESTEK VERÄ°YOR’

Calbucura, talepleri gündeme getiren ve baskÄ±lara karÅŸÄ± çÄ±kan 20 civarÄ±nda Mapuçe liderin cezaevinde tutulduÄŸunu ve terör yasasÄ±na muhalefet suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttikten sonra Åžili halkÄ±nÄ±n Mapuçe halkÄ±na yönelik yaklaÅŸÄ±mdaki deÄŸiÅŸiklikleri ÅŸu ifadelerle dile getirdi: ”Åžili halkÄ± giderek Mapuçelere daha fazla hak ve destek veriyor. Son yapÄ±lan gösterilere pek çok Åžilili katÄ±ldÄ±. Mapuçelere yönelik baskÄ± ve katliamlar ters tepiyor. Bu durum hükümeti daha fazla hÄ±rçÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Gösterilere acÄ±masÄ±zca saldÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸ baÅŸÄ±ndaki saÄŸcÄ± hükümet, diÄŸer ülkelerdeki saÄŸcÄ± hükümetler gibi eleÅŸtiri ve protesto gösterilerine karÅŸÄ± tahammül etmiyor. Bu toplumdaki kutuplaÅŸmalarÄ± artÄ±rÄ±yor.”

‘YAKLAÅžIMIN ARDINDA DEVLET POLÄ°TÄ°KALARI VAR’

Mapuçelere yaklaÅŸÄ±mÄ±n bir devlet politikasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Calbucura, ”Bundan önce 11 Mapuçe kendisini sol olarak tanÄ±tan hükümetler döneminde katledildi. Bu hükümetlerin devletin politikasÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü gösteriyor. IrkçÄ±, sömürgeci, baskÄ±cÄ± ve ayrÄ±mcÄ± politikalar tüm hükümetler döneminde yürürlükte. Yerli halkÄ±n haklarÄ±na saygÄ± göstermek istemiyorlar” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

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