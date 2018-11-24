BM Ã–zel RÃ¶portÃ¶rÃ¼: Kriz dÃ¶nemlerinde insan haklarÄ± ihlal edilebilir

BM Ã–zel RÃ¶portÃ¶rÃ¼ Prof. Nils Melzer: HÃ¼kÃ¼meti tebrik ederim Ã§Ã¼nkÃ¼ OHAL'i mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda kaldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.Â

SabancÄ± Üniversitesi Ä°stanbul Politikalar Merkezi ile Küyerel DüÅŸünce Enstitüsü'nün ‘21. YüzyÄ±lda Ä°nsan HaklarÄ± ve Kötü Muamele’ konulu konferansÄ±nda konuÅŸan BM Özel Röportörü Prof. Nils Melzer, bölgedeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gibi kriz dönemlerinde insan haklarÄ±nÄ±n ihlal edilebileceÄŸini savundu: “Ä°nsan haklarÄ± tartÄ±ÅŸmaya açÄ±k deÄŸil ama böyle kötü kriz dönemlerinde insan haklarÄ± ihlal edilebilir. Hükümet yetkilileri iÅŸkenceye ‘sÄ±fÄ±r tolerens’ dediler, düzeni saÄŸlamak iÅŸin bir ÅŸeyler yaptÄ±lar. Evet sÄ±kÄ± yönetim vardÄ± ama yine de hükümeti tebrik ederim çünkü OHAL'i mümkün olan en kÄ±sa zamanda kaldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±, gözaltÄ± süreleri kÄ±saldÄ±” dedi.

SabancÄ± Üniversitesi Ä°stanbul Politikalar Merkezi ile Küyerel DüÅŸünce Enstitüsü, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°stanbul Protokolu’nun yÄ±ldönümünde ‘21. YüzyÄ±lda Ä°nsan HaklarÄ± ve Kötü Muamele’ konulu konferans düzenledi. Taksim Divan Otel’de gerçekleÅŸen konferansÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± ve moderatörlüÄŸünü Prof. Dr. Fuat Keyman yaptÄ±. KonferansÄ±n konuÅŸmacÄ±larÄ± ise Ä°ÅŸkence ve DiÄŸer Zalimane, Ä°nsanlÄ±k DÄ±ÅŸÄ± veya Küçültücü Muamele veya CezalandÄ±rma alanlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan BM Özel Röportörü Prof. Nils Melzer, Maltepe Üniversitesi Ä°nsan HaklarÄ± Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Ä°stanbul Bilgi Üniversitesi Ä°nsan HaklarÄ± Hukuku AraÅŸtÄ±rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± idi.

'Ä°STANBUL PROTOKOLÜ KLAVUZ NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NDE'

KonferansÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Prof. Dr. Fuat Keyman, Ä°stanbul Protokolü'nün tarihine iliÅŸkin bilgiler verdi. Keyman, Ä°stanbul Ptotokolü'nün, 20 yÄ±l evvel iÅŸkence ve kötü muameleye karÅŸÄ± etkin mücadele amacÄ±yla Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB), Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) ve Adli TÄ±p UzmanlarÄ± DerneÄŸi (ATUD), bu örgütlere mensup hekimler, Türkiyeli insan haklarÄ± savunucularÄ±, dünyanÄ±n 15 ülkesinden (ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Filistin, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Ä°ngiltere, Ä°srail, Ä°sviçre, Åžili, Kosta Rika, Sri Lanka, Türkiye) 40 örgüte mensup 75 kiÅŸiden oluÅŸan adli tÄ±p uzmanÄ±, hekim, psikolog, psikiyatrist, avukat ve insan haklarÄ± gözlemcisi tarafÄ±ndan oluÅŸturulduÄŸunu anlattÄ±. Ä°stanbul Protokolü'nün BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Yüksek KomiserliÄŸi'nin kabul ettiÄŸi resmi bir belge olduÄŸunu söyleyen Keyman, “Ä°stanbul Protokolü, hukuk alanÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n klavuzu niteliÄŸinde bir çalÄ±ÅŸmadÄ±r, belgedir.” dedi.

'OHAL MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA KALKTI'

KonferansÄ±n moderatörlüÄŸünü üstlenen Keyman, daha sonra sözü Ä°ÅŸkence ve DiÄŸer Zalimane, Ä°nsanlÄ±k DÄ±ÅŸÄ± veya Küçültücü Muamele veya CezalandÄ±rma alanlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan BM Özel Röportörü Prof. Nils Melzer'e bÄ±raktÄ±. Ä°nsan haklarÄ±nÄ±n Türkiye’deki baÄŸlam içinde olduÄŸu kadar küresel olarak da önemli bir konu olduÄŸunu vurgulayan Melzer, “Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi, sahip olduÄŸumuz niteliklerin temelini oluÅŸturan bildirgedir. Ä°nsan familyasÄ±nÄ±n eÅŸit haklara sahip olmasÄ±, özgürlüÄŸün, barÄ±ÅŸÄ±n ve adaletin temelidir. Çünkü bu ÅŸekilde onurumuz bize teslim edilir. Bildirgenin temel meselesi de budur. Ä°ÅŸkence ve kötü muameleyi ortadan kaldÄ±rmak için oluÅŸturulmuÅŸtur.” dedi. “Ä°ÅŸkence evrenseldir, mutlaktÄ±r, iÅŸkence için mazeret olamaz, kabul edilemez” diyen Melzer, bölgedeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gibi kriz dönemlerinde insan haklarÄ±nÄ±n ihlal edilebileceÄŸini savundu. Melzer, “Türkiye’yi 2 yÄ±l önce ziyaret etmiÅŸtim. 2016 AralÄ±k ayÄ± Türkiye için travma dönemiydi. O dönem yetkililerle görüÅŸmüÅŸtüm. 15 Temmuz'a iliÅŸkin herkes travma yaÅŸÄ±yordu. Ä°nsan haklarÄ± tartÄ±ÅŸmaya açÄ±k deÄŸil ama böyle kötü kriz dönemlerinde insan haklarÄ± ihlal edilebilir.” dedi. Türkiye'ye geldiÄŸi dönemde görüÅŸtüÄŸü devlet yetkililerinin “Ä°ÅŸkenceye tolerans yok” söylemlerini güvenilir bulduÄŸunu ifade eden Melzer, “O dönem GüneydoÄŸu'da da çatÄ±ÅŸma vardÄ± ama hükümet iÅŸkenceye sÄ±fÄ±r tolerans tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi için onlara inanÄ±yoruz. Hükümet yetkilileri iÅŸkenceye sÄ±fÄ±r tolerens dediler düzeni saÄŸlamak iÅŸin bir ÅŸeyler yaptÄ±lar. Evet sÄ±kÄ± yönetim vardÄ± ama yine de hükümeti tebrik ederim çünkü OHAL'i mümkün olan en kÄ±sa zamanda kaldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±, gözaltÄ± süreleri kÄ±saldÄ±. Tamam hala problemler var ama bunlar da çözülebilir. Mahkumiyet ve tutukluluk sitemi açÄ±sÄ±ndan tüm hapishaneler bir devrimden geçti evet problemler var ama o dönem yaÅŸananlar ciddi olaylardÄ±. GüneydoÄŸu'daki çatÄ±ÅŸma ve OHAL devam ederken Türkiye hükümeti, beni 1 hafta süre ile istediÄŸim yeri gezip istediÄŸim herkesle konuÅŸmam için davet etti.” dedi. Hükümete seslenen Melzer, Türkiye'deki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± hükümeti desteklediklerini söyleyen Melzer ÅŸöyle devam etti: “Ä°nsan haklarÄ± toplumun sacayaÄŸÄ±. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± öldürüldü, Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±nÄ± ve uluslararasÄ± soruÅŸturmanÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Türkiye bu hareketiyle olayÄ±n faillerine duruÅŸ sergilemiÅŸ oldu.”

'KAMU GÖREVLÄ°LERÄ°NE Ä°NSAN HAKLARI EÄžÄ°TÄ°MÄ° ÅžART'

Maltepe Üniversitesi Ä°nsan HaklarÄ± Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi konuÅŸmasÄ±nda, insan haklarÄ± ile ilgili daha kapsamlÄ± bir eÄŸitime ihtiyaç olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Kamu görevlisi olmak için insan haklarÄ± eÄŸitiminin ÅŸart olmasÄ± gerektiÄŸini belirten Kuçuradi, hukukla iÅŸkencenin önüne geçilemeyeceÄŸini ancak eÄŸitim sayesinde iÅŸkence oranÄ±nÄ±n azalabileceÄŸini kaydetti. Ä°dam cezasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen Kuçuradi konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle tamamladÄ±: “Ä°nsan haklarÄ± aslÄ±nda bir fikir, bir düÅŸüncedir. Ä°nsanÄ±n yapÄ±sal olanaklarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmesini olanaklÄ± kÄ±lan muamele göstermelidir. Ä°nsan HaklarÄ± Bildirgesi'nin 1. maddesinde, 'bütün insanlar eÅŸit doÄŸar' denmektedir. Onur ve haklar bakÄ±mÄ±ndan eÅŸittir bütün insanlar çünkü akÄ±l ve vicdanla donatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r bu yüzden birbirlerine kardeÅŸlik anlayÄ±ÅŸÄ±yla davranmalÄ±dÄ±r. Ama Habil ile Kabil gibi deÄŸil. Bildirinin 28. maddesi de bunu düzenler. Ä°nsan haklarÄ± pratikte ve teoride yeterli deÄŸil. Ä°nsan haklarÄ±nÄ±n evrenselliÄŸi gruptan gruba farklÄ±lÄ±k gösteren kültürel normlar ve anlayÄ±ÅŸlardan ayÄ±rt edicidir. Ä°dam cezasÄ± yaÅŸam hakkÄ± ihlalidir. Ä°dam cezasÄ± hukuku içermez insan haklarÄ±nÄ± deÄŸil de kültürü kapsar. Ä°dam cezasÄ± küresel olarak kaldÄ±rÄ±lmalÄ±. Çünkü idam cezasÄ± genelde cinayet iÅŸlemiÅŸ insanlara verilir. EÄŸer durum böyleyse ölüme mahkum etmek suç diye düÅŸünülen aynÄ± eylemi gerçekleÅŸtirir; bu da kanunu intikam aracÄ±na çevirir. Ä°nsan haklarÄ± kanunun ve hukukun temelini oluÅŸturmalÄ±. Ä°nsan haklarÄ± ile ilgili daha kapsamlÄ± eÄŸitime ihtiyaç var. Kamu görevlisi olmak için bu eÄŸitim ÅŸart olmalÄ±. Ä°ÅŸkencenin önüne tek baÅŸÄ±na geçer mi? HayÄ±r. Ama iÅŸkence oranÄ± azalÄ±r. Hukukla iÅŸkencenin önüne geçemezsiniz. Hukuktan önce eÄŸitime önem vermeliyiz.”

'Ä°NSAN HAKLARI HUKUKUNA OLAÄžANÜSTÜ HALLERDE DE RÄ°AYET EDÄ°LMELÄ°'

Ä°ddianamesiz ÅŸekilde 1 yÄ±ldÄ±r hapishanede tutulan Osman Kavala'nÄ±n AçÄ±k Toplum VakfÄ±'nda üye ve yönetici olan isimlere geçtiÄŸimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p 17 saat sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Ä°stanbul Bilgi Üniversitesi Ä°nsan HaklarÄ± Hukuku AraÅŸtÄ±rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± da konuÅŸmacÄ±lar arasÄ±ndaydÄ±. TarhanlÄ±, BM'nin insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusundaki yükümlülüklerini geniÅŸletmesi gerektiÄŸini söyledi. Ä°nsan haklarÄ± hukukunun sadece OHAL ve olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± durumlarda deÄŸil uluslararasÄ± savaÅŸlarda bile riayet edilmesi gereken bir alan olduÄŸunu kaydeden TarhanlÄ±, “Ä°stisna hali, sosyal teori ve hukuk kuramÄ±nda zaruriyet hali hukuka gerek duymaz' aforizmasÄ± bugün dünyada insan haklarÄ± hukuk paradigmasÄ±nÄ±n önünde güçlü ÅŸekilde varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeÅŸertme konusunda siyasi karar alÄ±cÄ±nÄ±n elinde. HakkÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± meselesi. Bu tanÄ±m 11 Eylül terör saldÄ±rÄ±yla dünyaya bulaÅŸtÄ±. Türkiye'de de OHAL'den sonra yaÅŸandÄ±. BM'nin koruma mekanizmalarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen böyle bir mekanizma var. Ä°nsan haklarÄ± hukukunda, ‘Özgürlük ve güvenlik dengesi’ diye bir kalÄ±p yok. Özgürlükler belirli durumlarda duraklatÄ±labilir ama hepsinde iÅŸkence ve kötü muamele dÄ±ÅŸarÄ±da tutulmak zorunda. HaklarÄ± koruma paradigmasÄ±ndan yana olmak güvenlik paradigmasÄ±nÄ± gözardÄ± etme anlamÄ±na gelmiyor.” dedi. Ä°nsan haklarÄ± alanÄ±nda eÄŸitimin önemli olduÄŸu konusunda Kuçuradi'ye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söleyen TarhanlÄ±, “Hukuk hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi anlamÄ±nda fonksiyon yerine getiriyor ama koruyucu tÄ±p alanÄ±nda olduÄŸu gibi hekimlik benzeri eÄŸitime ihtiyaç var. Ä°ÅŸkence eden insanlar bunu kendilerince meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Ülkeye hizmet ettiÄŸini düÅŸünüyorlar. Bu tür gerekçelendirmeyi ortadan kaldÄ±racak eÄŸitim etik açÄ±dan çok önemli. Kamu yönetimi politikasÄ± ile de baÄŸlantÄ±lÄ± bu. EÄŸitim bittikten sonra bu kiÅŸilerin gündelik iÅŸlerde buna uygun davranÄ±ÅŸta olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±n sÄ±nanmasÄ± gerekir. Ä°ÅŸkence yapmayanlarÄ±n terfi etmesine yönelik performansÄ±n teÅŸvik edici olmasÄ± lazÄ±m.

Ceza davalarÄ±nÄ±n nasÄ±l sonuçlandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemede davalarÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ±nÄ±n beraatle sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Bu demek oluyor ki yeterli delillerin toplanmasÄ± gibi bir durum yok. SavcÄ±lar da açtÄ±klarÄ± davalarÄ±n sayÄ±sÄ± kadar terfi alÄ±yorlar. Yani liyakat esasÄ±nda insan haklarÄ± parametresine vereceÄŸiniz yer önem arzediyor kamu yönetimi politikalarÄ±nda. EÄŸitim böyle muamelede bulunmanÄ±n kamusal anlamda bir terfi gerektirmeyecek eylem olduÄŸu bilincini kiÅŸiye aÅŸÄ±lmalÄ±. Kamu otoritesinin de bundan fayda olmayacak etkili politikalarÄ± sergilemesi gerekiyor. Türkiyenin sosyal travmalarÄ±yla ilgili bir yüzleÅŸme tarihi boyunca yapÄ±lmadÄ±. 80 ve 84 arasÄ± dönemde Türkiye uluslararasÄ± hukuk baÄŸlamÄ±nda bu tür muamelelerde bulunmaktan kaçÄ±nma ve hesap verme yükümlülüÄŸü altÄ±nda mÄ±ydÄ± deÄŸil miydi? Ben hukuken altÄ±nda olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Türkiye BM’nin kurucu ülkelerinden biridir. Ä°nsan haklarÄ± hukuku maÄŸdur odaklÄ±dÄ±r ve maÄŸdurum diyenin sesini duymanÄ±zÄ± gerektirir susturmak deÄŸil. Kamu yetkililerinin bunu bilmesi lazÄ±m. Ä°dareyi insani kÄ±lmak için çalÄ±ÅŸanlarÄ± böyle yetiÅŸtirmek lazÄ±m.” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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