DemirtaÅŸâ€™Ä±n avukatlarÄ±: GeliÅŸmeleri hayretle ve ibretle takip ediyoruz

DemirtaÅŸâ€™Ä±n avukatlarÄ±, DemirtaÅŸâ€™Ä±n serbest kalmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in 4 yÄ±l 8 aylÄ±k cezasÄ±nÄ±n 'olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir usul'le onanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±, müvekkillerine 4 yÄ±l 8 ay hapis ceza verilip 25 Ekim’de Ä°stinaf Mahkemesi’ne gönderilen dosyasÄ±nÄ±n AÄ°HM’in 20 KasÄ±m’da verdiÄŸi ihlal kararÄ±ndan bir gün önce incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n serbest kalmasÄ±nÄ±n engellenmesi için Paris suikastleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayla ilgili 4 yÄ±l 8 aylÄ±k cezasÄ±nÄ±n 'olaÄŸanüstü bir usul'le onanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan avukatlarÄ±, ‘GeliÅŸmeler, tarafÄ±mÄ±zca hayretle ve ibretle takip edilmektedir’ dedi.



HDP’nin önceki dönem eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n avukatlarÄ±, müvekkilleri hakkÄ±nda verilen AÄ°HM kararÄ± ve siyasi iktidarÄ±n tutumuna dair yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.



AçÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ±nca ErdoÄŸan’Ä±n "Bu karar bizi baÄŸlamaz, karÅŸÄ± hamlemizi yapar, iÅŸi bitiririz" ifadesindeki karÅŸÄ± hamlenin ne olduÄŸu konusunun merak uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirterek, “EdindiÄŸimiz bilgiler, sözü edilen ‘karÅŸÄ± ve iÅŸi bitirici hamle’nin, SayÄ±n DemirtaÅŸ'a, Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nce verilen 4 yÄ±l 8 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ± ve bu suretle AÄ°HM'in kararÄ±nÄ± boÅŸa çÄ±karmak olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.



DevamÄ±nda ise ÅŸu bilgiler verildi: “Bu dosya, 25 Ekim 2018 tarihinde Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne ulaÅŸmÄ±ÅŸ. Bu dosyadan önce inceleme sÄ±rasÄ± bekleyen yüzlerce dosya olduÄŸu halde AÄ°HM toplantÄ± tarihinden hareketle bu dosya, daire tarafÄ±ndan 19 KasÄ±m 2018 tarihinde incelemeye alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AÄ°HM kararÄ± uyarÄ±nca DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dosyadan tahliye edilmesi zorunluluÄŸuna karÅŸÄ±lÄ±k, SayÄ±n DemirtaÅŸ'Ä±n cezaevinden çÄ±kmamasÄ± için formüller arandÄ±ÄŸÄ±, bu formülün CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n 'hamlemizi yapar, iÅŸi bitiririz' cümlesi ile somutlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 2. Ceza Dairesi’nin bu dosyayÄ± olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± bir usul ile incelemeye aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. GeliÅŸmeler, tarafÄ±mÄ±zca hayretle ve ibretle takip edilmektedir.”



AçÄ±klamada Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde bulunan dosya ile ilgili ÅŸu bilgiler verildi:



“1- Bu dosyada SayÄ±n DemirtaÅŸ'a, çözüm sürecinde, 17 Mart 2013 tarihinde Newroz konuÅŸmasÄ±nda Avrupa’da katledilen 3 kadÄ±n siyasetçi ile ilgili "...saygÄ±yla anÄ±yorum" ÅŸeklindeki ve askeri yöntemlerde Ä±srar eden kimi siyasetçileri eleÅŸtirmesinden ibaret konuÅŸmasÄ± nedeniyle ceza verilmiÅŸtir.



2- Paris cinayetleri, dönemin Hükümetince "çözüm sürecine yönelik sabotaj" olarak nitelendirilmiÅŸ, bu kapsamda bir çok yetkili aÄŸÄ±zca resmi açÄ±klamalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Cenazeler, yine hükümetin bilgisi, izni ve giriÅŸimi ile Türkiye'ye getirilmiÅŸ, cenaze törenleri de Türkiye’de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.



3- Bu konuÅŸmadan 4 gün sonra DiyarbakÄ±r Newrozunda, Devletin-Hükümetin bilgisi dahilinde Ä°mralÄ±’dan getirilen ve çözüm sürecinin yol haritasÄ±nÄ± içeren mektup okunmuÅŸtur.



4- DemirtaÅŸ'Ä±n suç olarak nitelenen konuÅŸmasÄ±, o tarihlerde kamuoyunda takdirle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ, bu takdir günün tüm basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nca “AçÄ±lÄ±mÄ±n Nevruzu”, “Çözüm Nevruzu”, “Nevruz ateÅŸi çözüm için” gibi baÅŸlÄ±klarla manÅŸetlere çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.



5- KonuÅŸmayÄ± izleyen TEM Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince tutulan ve dosya içerisinde yer alan tutanakta "DemirtaÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan konuÅŸmanÄ±n Türk ve Kürt halkÄ±nÄ±n birlikte barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸayabileceÄŸi vurgusu yapÄ±larak barÄ±ÅŸ sürecinin devam etmesi gerektiÄŸi belirtilmiÅŸtir" ÅŸeklinde tespitler bulunmaktadÄ±r.



6- Suça konu konuÅŸma, çözüm sürecinin ruhuna uygun, ÅŸiddeti övücü veya meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± içerik taÅŸÄ±mayan barÄ±ÅŸçÄ±l bir konuÅŸmadÄ±r.



7- SayÄ±n DemirtaÅŸ'Ä±n konuÅŸmasÄ±, Yerel Mahkemece bilirkiÅŸiye verilip konuÅŸmanÄ±n çözümü yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.



8- SayÄ±n DemirtaÅŸ'Ä±n savunmasÄ± alÄ±nmadan, savunma avukatlarÄ±na savunma imkanÄ± tanÄ±nmadan karar verilmiÅŸtir.



9- SayÄ±n DemirtaÅŸ'Ä±n konuÅŸmayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tarihlerde milletvekili olmasÄ± nedeniyle "yasama sorumsuzluÄŸu" altÄ±nda olduÄŸu, sorumsuzluk yönünden inceleme yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.



10- SayÄ±n DemirtaÅŸ ile ilgili 17 adet propaganda dosyasÄ±, tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde birleÅŸtirildiÄŸi halde bu dosya, tüm Ä±srarlara raÄŸmen birleÅŸtirilmemiÅŸ; adeta bugünlerde kullanÄ±lmak üzere müstakil bir ÅŸekilde tutularak hukuksuzca yürütülmüÅŸtür.



11-SayÄ±n DemirtaÅŸ'a ceza veren Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin 2. Heyeti, DemirtaÅŸ dosyasÄ±na bakmak üzere teÅŸekkül ettirilmiÅŸ, SayÄ±n DemirtaÅŸ ile ilgili kararÄ± verdikten sonra bu heyet laÄŸvedilerek baÅŸkan ve üyeleri baÅŸka mahkemelere gönderilmiÅŸtir.” (MA)

Selahattin DemirtaÅŸ'tan AÄ°HM kararÄ±na dair aÃ§Ä±klama

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