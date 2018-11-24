KadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±, dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

BalÄ±kesir ve FÄ±ndÄ±klÄ±'da kadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete, tacizlere ve tecavÃ¼zlere karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

FÄ±ndÄ±klÄ± KadÄ±n Ä°nisiyatifi, Kuzeyin KadÄ±nlarÄ± Platformu ve Mjora Pedal grubunun çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen FÄ±ndÄ±klÄ±lÄ± kadÄ±nlar, kadÄ±na yönelik ÅŸiddete karÅŸÄ± eylem yaptÄ±.

KadÄ±na yönelik ÅŸiddete, tacizlere ve tecavüzlere karÅŸÄ± bir araya gelen kadÄ±nlar, yürüyüÅŸ sonrasÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

FÄ±ndÄ±klÄ±lÄ± KadÄ±nlar adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan avukat Ä°layda Önal; “Bugün burada, 25 KasÄ±m 1960’da hak mücadelesi verdikleri için tecavüze uÄŸrayÄ±p öldürülen, erkek ÅŸiddetinin en vahÅŸi hallerinden birine maruz kalan Mirabal kardeÅŸlerin mücadelesini sürdürmek için toplandÄ±k.” Ä°fadelerini kullandÄ±.

FÄ±ndÄ±klÄ±lÄ± kadÄ±nlarÄ±n basÄ±n açÄ±klamasÄ±na CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gökçe Gökçen de katÄ±larak destek verdi.

BALIKESÄ°R’DE KADINLARDAN ÅžÄ°DDETE TEPKÄ°

BalÄ±kesir KadÄ±n Platformu önderliÄŸinde bir araya gelen kadÄ±nlar AlihikmetpaÅŸa MeydanÄ±’nda kitlesel bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±, taciz, tecavüz ve ÅŸiddete karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Platform adÄ±na konuÅŸan AyÅŸe YÄ±lmaz, Ülkemizde kadÄ±nlarÄ±n 25 KasÄ±m’a zorlu koÅŸullarda girdiklerine dikkat çekerek, krizin faturasÄ±nÄ± da en çok kadÄ±nlarÄ±n ödediÄŸini ve yaÅŸanan iÅŸsizlik, yoksulluk ve açlÄ±ÄŸÄ±n kadÄ±nlara daha çok ÅŸiddet ve istismar olarak yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

BalÄ±kesir’de 25 KasÄ±m kutlama etkinlikleri 26 KasÄ±m Pazartesi günü Karesi AVM Konferans salonunda düzenlenecek olan KadÄ±nÄ±n toplumdaki konumu ve kadÄ±n emeÄŸi konulu söyleÅŸiyle sürecek. (HABER MERKEZÄ°)

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