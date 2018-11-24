EMEP: Åžiddete dur diyelim, krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demeyelim

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan, ErdoÄŸanâ€™Ä±n eÅŸitliÄŸe karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara 'EÅŸitlikten yoksun bir adaletten bahsedilemez' diyerek yanÄ±t verdi.

Emek Partisi 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele Günü öncesi bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±.

KadÄ±nlarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet tablosuna bu yÄ±l ekonomik krizle birlikte artan yoksulluÄŸun da eklendiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada, “Åžiddet; aÄŸÄ±rlaÅŸan yaÅŸam koÅŸullarÄ±yla, ücret eÅŸitsizliÄŸiyle, haksÄ±z iÅŸten atmalarla, esnek ve güvencesiz çalÄ±ÅŸma dayatmasÄ±yla katlanarak artÄ±yor. Yoksulluk ve kriz nedeniyle yaÅŸanabilecek patlamalara aileyi ayakta tutarak engel olmaya çalÄ±ÅŸan iktidar, kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±na göz dikiyor; çocuk yaÅŸta evlilikler özendiriliyor, kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, nafaka hakkÄ± gasbedilmek isteniyor, boÅŸanma zorlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, arabuluculuk ve telkinle ÅŸiddet meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor” ifadelerine yer verildi.

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan açÄ±klamasÄ±nda kadÄ±n cinayetlerinin 14 yÄ±lda 4 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak hükümetin politikalarÄ± düÅŸünüldüÄŸünde bu artÄ±ÅŸÄ±n tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan açÄ±klamanÄ±n tamamÄ± ÅŸöyle: "Åžiddet; aÄŸÄ±rlaÅŸan yaÅŸam koÅŸullarÄ±yla, ücret eÅŸitsizliÄŸiyle, haksÄ±z iÅŸten atmalarla, esnek ve güvencesiz çalÄ±ÅŸma dayatmasÄ±yla katlanarak artÄ±yor. Yoksulluk ve kriz nedeniyle yaÅŸanabilecek patlamalara “aile”yi ayakta tutarak engel olmaya çalÄ±ÅŸan iktidar, kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±na göz dikiyor. Çocuk yaÅŸta evlilikler özendiriliyor, kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, nafaka hakkÄ± gasbedilmek isteniyor, boÅŸanma zorlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, arabuluculuk ve telkinle ÅŸiddet meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

KadÄ±n cinayetlerinin 14 yÄ±lda 4 kat arttÄ±ÄŸÄ± ülkemizde, iktidarÄ±n en tepedeki temsilcisinin “fÄ±trat”tan söz etmesi, eÅŸitlikten “ambalaj” diye bahsetmesi elbette ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir. Aksine, kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddet, tecavüz ve kadÄ±n cinayetlerindeki artÄ±ÅŸÄ±n tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir ifadesidir.

Bugüne kadar kadÄ±nlarÄ±n hiçbir eÅŸitlik talebi için mücadele etmemiÅŸ, iktidarÄ±n kadÄ±nÄ± aileye hapseden politikalarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaktan öteye gitmemiÅŸ, hiçbir ÅŸekilde kadÄ±n hareketini temsil etmeyen KADEM’in düzenlediÄŸi KadÄ±nlar ve Adalet Zirvesi’nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ±, “BazÄ±larÄ± eÅŸit eÅŸit diyor da, 100 metreyi erkekle kadÄ±n koÅŸsun, bu adalet olur mu?” diyor.

Her gün sabah evden iÅŸyerine giden yolda taciz tehdidiyle yürüyen, iÅŸyerinde 10-12 saate varan çalÄ±ÅŸma süreleriyle ter döken, bütün gün aile büyüklerine, komÅŸulara, sÄ±byan mekteplerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± çocuÄŸunun baÅŸÄ±na bir ÅŸey gelir mi kaygÄ±sÄ±yla çalÄ±ÅŸan, iÅŸyerinde bandÄ±n hÄ±zÄ±na yetiÅŸmek, performans kriterlerini karÅŸÄ±lamak için tuvalete bile dakika tutularak gönderilen, iÅŸten eve döndüÄŸünde evdeki iÅŸlere koÅŸturan milyonlarca emekçi kadÄ±na “Seni erkeklerle eÅŸit mi yarÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z” demek adalet midir? Ä°ÅŸyerinde emeÄŸi sömürülen, evde aile için karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar, ErdoÄŸan’Ä±n bahsettiÄŸi 100 metre yarÄ±ÅŸÄ±na zaten eÅŸit koÅŸullarda baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± gibi, erkeklerden daha hÄ±zlÄ±, hatta ölümüne koÅŸturuluyorlar. Bu yüzden “eÅŸitlik”ten yoksun bir “adalet”ten bahsedilemez. Nitekim rakamlar eÅŸitsiz koÅŸullarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti gözler önüne seriyor.

ErdoÄŸan’Ä±n tek adam yönetimi, ekonomik krizin tüm yükünü emekçilere yÄ±karken kadÄ±nlara özel ve ayrÄ± bir “görev” biçiyor. Çünkü, 2019 yÄ±llÄ±k planÄ±nda da görüldüÄŸü gibi, krizin yÄ±kÄ±cÄ± sonuçlarÄ±nÄ± aile içerisinde çözmek istiyor. Zamlarla, yüksek enflasyon ve iÅŸsizlikle derinleÅŸen krizi göÄŸüslemenin lokomotifi olarak aileyi, krizin yarattÄ±ÄŸÄ± angaryanÄ±n taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± olarak da kadÄ±nÄ± gösteriyor.

Kriz dönemlerinde kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin her türlüsünün arttÄ±ÄŸÄ± biliniyorken, boÅŸanmayÄ± zorlaÅŸtÄ±rmanÄ±n kadÄ±nlarÄ± bu ÅŸiddet döngüsüne hapsetmek dÄ±ÅŸÄ±nda bir anlamÄ± yoktur. Nitekim, Türkiye’de kadÄ±nlarÄ±n yüzde 36.4’ü ÅŸiddet nedeniyle boÅŸanÄ±yor. “KadÄ±n, ailenin hem ayrÄ±lmaz bir parçasÄ± hem de lokomotifidir” söyleminin altÄ±nda yatan gerçek, aileye kriz, kadÄ±na kölelik vadediyor.

ErdoÄŸan, kadÄ±nlarÄ±n yüzyÄ±llardÄ±r sürdürdüÄŸü mücadelelerin en önemli gündemi olan eÅŸitlik talebini halk nezdinde yÄ±pratmak için, emperyalist kapitalist sistemin “eÅŸitlik” söylemindeki ikiyüzlülüÄŸü istismar ediyor. HalkÄ±n emperyalist ülkelere ve kurumlara karÅŸÄ± duyduÄŸu öfkeyi kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±nÄ± ve eÅŸitlik mücadelesini yok saymanÄ±n bir vesilesi haline getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ama kadÄ±nlar kapitalist-emperyalist sistemin ikiyüzlü eÅŸitlik söylemine de iktidarÄ±n eÅŸitliksiz adalet dayatmasÄ±na da boyun eÄŸmeyecek! Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da 25 KasÄ±m’da tüm dünyada ve Türkiye’de, eÅŸit ve özgür bir yaÅŸam için, ÅŸiddetsiz bir gelecek için dayanÄ±ÅŸma içinde sokaÄŸa çÄ±kacaklar.

Avrupa’da eÅŸit ücret mücadelesi veren, Latin Amerika’da kürtaj yasaÄŸÄ±na, tÄ±rmanan ÅŸiddete ve faÅŸist gericiliÄŸe karÅŸÄ± direnen, Afrika’da iç savaÅŸlara ve cihadistlere karÅŸÄ± barÄ±ÅŸ ve demokrasi için savaÅŸan, Asya’da kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± sömürülen emeÄŸi için örgütlenen, ABD’de tüm dünya kadÄ±nlarÄ± adÄ±na emperyalist Trump saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± sokaklarÄ± dolduran tüm kadÄ±nlarÄ± Emek Partisi adÄ±na selamlÄ±yorum." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 16:15

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