â€˜Ã‡ocuÄŸa dua edinâ€™ diyerek tehdit ettiler

Adanaâ€™da â€˜Eve Ã§antalÄ± biri girdiâ€™ ihbarÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan SanatÃ§Ä± Ä°mran AkÄ±n, banyoda bir saat boyunca polisin iÅŸkencesine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Adana’da ‘Eve çantalÄ± biri girdi’ ihbarÄ±yla misafirleriyle birlikte gözaltÄ±na alÄ±nan SanatçÄ± Ä°mran AkÄ±n, banyoda bir saat boyunca polisin iÅŸkencesine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AkÄ±n, polislerin eÅŸine “Siz bu çocuÄŸa dua edin. Yoksa sizin hepinizi öldürürdük” dediÄŸini aktardÄ±.

Adana’da 21 KasÄ±m’da “Eve çantalÄ± biri girdi” ihbarÄ±yla iÅŸkence edilerek gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan KHK ile kapatÄ±lan Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçÄ±larÄ±, gözaltÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Seyhan ilçesine baÄŸlÄ± Sucuzade Mahallesi’nde ikamet eden SanatçÄ± Ä°mran AkÄ±n’Ä±n evine düzenlenen baskÄ±nda MKM’li sanatçÄ±lar Ä°lyas Arzu, Mecit Özlü, Jiyan SavcÄ±, AkÄ±n’Ä±n eÅŸi Mizgin AkÄ±n ve bir yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ± Ç.A. ile D.Ö, G.H.Ö. ve D.S. adlÄ± çocuk sanatçÄ±lar, polislerce gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

YÜZÜKOYUN BEKLETÄ°LDÄ°LER

BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda polisin sanatçÄ±larÄ± ters kelepçe ederek, yüzükoyun bekletilip, iÅŸkence ettiÄŸi iddia edildi. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda SanatçÄ± AkÄ±n polislerce iÅŸkence edilip, kafasÄ±na silah dayanÄ±p ölümle tehdit edildi. Polislerin evin kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p, eÅŸyalarÄ±nÄ± daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AkÄ±n, polislerin müzik aletlerini parçaladÄ±ÄŸÄ± ve evde köpekli arama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Polislerin ellerini ters kelepçeleyip, gözlerini baÄŸlayarak banyoya koyduÄŸunu anlatan AkÄ±n, polisin, ‘Buraya bir çantalÄ± girmiÅŸ. Onu nereye götürdün. Nerede ve kimdir’ diye tehdit ettiÄŸini söyledi.

BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda bir yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸu Ç.A’nÄ±n sürekli aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve korktuÄŸunu aktaran AkÄ±n, polisin eÅŸine ‘Siz bu çocuÄŸa dua edin. Yoksa sizin hepinizi öldürürdük’ dediÄŸini belirtti. (Adana/MA)

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