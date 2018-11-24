2013â€™ten bugÃ¼ne en az 108 Ã¶ÄŸretmen iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°SÄ°G, '2013 yÄ±lÄ± ile 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk on ayÄ± arasÄ±nda iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¶ÄŸretmenler' raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi, öÄŸretmenler günü vesilesiyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda 2013 yÄ±lÄ± ile 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk on ayÄ± arasÄ±nda en az 108 öÄŸretmenin iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

YÄ±llara göre iÅŸ cinayetlerini sÄ±ralayan Ä°SÄ°G Meclisi, 2013 yÄ±lÄ±nda 19, 2014 yÄ±lÄ±nda 18, 2015 yÄ±lÄ±nda 19, 2016 yÄ±lÄ±nda 15, 2017 yÄ±lÄ±nda 20 ve 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk on ayÄ±nda 17 öÄŸretmenin çalÄ±ÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti. Rapora göre ölen öÄŸretmenlerin 23’ü kadÄ±n ve 85’i erkek. KadÄ±n öÄŸretmenlerin ölümü yüzde 21 ve bu oran genel iÅŸ cinayetlerinde ölen kadÄ±nlarÄ±n üç katÄ±. Raporda ölüm nedenleri ise ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±: “Yüzde 40 trafik/servis kazasÄ±, yüzde 33 kalp krizi/beyin kanamasÄ± ve yüzde 14 intihar ve yüzde 5 ÅŸiddet.” Servisler o kadar kötü ki okula geliÅŸ - gidiÅŸte trafik kazalarÄ± oluyor. Özellikle Anadolu ÅŸehirlerindeki öÄŸretmenler servis olmadÄ±ÄŸÄ± için 4 - 5 kiÅŸi bir otomobili servis olarak kullanÄ±yorlar. Yine eÄŸitimde uzun çalÄ±ÅŸma saatleri mevcut. Bir de buna okul dÄ±ÅŸÄ±ndaki eÄŸitime hazÄ±rlÄ±k süreci eklenince aÅŸÄ±rÄ± ve yoÄŸun çalÄ±ÅŸma kalp krizlerini tetikliyor. Gelecekleri ellerinden alÄ±nan, atamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmenler intihar ediyor. Åžu ana kadar kaç öÄŸretmenin atamasÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için yaÅŸamÄ±na son verdiÄŸini net olarak bilmiyoruz ancak sendikalarÄ±n basÄ±na yansÄ±yan açÄ±klamalarÄ±na göre 50’nin üzerinde. Son olarak öÄŸretmenlere okulda ve okul çevresinde ÅŸiddet yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor. Åžiddet nedenli ölümlerde önümüzdeki dönem artÄ±ÅŸ gözükebilir.” ÖÄŸretmenlerde yaygÄ±n olarak meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±n görüldüÄŸüne dikkat çekilen raporda tebeÅŸir ve sÄ±nÄ±f tozuna baÄŸlÄ± olarak astÄ±m, bronÅŸit, sinüzit, çeÅŸitli akciÄŸer hastalÄ±klarÄ±, cilt hastalÄ±klarÄ±, çalÄ±ÅŸma ÅŸekline, ayakta durmaya baÄŸlÄ± olarak fÄ±tÄ±k, bel - boyun aÄŸrÄ±larÄ±, fiziki deformasyon, eklem aÄŸrÄ±larÄ±, varis, topuk dikeni, idrar yolu enfeksiyonlarÄ±, konuÅŸmaya baÄŸlÄ± olarak faranjit, laranjit, ses teli nodülleri, insan ve çevre iletiÅŸimine baÄŸlÄ± olarak salgÄ±n ve mikrobik hastalÄ±klar, ruhsal sorunlara baÄŸlÄ± olarak, aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk, migren, uykusuzluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Görsel: Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi

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