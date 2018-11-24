Åžiddete uÄŸrayan kadÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nacak yeri yok

TÃ¼rkiyeâ€™de toplam 3 bin 454 kapasiteli 144 kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevi var.

Åžiddete uÄŸrayan kadÄ±nlarÄ±n ÅŸiddet gördüÄŸü evden, ortamdan kurtulabilmesi için hayati önem taÅŸÄ±yan sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerinin Türkiye’deki durumu hiç de iç açÄ±cÄ± deÄŸil. SayÄ±larÄ±nÄ±n yetersiz olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mevcut sÄ±ÄŸÄ±nmaevleri nitelik olarak da kadÄ±nlarÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek durumda deÄŸil.

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü öncesinde CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Onursal AdÄ±güzel, sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerinin yetersizliÄŸini Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

AKP iktidarÄ± döneminde kadÄ±n cinayetlerinin katlanarak arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken AdÄ±güzel, “Ä°ktidar kadÄ±na yönelik ÅŸiddetle mücadelede iddia ettiÄŸi gibi samimi ise sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerinin durumunun iyileÅŸtirilmesi, niteliklerinin ve kapasitelerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, ÅŸiddet maÄŸduru kadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n güvenli bir ortama kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak somut adÄ±mlarÄ± bir an önce atmalÄ±, kadÄ±nlarÄ±n bütçede görünür hale gelmesini saÄŸlamalÄ±” dedi.

“Åžiddete uÄŸrayan kadÄ±n kendini güvende hissedebileceÄŸi, yarÄ±nlarÄ±na korkusuzca hazÄ±rlanabileceÄŸi mekanlarÄ±n eksikliÄŸi sebebiyle ÅŸiddete boyun eÄŸmeye mecbur bÄ±rakÄ±lmaktadÄ±r” diyen AdÄ±güzel, kapasitesi oldukça yetersiz olan sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerinde kadÄ±nlarÄ±n gizlilik ihlalinden barÄ±nma koÅŸullarÄ±na kadar birçok sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkat çekti. AdÄ±güzel, iktidarÄ±n bu konuda hÄ±zla somut adÄ±m atmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

8 BÄ°N OLMASI GEREKEN KAPASÄ°TE 3 BÄ°NDE

Türkiye’de 2018 itibarÄ±yla Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 110, yerel yönetimlere baÄŸlÄ± 32, Göç Ä°daresine baÄŸlÄ± 1 ve kadÄ±n örgütlerine ait 1 kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevi olmak üzere toplam 3 bin 454 kapasiteli 144 kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevi var.

Ancak BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin kadÄ±na yönelik ÅŸiddetle mücadele mevzuatÄ±na göre; sÄ±ÄŸÄ±nmaevleri tüm yerleÅŸim yerlerinde her 10 bin nüfusa karÅŸÄ±lÄ±k en az 1 yatak kapasitesi olacak ÅŸekilde hizmet vermeli. Buna göre, Türkiye’de kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±n en az 8 bin 81 yatak kapasitesi olmasÄ± gerekiyor. Türkiye’deki sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerinin yatak kapasitesi olmasÄ± gerekenden yüzde 54 daha az. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net