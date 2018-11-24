Cumartesi Anneleri 713â€™Ã¼ncÃ¼ haftada da bir arada

Cumartesi Anneleri bu haftaki eylemlerinde 38 yÄ±l Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±nda kaybedilen Hayrettin Eren'in akÄ±betini sordu.

Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eyleminde 38 yÄ±l önce gözaltÄ±nda kaybedilen Hayrettin Eren'in akÄ±beti soruldu. KardeÅŸi Faruk Eren, Galatasaray MeydanÄ±’nÄ±n kendilerine yasaklanmasÄ±na “UnutmasÄ±nlar Ä°HD evimiz, Galatasaray mezarÄ±mÄ±zdÄ±r. Biz ne evimizden ne mezarÄ±mÄ±zdan ne de mezar arayÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zdan vazgeçmeyeceÄŸiz” dedi.

KayÄ±plarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak ve faillerin yargÄ±lanmasÄ± talebiyle sürdürdükleri eylemlerinin 713’üncü haftasÄ±nda Galatasaray MeydanÄ±’nda bir araya gelmek isteyen Cumartesi Anneleri, yine polisler tarafÄ±ndan engellendi. Eylem öncesi Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi’nin bulunduÄŸu sokak, ablukaya alÄ±ndÄ±. Buna raÄŸmen bina önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri, üzerlerinde kaybedilen isimlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tiÅŸörtler giyip, ellerinde kayÄ±plarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve karanfiller taÅŸÄ±dÄ±. DerneÄŸin pencerelerinin de kayÄ±plarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±yla donatÄ±ldÄ±.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Zeynel Özen’de eyleme katÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: MA

‘GÖZALTINDA BÖYLE BÄ°RÄ° YOK’ DENÄ°LDÄ°

Cumartesi Ä°nsanlarÄ±’ndan Sebla Arcan tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, yasama ve yürütme organlarÄ±nÄ±n tüm iÅŸlem ve eylemlerinin hukuk denetimine alÄ±nmasÄ± ve Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasÄ± yönündeki talepler dile getirildi. Arcan, 14 haftadÄ±r Galatasaray MeydanÄ±’nda yapmak istedikleri eylemlerinin engellenmesine deÄŸindi.

12 Eylül Askeri Darbesi’nin ardÄ±ndan Hayrettin Eren hakkÄ±nda arama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arcan, “21 KasÄ±m 1980 tarihinde babasÄ±na ait 34 F 6798 plakalÄ± otomobille evden ayrÄ±lan Hayrettin, bir arkadaÅŸÄ± ile buluÅŸmak üzere Saraçhane HaÅŸim Ä°ÅŸcan Geçidi'ne gitti. Orada arkadaÅŸÄ± ile birlikte gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Önce Karagümrük Karakolu'na ardÄ±ndan da aynÄ± operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 8 kiÅŸi ile birlikte Gayrettepe Emniyet MüdürlüÄŸü Siyasi Åžube'ye götürüldü” dedi. Anne Elmas Eren’in Gayrettepe polis karakolunun bahçesinde Eren’in kullandÄ±ÄŸÄ± otomobili gördüÄŸünü söyleyen Arcan, Elmas Eren’e buna raÄŸmen “gözaltÄ±nda böyle biri yok” cevabÄ± verildiÄŸini dile getirdi.

FotoÄŸraf: MA

‘ETKÄ°N BÄ°R SORUÅžTURMA YÜRÜTÜLMEDÄ°’

Arcan, aynÄ± operasyon kapsamÄ±nda yakalanan 8 kiÅŸinin ise mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "Hayrettin Eren de bizimle birlikte gözaltÄ±ndaydÄ±” diyerek suç duyurunda bulunduÄŸunu sözlerine ekledi.

Ailenin ve Ä°HD’nin sürdürdüÄŸü hukuk mücadelesine raÄŸmen, devletin etkin soruÅŸturma yükümlülüÄŸünü yerine getirmediÄŸini ifade eden Arcan, “Takipsizlik, zaman aÅŸÄ±mÄ± kararlarÄ±yla kapatÄ±lmak istenen dosya, tüm hukuki yollar tükenince 2014 yÄ±lÄ±nda Anayasa Mahkemesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±” dedi.

FotoÄŸraf: MA

ANNESÄ°NÄ°N MESAJI

Onun ardÄ±ndan konuÅŸan Hayrettin Eren’in kardeÅŸi Ä°kbal Eren, annesinin mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Anne Elmas Eren, mesajÄ±nda ÅŸu sözlerle seslendi: “Benim oÄŸlum bir karÄ±ncayÄ± dahi incitmezdi. Bizler de oÄŸlum gibi karÄ±ncaya zarar vermeden Galatasaray’da kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± aradÄ±k. Kime ne yaptÄ±k da bize Galatasaray’Ä± yasakladÄ±. Devlet, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin akÄ±betinin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istiyor, bu çok normal. Ancak 23 yÄ±ldÄ±r bizler de kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±betini arÄ±yoruz ve ‘terörist’ olarak ilan idildik. Oysa ÅŸu an devlet de aynÄ± ÅŸeyi yapÄ±yor. O zaman ya devlette ‘teröristlik’ yapÄ±yor ya da biz insanlÄ±k yapÄ±yoruz. Bu ikiyüzlülükten vazgeçin”

FotoÄŸraf: MA

‘GALATASARAY VAZGEÇÄ°LMEZÄ°MÄ°ZDÄ°R’

PaylaÅŸÄ±lan bu mesajÄ±n ardÄ±ndan 8 Ekim 1980’de gözaltÄ±nda kaybedilen Cemil KÄ±rbayÄ±r’Ä±n kardeÅŸi Mikail KÄ±rbayÄ±r konuÅŸtu. KÄ±rbayÄ±r, “Hayrettin Eren, 38 yÄ±l önce cuntacÄ±lar tarafÄ±ndan katledildi. Hayrettin Eren ve Hayrettin Erenler bu coÄŸrafyada iyiyi ve güzeli yaÅŸatmak için yolla çÄ±ktÄ±lar, ama yollarÄ± kesildi. Bizim yolumuzu da aynÄ± zihniyet kesti. Ä°HD önünde sesimizi duyurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Biz kararlÄ±yÄ±z. Galatasaray bizim olmazsa olmazÄ±mÄ±zdÄ±r. Galatasaray sesimiziz ülke dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir yerdir” dedi.

FotoÄŸraf: MA

FARUK EREN: GALATASARAY MEZARIMIZ

Eren’nin kardeÅŸi Faruk Eren ise, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada “23 yÄ±lÄ±mÄ±z Galatasaray’da geçti. Bizi ÅŸimdi buraya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±lar. Ama ÅŸunu bilmiyorlar, yüzlerce kaybÄ±mÄ±z bizim zaten yüreÄŸimize sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumda” ifadelerini kullandÄ±.

Asla verdikleri mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Eren, “UnutmasÄ±nlar Ä°HD bizim evimiz, Galatasaray bizim mezarÄ±mÄ±zdÄ±r. Biz ne evimizden ne mezarÄ±mÄ±zdan ne de mezar arayÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zdan vazgeçmeyeceÄŸiz” diye seslendi.

FotoÄŸraf: MA

‘ÇEK POLÄ°SÄ°NÄ°, AÇ MEYDANIMIZI’

YapÄ±lan konuÅŸmalarla açÄ±klamaya son verilmesi sÄ±rasÄ±nda 23 Åžubat 1995’te gözaltÄ±nda kaybedilen Murat YÄ±ldÄ±z’Ä±n annesi Hanife YÄ±ldÄ±z, Galatasaray MeydanÄ±’nÄ±n kendilerine kapatÄ±lmasÄ±na “Biz yaralÄ±yÄ±z yaralÄ±. MezarsÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yoruz. Çek polisini buradan, aç meydanÄ±mÄ±zÄ±” sözleriyle isyan etti. (Ä°stanbul/MA)

FotoÄŸraf: MA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 14:31

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