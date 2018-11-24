KadÄ±na ÅŸiddete ÅŸaÅŸÄ±rtan savunma:Â Ben darbetsem sonuÃ§larÄ± bu olmazdÄ±

KadÄ±na ÅŸiddet nedeniyle hapis istemiyle yargÄ±lanan Ege Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi 'Bir bayanÄ± darbetsem sonuÃ§larÄ± bu olmazdÄ±' savunmasÄ± yaptÄ±.

Ege Üniversitesi KonservatuvarÄ± ÖÄŸretim Görevlisi A.A’nÄ±n, aynÄ± okuldaki son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi G.B.A’yÄ± dövdüÄŸü gerekçesiyle, 1 yÄ±ldan 7 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edildi. A.A. savunmasÄ±nda, “1.85 boyunda olmam ve 25 sene spor yapmam nedeniyle, iki saat boyunca narin bir bayanÄ± darbetsem sonuçlarÄ± bu olmazdÄ±” diyerek kendini savundu.

Ege Üniversitesi KonservatuvarÄ± Temel Bilimler Bölümü son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi G.B.A, aynÄ± bölümde öÄŸretim görevlisi olarak görev yapan A.A’nÄ±n geçen yÄ±l 10 ve 29 Ekim tarihlerinde kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulundu.

SavcÄ±lÄ±k, A.A. hakkÄ±nda ‘hakaret, tehdit ve yaralama’ suçlarÄ±ndan 1 yÄ±ldan 7 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rladÄ±. Ä°ddianamede, A.A’nÄ±n, hakaret ve tehditte bulunduÄŸu G.B.A’nÄ±n ayak parmaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, vücudunda basit tÄ±bbi müdahaleyle iyileÅŸmeyecek hafif kÄ±rÄ±ÄŸa yol açan ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. Ä°ddianame Ä°zmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilerek, dava açÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada ifade veren G.B.A, A.A’nÄ±n kÄ±skançlÄ±k nedeniyle kendisini 10 Ekim 2017 tarihinde darbettiÄŸini söyledi. Müzik grubunun menajerliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± için, bir süre daha mecburen A.A’yla görüÅŸmeye devam ettiÄŸini anlatan G.B.A, bu olayÄ±n ardÄ±ndan A.A’nÄ±n, kendisini konuÅŸmak için bir mekana çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, burada bana ‘Sen bittin seni öldüreceÄŸim’ diyerek tekrar ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. G.B.A, “OlayÄ±n ardÄ±ndan hâlâ saÄŸ olduÄŸum için seviniyorum” diye konuÅŸtu.

‘KENDÄ°SÄ°NÄ° ATMAMASI Ä°ÇÄ°N ÜZERÄ°NE OTURDUM’

A.A, savunmasÄ±nda G.B.A’ya herhangi bir ÅŸiddet uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, “1.85 boyunda olmam ve 25 sene spor yapmam nedeniyle, iki saat boyunca narin bir bayanÄ± darbetsem sonuçlarÄ± bu olmazdÄ±. Åžiddet uygulamadÄ±m. Kendisini pencereden atmamasÄ± üzerine oturdum” dedi. DuruÅŸma ileri bir tarihe ertelendi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

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