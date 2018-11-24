ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

FotoÄŸraf: Murat Kula/AA

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

    • 24 KasÄ±m 2018 13:28

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan AKP aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nda 14 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

    CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Belediye BaÅŸkanÄ± AdaylarÄ±nÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'nda partisinin 14 büyükÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

    ErdoÄŸan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Belediye BaÅŸkan AdaylarÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'nda, 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlerde partisinin 14 büyükÅŸehir ve 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klayarak, tanÄ±ttÄ±.

    ErdoÄŸan'Ä±n bugün Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸehirlerde belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± bekleniyordu. Ancak AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamza DaÄŸ, toplantÄ± öncesi adaylarÄ±n açÄ±klanmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

    Yerel seçimde AKP'den aday gösterilen isimler ve iller ÅŸöyle:

    ADIYAMAN

    Süleyman KÄ±lÄ±nç - AdÄ±yaman EÄŸt. ve AraÅŸ. Has. Beyin CerrahÄ± Dr.

    AMASYA

    Cafer Özdemir - Amasya Belediye BaÅŸkanÄ±

    ANTALYA

    Menderes Türel - Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    ANTEP

    Fatma Åžahin - Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    ARDAHAN

    Yunus Baydar - Eski Ardahan Ä°l BaÅŸkanÄ±

    ARTVÄ°N

    Mehmet Kocatepe - Artvin Belediye BaÅŸkanÄ±

    BARTIN

    Yusuf Ziya Aldatmaz - AKP BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± / Ä°GM üyesi 

    BATMAN

    Murat GüneÅŸtekin - AKP Batman Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± / Ä°nÅŸaat mühendisi

    BAYBURT

    Fatih Yumak - AKP Ä°l BaÅŸkanÄ± 

    BÄ°TLÄ°S

    Nesrullah TanÄŸlay - AKP Bitlis Ä°l BaÅŸkanÄ±

    BOLU

    Fatih Metin - Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±

    BURDUR

    Deniz Kurt - Eski AKP Burdur TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± 

    BURSA

    Alinur AktaÅŸ - Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    DENÄ°ZLÄ°

    Osman Zolan - Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    DÄ°YARBAKIR

    Cumali Atila - DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±-KayyÄ±m 

    Cumali Atilla kimdir?

    DÜZCE

    Faruk Özlü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski BakanÄ± 

    ELAZIÄž

    Åžahin ÅžerefoÄŸullarÄ± - Ä°ÅŸ insanÄ±– Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanÄ±

    ERZURUM

    Mehmet Sekmen - Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    GÄ°RESUN

    Aytekin ÅženlikoÄŸlu - AKP Giresun Ä°l BaÅŸkanÄ± 

    GÜMÜÅžHANE

    Ercan Çimen - GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ± 

    HAKKARÄ°

    Cüneyt Epcim - Hakkari Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±

    KARABÜK

    Burhanettin Uysal - AKP eski milletvekili / Karabük Ünv. Eski rektörü

    KASTAMONU

    Tahsin BabaÅŸ - Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ±

    KAYSERÄ°

    Memduh BüyükkÄ±lÄ±ç - Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ±

    KIRIKKALE

    Mehmet SaygÄ±lÄ± - KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ±

    KIRKLARELÄ°

    Burak SüzülmüÅŸ - Ä°ÅŸ insanÄ± - KÄ±rklarelispor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± 

    KÄ°LÄ°S

    Mehmet Abdi Bulut - Kilis Eski Belediye BaÅŸkanÄ±

    KOCAELÄ°

    Tahir BüyükakÄ±n - Bilecik Valisi

    MALATYA

    Selahattin Gürkan - Battalgazi Belediye BaÅŸkanÄ±

    MARAÅž

    Hayrettin Güngör - TBB Genel Sekreteri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yerel Yönetim PolitikalarÄ± Kurulu Üyesi

    NEVÅžEHÄ°R

    Rasim ArÄ± - Gençlik Ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± – Daire BaÅŸkanÄ± 

    NÄ°ÄžDE

    Emrah Özdemir - NiÄŸde Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±

    ORDU

    Hilmi Güler - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski BakanÄ±

    RÄ°ZE 

    Rahmi Metin - Rize Eski Ä°l Genel Meclis BaÅŸkanÄ±

    SAMSUN

    Mustafa Demir - BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Eski BakanÄ± 

    SÄ°NOP

    Ali Çöpçü - Sinop Ä°l BaÅŸkanÄ±

    ÅžIRNAK

    Mehmet Yarka - Ä°ÅŸ insanÄ±

    TEKÄ°RDAÄž

    Mestan Özcan – Ziraat Mühendisi

    URFA

    Zeynel Abidin Beyazgül - AKP Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±

    YALOVA

    Yusuf Ziya Öztabak - AKP Yalova Ä°l BaÅŸkanÄ± /Mali MüÅŸavir

    10 MEVCUT BELEDÄ°YE BAÅžKANI TEKRAR ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°

    Mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±ndan 10 isim bir kez daha aday gösterildi: Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, Artvin Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Kocatepe, Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atila, Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ± Ercan Çimen, Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ± Tahsin BabaÅŸ, KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ±.

    40 Ä°SÄ°MDEN SADECE 1'Ä° KADIN

    ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± listede sadece bir kadÄ±n aday gösterildi. O da Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin oldu.

    Ä°L VE Ä°LÇE TEÅžKÄ°LATLARINDAN 6 KÄ°ÅžÄ° ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°

    Partinin il ve ilçe teÅŸkilatlarÄ±nda yöneticilik yapan isimler 6 isim belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gösterildi: Yusuf Ziya Aldatmaz, Fatih Yumak, Aytekin ÅženlikoÄŸlu, Nesrullah TanÄŸlay, Ali Çöpçü ve Yusuf Ziya Öztabak. 

    ERDOÄžAN: SEÇÄ°M MANÄ°FESTOSUNU ÖNÜMÜZDEKÄ° AY AÇIKLAYACAÄžIZ

    ErdoÄŸan aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± konuÅŸmasÄ±na Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de aday çÄ±karmayan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye teÅŸekkür ederek baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan "Devlet Bahçeli'ye Cumhur ittifakÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugün bir kez daha ilan ettiÄŸi için teÅŸekkür ediyorum. Bizde AKP olarak Cumhur ittifakÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tekrar beyan ediyoruz." dedi.

    ErdoÄŸan CHP HDP ve Ä°YÄ° Parti'yi hedef alarak "Terör örgütünün içinde olduÄŸu bir ittifaktan; millet ittifakÄ±, vatanseverlik çÄ±kar mÄ±? Malum ittifakÄ±n içinde vatanseverliÄŸe karÅŸÄ±, milliyetperverliÄŸe karÅŸÄ± ne ararsanÄ±z var. Ana muhalefet partisinin Kandil'den aldÄ±ÄŸÄ± icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakÄ± milletim sandÄ±ÄŸa gömecektir" ifadelerini kullandÄ±.

    ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

    - "Seçim manifestomuzu inÅŸallah önümüzdeki ay, adaylarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ± ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacaÄŸÄ±z."

    - "Åžimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asÄ±l sloganÄ±mÄ±z belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Yeni dönemin en önemli özelliÄŸi; hizmet belediyeciliÄŸini gönül belediyeciliÄŸiyle daha üstün noktaya taÅŸÄ±yacak olmamÄ±zdÄ±r."

    - "2014 seçimlerine Gezi olaylarÄ±yla, FETÖ'nün giriÅŸimleriyle girdi. Biz o seçimlere de "daima millet, daima hizmet" sloganÄ±yla girdik ve kazandÄ±k. Mahalli seçimlerle ilgili en büyük baÅŸarÄ±mÄ±zÄ± da 2014'de elde ettik. 31 Mart seçimleri için sloganÄ±mÄ±z belli ama seçim manifestomuz da açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Hizmet belediyeciliÄŸini gönül belediyeciliÄŸiyle baÅŸka bir noktaya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z." 

    - "AK Parti'nin oy hedefi, yüzde 100'ün desteÄŸini almaktÄ±r. Buna ne kadar yaklaÅŸÄ±rsak kendimizi o kadar baÅŸarÄ±lÄ± görürüz." (HABER MERKEZÄ°)

    MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 16:51
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