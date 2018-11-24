ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan AKP aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nda 14 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Belediye BaÅŸkanÄ± AdaylarÄ±nÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'nda partisinin 14 büyükÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ErdoÄŸan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Belediye BaÅŸkan AdaylarÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'nda, 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlerde partisinin 14 büyükÅŸehir ve 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klayarak, tanÄ±ttÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n bugün Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸehirlerde belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± bekleniyordu. Ancak AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamza DaÄŸ, toplantÄ± öncesi adaylarÄ±n açÄ±klanmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Yerel seçimde AKP'den aday gösterilen isimler ve iller ÅŸöyle:

ADIYAMAN

Süleyman KÄ±lÄ±nç - AdÄ±yaman EÄŸt. ve AraÅŸ. Has. Beyin CerrahÄ± Dr.

AMASYA

Cafer Özdemir - Amasya Belediye BaÅŸkanÄ±

ANTALYA

Menderes Türel - Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

ANTEP

Fatma Åžahin - Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

ARDAHAN

Yunus Baydar - Eski Ardahan Ä°l BaÅŸkanÄ±

ARTVÄ°N

Mehmet Kocatepe - Artvin Belediye BaÅŸkanÄ±

BARTIN

Yusuf Ziya Aldatmaz - AKP BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± / Ä°GM üyesi

BATMAN

Murat GüneÅŸtekin - AKP Batman Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± / Ä°nÅŸaat mühendisi

BAYBURT

Fatih Yumak - AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±

BÄ°TLÄ°S

Nesrullah TanÄŸlay - AKP Bitlis Ä°l BaÅŸkanÄ±

BOLU

Fatih Metin - Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±

BURDUR

Deniz Kurt - Eski AKP Burdur TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±

BURSA

Alinur AktaÅŸ - Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

DENÄ°ZLÄ°

Osman Zolan - Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

DÄ°YARBAKIR

Cumali Atila - DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±-KayyÄ±m

Cumali Atilla kimdir?

DÜZCE

Faruk Özlü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski BakanÄ±

ELAZIÄž

Åžahin ÅžerefoÄŸullarÄ± - Ä°ÅŸ insanÄ±– Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanÄ±

ERZURUM

Mehmet Sekmen - Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

GÄ°RESUN

Aytekin ÅženlikoÄŸlu - AKP Giresun Ä°l BaÅŸkanÄ±

GÜMÜÅžHANE

Ercan Çimen - GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ±

HAKKARÄ°

Cüneyt Epcim - Hakkari Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±

KARABÜK

Burhanettin Uysal - AKP eski milletvekili / Karabük Ünv. Eski rektörü

KASTAMONU

Tahsin BabaÅŸ - Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ±

KAYSERÄ°

Memduh BüyükkÄ±lÄ±ç - Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ±

KIRIKKALE

Mehmet SaygÄ±lÄ± - KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ±

KIRKLARELÄ°

Burak SüzülmüÅŸ - Ä°ÅŸ insanÄ± - KÄ±rklarelispor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±

KÄ°LÄ°S

Mehmet Abdi Bulut - Kilis Eski Belediye BaÅŸkanÄ±

KOCAELÄ°

Tahir BüyükakÄ±n - Bilecik Valisi

MALATYA

Selahattin Gürkan - Battalgazi Belediye BaÅŸkanÄ±

MARAÅž

Hayrettin Güngör - TBB Genel Sekreteri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yerel Yönetim PolitikalarÄ± Kurulu Üyesi

NEVÅžEHÄ°R

Rasim ArÄ± - Gençlik Ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± – Daire BaÅŸkanÄ±

NÄ°ÄžDE

Emrah Özdemir - NiÄŸde Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±

ORDU

Hilmi Güler - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski BakanÄ±

RÄ°ZE

Rahmi Metin - Rize Eski Ä°l Genel Meclis BaÅŸkanÄ±

SAMSUN

Mustafa Demir - BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Eski BakanÄ±

SÄ°NOP

Ali Çöpçü - Sinop Ä°l BaÅŸkanÄ±

ÅžIRNAK

Mehmet Yarka - Ä°ÅŸ insanÄ±

TEKÄ°RDAÄž

Mestan Özcan – Ziraat Mühendisi

URFA

Zeynel Abidin Beyazgül - AKP Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±

YALOVA

Yusuf Ziya Öztabak - AKP Yalova Ä°l BaÅŸkanÄ± /Mali MüÅŸavir

10 MEVCUT BELEDÄ°YE BAÅžKANI TEKRAR ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°

Mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±ndan 10 isim bir kez daha aday gösterildi: Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, Artvin Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Kocatepe, Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atila, Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ± Ercan Çimen, Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ± Tahsin BabaÅŸ, KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ±.

40 Ä°SÄ°MDEN SADECE 1'Ä° KADIN

ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± listede sadece bir kadÄ±n aday gösterildi. O da Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin oldu.

Ä°L VE Ä°LÇE TEÅžKÄ°LATLARINDAN 6 KÄ°ÅžÄ° ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°

Partinin il ve ilçe teÅŸkilatlarÄ±nda yöneticilik yapan isimler 6 isim belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gösterildi: Yusuf Ziya Aldatmaz, Fatih Yumak, Aytekin ÅženlikoÄŸlu, Nesrullah TanÄŸlay, Ali Çöpçü ve Yusuf Ziya Öztabak.

ERDOÄžAN: SEÇÄ°M MANÄ°FESTOSUNU ÖNÜMÜZDEKÄ° AY AÇIKLAYACAÄžIZ

ErdoÄŸan aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± konuÅŸmasÄ±na Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de aday çÄ±karmayan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye teÅŸekkür ederek baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan "Devlet Bahçeli'ye Cumhur ittifakÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugün bir kez daha ilan ettiÄŸi için teÅŸekkür ediyorum. Bizde AKP olarak Cumhur ittifakÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tekrar beyan ediyoruz." dedi.

ErdoÄŸan CHP HDP ve Ä°YÄ° Parti'yi hedef alarak "Terör örgütünün içinde olduÄŸu bir ittifaktan; millet ittifakÄ±, vatanseverlik çÄ±kar mÄ±? Malum ittifakÄ±n içinde vatanseverliÄŸe karÅŸÄ±, milliyetperverliÄŸe karÅŸÄ± ne ararsanÄ±z var. Ana muhalefet partisinin Kandil'den aldÄ±ÄŸÄ± icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakÄ± milletim sandÄ±ÄŸa gömecektir" ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

- "Seçim manifestomuzu inÅŸallah önümüzdeki ay, adaylarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ± ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacaÄŸÄ±z."

- "Åžimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asÄ±l sloganÄ±mÄ±z belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Yeni dönemin en önemli özelliÄŸi; hizmet belediyeciliÄŸini gönül belediyeciliÄŸiyle daha üstün noktaya taÅŸÄ±yacak olmamÄ±zdÄ±r."

- "2014 seçimlerine Gezi olaylarÄ±yla, FETÖ'nün giriÅŸimleriyle girdi. Biz o seçimlere de "daima millet, daima hizmet" sloganÄ±yla girdik ve kazandÄ±k. Mahalli seçimlerle ilgili en büyük baÅŸarÄ±mÄ±zÄ± da 2014'de elde ettik. 31 Mart seçimleri için sloganÄ±mÄ±z belli ama seçim manifestomuz da açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Hizmet belediyeciliÄŸini gönül belediyeciliÄŸiyle baÅŸka bir noktaya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z."

- "AK Parti'nin oy hedefi, yüzde 100'ün desteÄŸini almaktÄ±r. Buna ne kadar yaklaÅŸÄ±rsak kendimizi o kadar baÅŸarÄ±lÄ± görürüz." (HABER MERKEZÄ°)

MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 16:51

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