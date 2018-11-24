FotoÄŸraf: Murat Kula/AA
ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan AKP aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nda 14 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Belediye BaÅŸkanÄ± AdaylarÄ±nÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'nda partisinin 14 büyükÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
ErdoÄŸan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Belediye BaÅŸkan AdaylarÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'nda, 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlerde partisinin 14 büyükÅŸehir ve 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klayarak, tanÄ±ttÄ±.
ErdoÄŸan'Ä±n bugün Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸehirlerde belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± bekleniyordu. Ancak AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamza DaÄŸ, toplantÄ± öncesi adaylarÄ±n açÄ±klanmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Yerel seçimde AKP'den aday gösterilen isimler ve iller ÅŸöyle:
ADIYAMAN
Süleyman KÄ±lÄ±nç - AdÄ±yaman EÄŸt. ve AraÅŸ. Has. Beyin CerrahÄ± Dr.
AMASYA
Cafer Özdemir - Amasya Belediye BaÅŸkanÄ±
ANTALYA
Menderes Türel - Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
ANTEP
Fatma Åžahin - Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
ARDAHAN
Yunus Baydar - Eski Ardahan Ä°l BaÅŸkanÄ±
ARTVÄ°N
Mehmet Kocatepe - Artvin Belediye BaÅŸkanÄ±
BARTIN
Yusuf Ziya Aldatmaz - AKP BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± / Ä°GM üyesi
BATMAN
Murat GüneÅŸtekin - AKP Batman Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± / Ä°nÅŸaat mühendisi
BAYBURT
Fatih Yumak - AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±
BÄ°TLÄ°S
Nesrullah TanÄŸlay - AKP Bitlis Ä°l BaÅŸkanÄ±
BOLU
Fatih Metin - Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±
BURDUR
Deniz Kurt - Eski AKP Burdur TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±
BURSA
Alinur AktaÅŸ - Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
DENÄ°ZLÄ°
Osman Zolan - Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
DÄ°YARBAKIR
Cumali Atila - DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±-KayyÄ±m
DÜZCE
Faruk Özlü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski BakanÄ±
ELAZIÄž
Åžahin ÅžerefoÄŸullarÄ± - Ä°ÅŸ insanÄ±– Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanÄ±
ERZURUM
Mehmet Sekmen - Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
GÄ°RESUN
Aytekin ÅženlikoÄŸlu - AKP Giresun Ä°l BaÅŸkanÄ±
GÜMÜÅžHANE
Ercan Çimen - GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ±
HAKKARÄ°
Cüneyt Epcim - Hakkari Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±
KARABÜK
Burhanettin Uysal - AKP eski milletvekili / Karabük Ünv. Eski rektörü
KASTAMONU
Tahsin BabaÅŸ - Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ±
KAYSERÄ°
Memduh BüyükkÄ±lÄ±ç - Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ±
KIRIKKALE
Mehmet SaygÄ±lÄ± - KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ±
KIRKLARELÄ°
Burak SüzülmüÅŸ - Ä°ÅŸ insanÄ± - KÄ±rklarelispor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±
KÄ°LÄ°S
Mehmet Abdi Bulut - Kilis Eski Belediye BaÅŸkanÄ±
KOCAELÄ°
Tahir BüyükakÄ±n - Bilecik Valisi
MALATYA
Selahattin Gürkan - Battalgazi Belediye BaÅŸkanÄ±
MARAÅž
Hayrettin Güngör - TBB Genel Sekreteri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yerel Yönetim PolitikalarÄ± Kurulu Üyesi
NEVÅžEHÄ°R
Rasim ArÄ± - Gençlik Ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± – Daire BaÅŸkanÄ±
NÄ°ÄžDE
Emrah Özdemir - NiÄŸde Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±
ORDU
Hilmi Güler - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski BakanÄ±
RÄ°ZE
Rahmi Metin - Rize Eski Ä°l Genel Meclis BaÅŸkanÄ±
SAMSUN
Mustafa Demir - BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Eski BakanÄ±
SÄ°NOP
Ali Çöpçü - Sinop Ä°l BaÅŸkanÄ±
ÅžIRNAK
Mehmet Yarka - Ä°ÅŸ insanÄ±
TEKÄ°RDAÄž
Mestan Özcan – Ziraat Mühendisi
URFA
Zeynel Abidin Beyazgül - AKP Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±
YALOVA
Yusuf Ziya Öztabak - AKP Yalova Ä°l BaÅŸkanÄ± /Mali MüÅŸavir
10 MEVCUT BELEDÄ°YE BAÅžKANI TEKRAR ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°
Mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±ndan 10 isim bir kez daha aday gösterildi: Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, Artvin Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Kocatepe, Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atila, Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ± Ercan Çimen, Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ± Tahsin BabaÅŸ, KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ±.
40 Ä°SÄ°MDEN SADECE 1'Ä° KADIN
ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± listede sadece bir kadÄ±n aday gösterildi. O da Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin oldu.
Ä°L VE Ä°LÇE TEÅžKÄ°LATLARINDAN 6 KÄ°ÅžÄ° ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°
Partinin il ve ilçe teÅŸkilatlarÄ±nda yöneticilik yapan isimler 6 isim belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gösterildi: Yusuf Ziya Aldatmaz, Fatih Yumak, Aytekin ÅženlikoÄŸlu, Nesrullah TanÄŸlay, Ali Çöpçü ve Yusuf Ziya Öztabak.
ERDOÄžAN: SEÇÄ°M MANÄ°FESTOSUNU ÖNÜMÜZDEKÄ° AY AÇIKLAYACAÄžIZ
ErdoÄŸan aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± konuÅŸmasÄ±na Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de aday çÄ±karmayan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye teÅŸekkür ederek baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan "Devlet Bahçeli'ye Cumhur ittifakÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugün bir kez daha ilan ettiÄŸi için teÅŸekkür ediyorum. Bizde AKP olarak Cumhur ittifakÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tekrar beyan ediyoruz." dedi.
ErdoÄŸan CHP HDP ve Ä°YÄ° Parti'yi hedef alarak "Terör örgütünün içinde olduÄŸu bir ittifaktan; millet ittifakÄ±, vatanseverlik çÄ±kar mÄ±? Malum ittifakÄ±n içinde vatanseverliÄŸe karÅŸÄ±, milliyetperverliÄŸe karÅŸÄ± ne ararsanÄ±z var. Ana muhalefet partisinin Kandil'den aldÄ±ÄŸÄ± icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakÄ± milletim sandÄ±ÄŸa gömecektir" ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:
- "Seçim manifestomuzu inÅŸallah önümüzdeki ay, adaylarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ± ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacaÄŸÄ±z."
- "Åžimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asÄ±l sloganÄ±mÄ±z belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Yeni dönemin en önemli özelliÄŸi; hizmet belediyeciliÄŸini gönül belediyeciliÄŸiyle daha üstün noktaya taÅŸÄ±yacak olmamÄ±zdÄ±r."
- "2014 seçimlerine Gezi olaylarÄ±yla, FETÖ'nün giriÅŸimleriyle girdi. Biz o seçimlere de "daima millet, daima hizmet" sloganÄ±yla girdik ve kazandÄ±k. Mahalli seçimlerle ilgili en büyük baÅŸarÄ±mÄ±zÄ± da 2014'de elde ettik. 31 Mart seçimleri için sloganÄ±mÄ±z belli ama seçim manifestomuz da açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Hizmet belediyeciliÄŸini gönül belediyeciliÄŸiyle baÅŸka bir noktaya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z."
- "AK Parti'nin oy hedefi, yüzde 100'ün desteÄŸini almaktÄ±r. Buna ne kadar yaklaÅŸÄ±rsak kendimizi o kadar baÅŸarÄ±lÄ± görürüz." (HABER MERKEZÄ°)
MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 16:51