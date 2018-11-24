ErdoÄŸan, 3 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayacak

FotoÄŸraf: AA

ErdoÄŸan, 3 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayacak

    • 24 KasÄ±m 2018 13:28

    CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayacak.

    CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n bugün Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸehirlerde belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± bekleniyordu.

    Ancak AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamza DaÄŸ, ErdoÄŸan’Ä±n bugün yapacaÄŸÄ± konuÅŸmada Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir adaylarÄ±nÄ± açÄ±klamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. ErdoÄŸan'Ä±n Haliç Kongre Merkezi'nde yapacaÄŸÄ± konuÅŸmada AKP'nin 14'ü büyükÅŸehir, 26'sÄ± il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± bekleniyor.

    AKP Yerel Yönetimler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan, Ä°stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AKP Belediye BaÅŸkanÄ± AdaylarÄ±nÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'nda partisinin 14 büyükÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klayacak. 

    AKP'nin Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ± ise bugün açÄ±klanacak isimler arasÄ±nda yer almayacak. (HABER MERKEZÄ°)

    AKP'nin 50 ilde aday gÃ¶stereceÄŸi iddia edilen isimler

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 13:51
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