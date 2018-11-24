Pazartesiden itibaren Marmara'da saÄŸanak bekleniyor

Hafta baÅŸÄ±ndan itibaren Marmara ve batÄ± kesimlerde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

Pazartesiden itibaren Ä°stanbul baÅŸta olmak üzere Marmara ve batÄ± kesimlerde kuvvetli saÄŸanak bekleniyor. Ä°stanbul'da bugün ise parçalÄ± bulutlu bir gün bekleniyor.

Yurt genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu; DoÄŸu Akdeniz ve DoÄŸu Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ile Antep ve Kilis çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Anadolu'nun yaÄŸÄ±ÅŸ alan yerlerinde yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. RüzgarÄ±n genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± bulutlu 10

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu 13

Bursa: ParçalÄ± bulutlu 12

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 16

Adana: ParçalÄ± çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu 21

Samsun: ParçalÄ± bulutlu 12

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu 15 (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 13:52

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