Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri

    • 24 KasÄ±m 2018 12:56

    KadÄ±nlar, 25 KasÄ±m'da TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda sokaklara Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

    KadÄ±nlar, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Gününde Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda sokaklara çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

    KadÄ±nlarÄ±n alanlara taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± en temel taleplerinin baÅŸÄ±nda ÅŸunlar geliyor:

    * KadÄ±na yönelik ÅŸiddete ve kadÄ±n cinayetlerine karÅŸÄ± etkin önlemler alÄ±nmasÄ±

    * Ä°stanbul SözleÅŸmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, 6284 sayÄ±lÄ± Åžiddetten Koruma YasasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±

    * KadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±n sayÄ± ve nitelik olarak artÄ±rÄ±lmasÄ±

    * NafakanÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve aile arabuluculuÄŸu gibi planlarÄ±n gündemden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±

    * Cinsel saldÄ±rÄ±, taciz ve tecavüzün önüne geçecek önlemler alÄ±nmasÄ±

    * Erkekleri koruyan, cezasÄ±zlÄ±kla erkeklere güç ve cesaret veren yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n son bulmasÄ±

    * Ekonomik krizle birlikte artan kadÄ±n iÅŸçi ve emekçilere dönük hak gasplarÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±n önlenmesi

    * Ücret eÅŸitsizliÄŸinin giderilmesi

    * KadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda yer almasÄ±na engel olan bakÄ±m yükümlülüklerinin devlet tarafÄ±ndan üstelenilmesi, kamusal, ücretsiz ve nitelikli bakÄ±m hizmetlerinin saÄŸlanmasÄ±

    * Siyasette kadÄ±n temsilinin artÄ±rÄ±lmasÄ±

    * Toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸini giderecek yerel yönetim çalÄ±ÅŸmalarÄ±...

    Ä°stanbul: 17.00-Tünel MeydanÄ±

    Ankara: 14.00-Sakarya Caddesi

    Ä°zmir: 17.00-Alsancak ÖSYM önü

    Kocaeli: 17.00-Ä°nsan HaklarÄ± ParkÄ±

    Kocaeli Ekmek ve Gül KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi: 15.00-Yenikent Mahalle muhtarlÄ±ÄŸÄ± önü

    Gebze: 12.00-Gebze Trafo MeydanÄ±

    Bursa: 16.00-SetbaÅŸÄ±

    Çorlu: 15.00-Heykel MeydanÄ±

    EskiÅŸehir: 17.30- Espark AVM önü

    Kayseri: 15.00-Forum AVM önü

    Manisa: 11.00- Sultan MeydanÄ±

    AydÄ±n: 14.00-Özgecan Aslan ParkÄ±

    Bodrum: 17.00-KadÄ±n aÄŸacÄ± önü

    Antalya: 14.00-AydÄ±n Kanza ParkÄ±

    Denizli: 15.00-Denizli ValiliÄŸi önü

    Mersin: 17.00-BarÄ±ÅŸ MeydanÄ±

    Tarsus: 14.00-Yarenlik alanÄ±

    Adana: 15.00-BüyükÅŸehir Belediyesi önü

    DiyarbakÄ±r: 18.00-BalÄ±kçÄ±lar bölgesi

    Dersim: 13.00-Seyit RÄ±za MeydanÄ±

    Malatya: 13.00-Emeksiz MeydanÄ±

    Samsun: 16.00-Samsun ÖÄŸretmen Evi önü

    Trabzon: 16.00-Uzun Sokak Eski Nejla HanÄ±m Önü

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 13:05
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