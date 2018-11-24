FotoÄŸraf: Evrensel
Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri
KadÄ±nlar, 25 KasÄ±m'da TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda sokaklara Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
KadÄ±nlar, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Gününde Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda sokaklara çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
KadÄ±nlarÄ±n alanlara taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± en temel taleplerinin baÅŸÄ±nda ÅŸunlar geliyor:
* KadÄ±na yönelik ÅŸiddete ve kadÄ±n cinayetlerine karÅŸÄ± etkin önlemler alÄ±nmasÄ±
* Ä°stanbul SözleÅŸmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, 6284 sayÄ±lÄ± Åžiddetten Koruma YasasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±
* KadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±n sayÄ± ve nitelik olarak artÄ±rÄ±lmasÄ±
* NafakanÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve aile arabuluculuÄŸu gibi planlarÄ±n gündemden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±
* Cinsel saldÄ±rÄ±, taciz ve tecavüzün önüne geçecek önlemler alÄ±nmasÄ±
* Erkekleri koruyan, cezasÄ±zlÄ±kla erkeklere güç ve cesaret veren yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n son bulmasÄ±
* Ekonomik krizle birlikte artan kadÄ±n iÅŸçi ve emekçilere dönük hak gasplarÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±n önlenmesi
* Ücret eÅŸitsizliÄŸinin giderilmesi
* KadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda yer almasÄ±na engel olan bakÄ±m yükümlülüklerinin devlet tarafÄ±ndan üstelenilmesi, kamusal, ücretsiz ve nitelikli bakÄ±m hizmetlerinin saÄŸlanmasÄ±
* Siyasette kadÄ±n temsilinin artÄ±rÄ±lmasÄ±
* Toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸini giderecek yerel yönetim çalÄ±ÅŸmalarÄ±...
Ä°stanbul: 17.00-Tünel MeydanÄ±
Ankara: 14.00-Sakarya Caddesi
Ä°zmir: 17.00-Alsancak ÖSYM önü
Kocaeli: 17.00-Ä°nsan HaklarÄ± ParkÄ±
Kocaeli Ekmek ve Gül KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi: 15.00-Yenikent Mahalle muhtarlÄ±ÄŸÄ± önü
Gebze: 12.00-Gebze Trafo MeydanÄ±
Bursa: 16.00-SetbaÅŸÄ±
Çorlu: 15.00-Heykel MeydanÄ±
EskiÅŸehir: 17.30- Espark AVM önü
Kayseri: 15.00-Forum AVM önü
Manisa: 11.00- Sultan MeydanÄ±
AydÄ±n: 14.00-Özgecan Aslan ParkÄ±
Bodrum: 17.00-KadÄ±n aÄŸacÄ± önü
Antalya: 14.00-AydÄ±n Kanza ParkÄ±
Denizli: 15.00-Denizli ValiliÄŸi önü
Mersin: 17.00-BarÄ±ÅŸ MeydanÄ±
Tarsus: 14.00-Yarenlik alanÄ±
Adana: 15.00-BüyükÅŸehir Belediyesi önü
DiyarbakÄ±r: 18.00-BalÄ±kçÄ±lar bölgesi
Dersim: 13.00-Seyit RÄ±za MeydanÄ±
Malatya: 13.00-Emeksiz MeydanÄ±
Samsun: 16.00-Samsun ÖÄŸretmen Evi önü
Trabzon: 16.00-Uzun Sokak Eski Nejla HanÄ±m Önü
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 13:05