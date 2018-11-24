Binlerce Ã¶ÄŸrenci 'riskli' binalarda eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor

KahramanmaraÅŸ Meslek YÃ¼ksekokulu, riskli bina kapsamÄ±na alÄ±ndÄ± ancak aradan geÃ§en zaman iÃ§erisinde Ã¶ÄŸrenciler bu binalarda eÄŸitim gÃ¶rmeye devam etti.

KahramanmaraÅŸ Sütçü Ä°mam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü'ndeki yaklaÅŸÄ±k 6 bin öÄŸrenci, 2001 yÄ±lÄ± deprem yönetmeliÄŸi öncesi yapÄ±lan ve riskli kabul edilen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binalarÄ±nda eÄŸitim görüyor. BÄ°MER aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yetkililerden can kaybÄ± yaÅŸanmadan okulun saÄŸlÄ±klÄ± bir binaya taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± talep eden öÄŸrenciye, "2012 yÄ±lÄ±ndan itibaren her yÄ±l KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na üniversitemiz yatÄ±rÄ±m programÄ±na alÄ±nmasÄ± için Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasÄ± yapÄ±mÄ± teklif edilmektedir" cevabÄ± verildi.

Sütçü Ä°mam Üniversitesi'nin MaraÅŸ – Antep Karayolu'nda bulunan, ÅŸehir merkezine 12 kilometre uzaklÄ±ktaki Karacasu Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 2 bloktan oluÅŸan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile 10 odalÄ± Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulama Oteli bulunuyor. 1976 yÄ±lÄ±nda da Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Örgün ÖÄŸretim Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± olarak KahramanmaraÅŸ Meslek Yüksekokulu olarak faaliyete baÅŸlayan binalar, bugün 2 ayrÄ± yüksekokul olarak eÄŸitim veriyor. YaklaÅŸÄ±k 6 bin öÄŸrencinin eÄŸitim gördüÄŸü binalar, 2001 deprem yönetmeliÄŸi öncesinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için riskli bina kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±, ancak aradan geçen zaman içerisinde okul boÅŸaltÄ±lmadÄ± ve öÄŸrenciler bu binalarda eÄŸitim görmeye devam etti.

'CAN GÜVENLÄ°ÄžÄ°MÄ°Z TEHLÄ°KEDE'

ÖÄŸrenciler ise riskli kabul edilen binalarda eÄŸitim gördüklerinden dolayÄ± tedirginlik yaÅŸÄ±yor. Yüksekokulun bir öÄŸrencisi, Nisan ayÄ±nda BÄ°MER'e yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda, MaraÅŸ’Ä±n deprem bölgesinde olduÄŸunu belirterek yetkililere sesini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸvurusunda okul binasÄ±nÄ±n çürük raporu verilmiÅŸ depreme dayanÄ±ksÄ±z bir bina olduÄŸunu ve yeni bir binada eÄŸitim görmek istediÄŸini belirten öÄŸrenci ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Can güvenliÄŸimizin tehlikede olduÄŸunu tarafÄ±nÄ±za bildirme ihtiyacÄ± duydum. Gereken incelemelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±, can kaybÄ± yaÅŸanmadan bir an evvel saÄŸlÄ±klÄ± bir binaya naklin gerçekleÅŸmesini, tarafÄ±nÄ±zdan gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± arz ederim."

Belge: DHA

'YENÄ° BÄ°NA YAPIMI Ä°ÇÄ°N HER YIL BAKANLIÄžA TEKLÄ°F EDÄ°LÄ°YOR'

ÖÄŸrenciye cevap, bir ay sonra üniversiteden geldi. Sütçü Ä°mam Üniversitesi YapÄ± Ä°ÅŸleri ve Teknik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan gönderilen cevap yazÄ±sÄ±nda sadece Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun deÄŸil kampüsteki diÄŸer binalarÄ±n da riskli olduÄŸu belirtilerek ÅŸöyle denildi:

"Karacasu Kampüsü"ndeki binalarÄ±mÄ±z 2001 yÄ±lÄ± deprem yönetmeliÄŸi öncesi yapÄ±lardan olup riskli bina olarak deÄŸerlendirilmiÅŸtir. 2012 yÄ±lÄ±ndan itibaren her yÄ±l KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na üniversitemiz yatÄ±rÄ±m programÄ±na alÄ±nmasÄ± için Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasÄ± yapÄ±mÄ± teklif edilmektedir. AynÄ± zamanda il koordinasyon kurulu toplantÄ±larÄ±nda da yeni bir Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasÄ± yapÄ±mÄ± ihtiyacÄ± gündeme getirilmektedir." (MaraÅŸ/DHA)

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