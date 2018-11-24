CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katar Emiri Al Sani ile Ä°stanbul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Katar Emiri, TÃ¼rkiye-Katar YÃ¼ksek Stratejik Komite toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ä°stanbul'da görüÅŸecek.

26 KasÄ±m Pazartesi günü Ä°stanbul'da yapÄ±lacak olan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantÄ±sÄ± nedeniyle gelecek olan Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile de görüÅŸecek. “ToplantÄ±da iki ülke arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin muhtelif alanlarda daha da geliÅŸtirilmesi imkânlarÄ± ele alÄ±nacak, bölgesel konularda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak. AyrÄ±ca toplantÄ± vesilesiyle iki ülke arasÄ±nda çeÅŸitli anlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ± da öngörülüyor” bilgisi verildi. (Ä°stanbul/DHA)

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