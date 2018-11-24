KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Ã–ÄŸretmenler meslek kanununu Meclis'e sunuyoruz

Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ BuluÅŸmasÄ±nda konuÅŸan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 'Ã–ÄŸretmenler meslek kanunu Ã§Ä±kmalÄ±. Kanun teklifi olarak Meclis'e sunacaÄŸÄ±z' dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÖÄŸretmenler Günü BuluÅŸmasÄ±nda konuÅŸtu. ÖÄŸretmenler meslek kanunu hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ve kanun teklifini Meclis'e sunacaklarÄ±nÄ± dile getiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, eÄŸitime dair eleÅŸtirileri ve önerilerini sÄ±raladÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

- "EÄŸitim sorunlarÄ± olan bir ülkenin büyüme ÅŸansÄ± yoktur. EÄŸitimin önündeki tüm engelleri kaldÄ±rmalÄ±yÄ±z. EÄŸitim olmadan, çaÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸÄ± yakalama lüksünüz yoktur."

- "Türkiye'de saÄŸlÄ±klÄ± bir eÄŸitim politikasÄ± yok. Bütün anne ve babalar çocuklarÄ±nÄ±n nitelikli bir eÄŸitim almasÄ±nÄ± istiyor. Hiçbir anne ve baba çocuÄŸunun eÄŸitiminden memnun deÄŸil. Ä°mkanlarÄ± olanlar çocuklarÄ±nÄ± Lonra'ya yolluyorlar. Peki parasÄ± olmayanlar ne yapacak?"

- "EÄŸitim için yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir çalÄ±ÅŸma var. ÖÄŸretmenlerin yüzde 75.85'i toplumdaki saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸünü düÅŸünüyor. Yüzde 75.57'si devlet okullarÄ±nda eÄŸitimin niteliÄŸinin düÅŸtüÄŸünü düÅŸünüyor. Yüzde 70'i okul yöneticisi olmak için mutlaka torpil gerekir diye düÅŸünüyor. Yüzde 36.2'si geçenemiyorum ek iÅŸ yapÄ±yorum diyor."

- "Bir öÄŸretmen yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda aylÄ±k almamalÄ±dÄ±r"

- "ÖÄŸretmene 3600 ek gösterge verilmelidir"

- "ÖÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± var. SayÄ±ÅŸtay'Ä±n 2017 raporuna göre 153.640 öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± var. DÄ±ÅŸarda atama bekleyen yüz binlerce kiÅŸi. AçÄ±k var atama yapmÄ±yorsunuz. Hangi gerekçe ile yapmÄ±yorsunuz? Efendim tasarruf.. Olmaz. EÄŸitim alanÄ±nda tasarruf olmaz."

- "Özel okullara yardÄ±m ediliyor. Bu da baÅŸka bir garabet. Devlet okuluna yardÄ±m yapmÄ±yorsun, özel okullara yardÄ±m yapÄ±yorsun. KapatÄ±n o zaman Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±. ÖÄŸretmenlere verin onlar daha iyi yönetirler." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 13:57

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