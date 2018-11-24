Ã–ÄŸretmen KazÄ±m ÃœnlÃ¼ halk kÃ¼tÃ¼phanesi Mazgirtâ€™te aÃ§Ä±ldÄ±

KHK ile ihraÃ§ edilen ve ardÄ±ndan geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¶ÄŸretmen KazÄ±m ÃœnlÃ¼ anÄ±sÄ±na Mazgirt'te kÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±ldÄ±.

Ergin TEKÄ°N

Dersim

Geçen yÄ±l geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden öÄŸretmen KazÄ±m Ünlü adÄ±na Halk Kütüphanesi açÄ±ldÄ±. KazÄ±m Ünlü, öÄŸretmenlik mesleÄŸini sürdürürken hükümetin ihraç ettiÄŸi kamu emekçilerinden biriydi.

Mazgirt Belediyesi, çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±, ailesi ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle Dersim’in Mazgirt Ä°lçesinde oluÅŸturulan kütüphanenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na çok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

ONUN HAYALÄ°NÄ° GERÇEKLEÅžTÄ°RMEK Ä°STEDÄ°K

AçÄ±lÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda bir konuÅŸma yapan Çorlu EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Åžükrü Civelek, sendikal mücadelenin önemli kiÅŸilerinden birisi olan KazÄ±m Ünlü’yü erken kaybettiklerini belirterek, “Mücadeleye çok daha fazla katkÄ± ve emek harcayacaÄŸÄ± dönemde aramÄ±zdan ayrÄ±ldÄ±. AyrÄ±lmasÄ±nÄ±n bir nedeni saÄŸlÄ±k gibi görünse de, bunu tetikleyen 15 Temmuz sonrasÄ±nda geçen sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir dönem vardÄ±. Sendikal mücadelede yer alan emeÄŸinin hakkÄ±nÄ± isteyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za o dönemden sonra sistem ihracÄ± uygun gördü. KazÄ±m Ünlü de ihraç edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdandÄ±. Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramak büyük ihtimalle rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tetiklemiÅŸtir. KazÄ±m HocanÄ±n bir hayali vardÄ±. Sürekli bir kitabevi oluÅŸturmak ve gençlerin burada bu kitaplarÄ± okumasÄ±nÄ± istiyordu. Ömrü yetmese de biz arkadaÅŸlarÄ± olarak onun bu hayalini gerçekleÅŸtirmek istedik” dedi.

GÜLER YÜZÜNÜ HATIRLAMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z

Emek Partisi Dersim Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa TaÅŸkale ise KazÄ±m Ünlü’yü ÅŸu sözlerle anlattÄ±, “Moralimizin bozuk olduÄŸu zamanlarda bile neÅŸesi ve sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla bize moral veren, kaybettiÄŸimizi düÅŸündüÄŸümüzde bile ‘hayÄ±r sabÄ±rlÄ± olun kazanacaÄŸÄ±z’ diyebilen bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±. Yine yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±larda onun güler yüzünü hatÄ±rlamaya devam edeceÄŸiz. Mazgirt Belediyesinin onun adÄ±na böyle bir kütüphaneye destek vermesi, Mazgirt’te böyle bir kütüphanenin açÄ±lmasÄ± önemli ve anlamlÄ±dÄ±r. Bir adÄ±m atÄ±ldÄ±. Önemli olan bundan sonra buraya sahip çÄ±kÄ±p büyüterek KazÄ±m Hocaya olan sorumluluÄŸumuzu yerine getirmektir.”Emek Partisi TekirdaÄŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Mukaddes Akdeniz de KazÄ±m Ünlü Halk Kütüphanesinin binlerce gencin aydÄ±nlanmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Emek Partisi Mazgirt Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Salih GündoÄŸan ise, “bu kütüphane onun düÅŸüncesinin, mücadelesinin burada kök salmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

Dersim'de KazÄ±m ÃœnlÃ¼ KÃ¼tÃ¼phanesi aÃ§Ä±lÄ±yor

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