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FotoÄŸraf: DHA
MHP'nin Antalya'da yerel seÃ§im Ã¶ncesi kamp
24 KasÄ±m 2018 11:07
MHPÂ Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli: HiÃ§ kimse davadan Ã¶nemli, vazgeÃ§ilmez deÄŸildir
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde Antalya'da partisinin 81 il baÅŸkanÄ± ve 130 belediye baÅŸkanÄ±yla bir araya geldi.
Bahçeli, partisinin Antalya kampÄ±nda konuÅŸuyor:
- "Hiç kimse davadan önemli, vazgeçilmez deÄŸildir. MHP zirveye çÄ±kacaksa, bireysel zirve arayÄ±ÅŸlarÄ±ndan bireysel atÄ±lÄ±mlardan uzak durmak asÄ±ldÄ±r, esastÄ±r"
"Ahlaki ve fikri kayma yaÅŸayanlar geri dönmezse bize sadece gereÄŸini yapmak düÅŸecektir"
- "Dün ne söylüyorsak, bugün aynÄ± noktadayÄ±z." (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 11:21
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