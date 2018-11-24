MHP'nin Antalya'da yerel seÃ§im Ã¶ncesi kamp

FotoÄŸraf: DHA

MHP'nin Antalya'da yerel seÃ§im Ã¶ncesi kamp

    • 24 KasÄ±m 2018 11:07

    MHPÂ Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli: HiÃ§ kimse davadan Ã¶nemli, vazgeÃ§ilmez deÄŸildir

    MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde Antalya'da partisinin 81 il baÅŸkanÄ± ve 130 belediye baÅŸkanÄ±yla bir araya geldi.

    Bahçeli, partisinin Antalya kampÄ±nda konuÅŸuyor:

    - "Hiç kimse davadan önemli, vazgeçilmez deÄŸildir. MHP zirveye çÄ±kacaksa, bireysel zirve arayÄ±ÅŸlarÄ±ndan bireysel atÄ±lÄ±mlardan uzak durmak asÄ±ldÄ±r, esastÄ±r"

    "Ahlaki ve fikri kayma yaÅŸayanlar geri dönmezse bize sadece gereÄŸini yapmak düÅŸecektir"

    - "Dün ne söylüyorsak, bugün aynÄ± noktadayÄ±z." (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 11:21
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