UluslararasÄ± 2. Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi KonferansÄ±

DÄ°SK, Ä°ÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi alanÄ±nda ikinci uluslararasÄ± konferansÄ±nÄ± dÃ¼zenliyor.

UluslararasÄ± 2. Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi KonferansÄ± "ÇalÄ±ÅŸÄ±rken ölmek istemeyen iÅŸçiler buluÅŸuyor!" sloganÄ±yla Ä°stanbul'da baÅŸladÄ±.

Bugün baÅŸlayan ve 25 KasÄ±m günü de devam edecek olan 2. UluslararasÄ± Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi KonferansÄ±’na yerli ve yabancÄ± çok sayÄ±da uzmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra mücadele alanlarÄ±ndan temsilciler de katÄ±lÄ±yor.

Konferans, Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸini bir mücadele alanÄ± olarak kavramakta ve bir mücadele programÄ± için zemin oluÅŸturma hedefini taÅŸÄ±yor.

Taksim Elite World Otel’de gerçekleÅŸecek olan konferansÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

AfiÅŸ: DÄ°SK

(HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net