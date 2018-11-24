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AfiÅŸ: DÄ°SK
UluslararasÄ± 2. Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi KonferansÄ±
24 KasÄ±m 2018 10:34
DÄ°SK, Ä°ÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi alanÄ±nda ikinci uluslararasÄ± konferansÄ±nÄ± dÃ¼zenliyor.
UluslararasÄ± 2. Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi KonferansÄ± "ÇalÄ±ÅŸÄ±rken ölmek istemeyen iÅŸçiler buluÅŸuyor!" sloganÄ±yla Ä°stanbul'da baÅŸladÄ±.
Bugün baÅŸlayan ve 25 KasÄ±m günü de devam edecek olan 2. UluslararasÄ± Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi KonferansÄ±’na yerli ve yabancÄ± çok sayÄ±da uzmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra mücadele alanlarÄ±ndan temsilciler de katÄ±lÄ±yor.
Konferans, Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸini bir mücadele alanÄ± olarak kavramakta ve bir mücadele programÄ± için zemin oluÅŸturma hedefini taÅŸÄ±yor.
Taksim Elite World Otel’de gerçekleÅŸecek olan konferansÄ±n programÄ± ÅŸöyle:
(HABER MERKEZÄ°)
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