Milli Savunma BakanÄ± Rus mevkidaÅŸÄ± Åžoygu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Milli Savunma BakanÄ± HulusiÂ AkarÂ ile Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu ile telefonda görüÅŸtü.

GörüÅŸmede, Ä°dlib ve Tel RÄ±fat'taki son durum baÅŸta olmak üzere bölgesel güvenlik konularÄ± Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde deÄŸerlendirildi.

Sahada alÄ±nmasÄ± gereken teknik ve taktik tedbirlerin belirlendiÄŸi görüÅŸmede, Ä°dlib ve Tel RÄ±fat'ta huzur ve güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ± ve idamesi için ortak çalÄ±ÅŸmanÄ±n sürdürülmesi konusunda fikir birliÄŸi içinde olunduÄŸu teyit edildi.

Bakan Akar, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan ile geçen salÄ± günü Rusya'nÄ±n Soçi kentinde Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu ve diÄŸer yetkililerle bir araya gelmiÅŸti. (AA)

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