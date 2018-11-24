Cami iÃ§in Ã¼niversitedeki aÄŸaÃ§lar sÃ¶kÃ¼ldÃ¼

Trakya Ãœniversitesinde cami inÅŸaatÄ± nedeniyle aÄŸaÃ§larÄ±n sÃ¶kÃ¼lmesi tepkisi Ã¼zerine rektÃ¶rlÃ¼k aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Edirne Çevre Gönüllüleri DerneÄŸi Trakya Üniversitesi Balkan YerleÅŸkesi'nde cami inÅŸaatÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve inÅŸaat alanÄ±ndaki aÄŸaçlarÄ±n söküldüÄŸünü belirtti. NakledildiÄŸi söylenen aÄŸaçlarÄ±n baÅŸka yerlere dikildiÄŸine iliÅŸkin endiÅŸelerinin olduÄŸu aktarÄ±lan açÄ±klamada, "Trakya Üniversitesi yetkililerine sesleniyoruz, bu alandan kaç aÄŸaç söküldü, nereye nakledildi?" diye soruldu.

AçÄ±klamada, gelecek nesillere daha yeÅŸil bir dünya bÄ±rakmanÄ±n tüm insanlarÄ±n sorumluluÄŸunda olduÄŸuna dikkati çekildi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Trakya Üniversitesi RektörlüÄŸü ise cami inÅŸaatÄ± nedeniyle aÄŸaçlarÄ±n söküldüÄŸünü doÄŸruladÄ±. Rektörlük, çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, alanda bulunan 14 çam, 1 Ä±hlamur aÄŸacÄ±nÄ±n, özel ekipman ve yöntemlerle yerlerinden alÄ±narak Balkan YerleÅŸkesi'ndeki aÄŸaçlÄ±k alanlara taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Rektörlük, Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü ile Trakya Üniversitesinin 10 bin fidan dikeceÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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