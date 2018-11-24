KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Ä°stanbul'dan eÄŸilim yoklamasÄ± talebi gelmedi

Ä°nce'nin eÄŸilim yoklamasÄ± ÅŸartÄ±na dair konuÅŸan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: DeÄŸerlendireceÄŸiz. Ä°stanbul'dan eÄŸilim yoklamasÄ± yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir talep gelmedi

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± ve Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlerde adÄ± geçen Muharrem Ä°nce'nin eÄŸilim yoklamasÄ± ÅŸartÄ± için konuÅŸan CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Önümüzdeki günlerde deÄŸerlendireceÄŸiz. Ä°stanbul'dan eÄŸilim yoklamasÄ± yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir talep gelmedi" ifadelerinde bulundu. CHP lideri, Mansur YavaÅŸ'tan toplumun bir beklentisi olduÄŸunu da söyledi.

Sözcü'den SaygÄ± Öztürk'ün yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili kÄ±smÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

'Ä°STANBUL'DAN EÄžÄ°LÄ°M YOKLAMASINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N TALEP GELMEDÄ°'

“Ä°stanbul'la ilgili eÄŸilim yoklamasÄ± olursa katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, olmazsa katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, parti için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±, partili olduÄŸunu ifade etti. Biz zaten örgütlere ‘Nerelerde eÄŸilim yoklamasÄ± yapÄ±lmalÄ±, nerelerde eÄŸilim yoklamasÄ± istiyorsunuz?' diye yazÄ± göndermiÅŸtik. Önümüzdeki günlerde deÄŸerlendireceÄŸiz. Ä°stanbul'dan eÄŸilim yoklamasÄ± yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir talep gelmedi. Åžu anda eÄŸilim yoklamasÄ± yapÄ±lacak yerlerde çalÄ±ÅŸma devam ediyor. EÄŸilim yoklamasÄ±ndan sonra süratli bir ÅŸekilde açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Oradan kim çÄ±karsa belediye baÅŸkanÄ± adayÄ± olarak Parti Meclisimiz karara baÄŸlayacak. Tabii anketler de yapÄ±yoruz.”

'MANSUR BEY'DEN BEKLENTÄ° VAR'

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Mansur YavaÅŸ'a iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

“2014 seçiminde belediye baÅŸkan adayÄ±mÄ±z olan Mansur YavaÅŸ, toplunun her kesimi tarafÄ±ndan sevilip sayÄ±lan, güven veren bir kiÅŸi. DolayÄ±sÄ±yla Mansur Bey'in isminin adaylÄ±k sürecinde dillendirilmesi de normal bir ÅŸey. Mansur Bey'den toplumun bir beklentisi var.”

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Muharrem Ä°nce'den eÄŸilim yoklamasÄ± talebi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 09:37

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