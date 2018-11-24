KadÄ±n cinayetinde baronun mÃ¼dahillik talebine ret

Ä°zmir'de Ã§ocuÄŸunun gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len MÃ¼zeyyen LaÃ§in'in ilk duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Katil zanlÄ±sÄ± savunmasÄ±nda 'kÄ±skanÃ§lÄ±k' bahanesi Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Ä°zmir'in Tire ilçesinde, Müzeyyen Laçin'in (28) geçen mart ayÄ±nda evinde baÅŸÄ±ndan tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili dava görüldü. Katil zanlÄ±sÄ± tutuklu Mehmet Bayram, ÖdemiÅŸ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruÅŸmasÄ±nda hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

ÖdemiÅŸ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Mehmet Bayram ile taraf avukatlarÄ± ve Laçin'in ailesi katÄ±ldÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± davaya müdahil olmak isteyen Ä°zmir Barosu'nun talebini ise reddetti. Tutuklu sanÄ±k Mehmet Bayram savunmasÄ±nda, kÄ±skançlÄ±k bahanesini öne sürdü.

Mahkeme, tanÄ±klarÄ±n dinlenilmesinin ardÄ±ndan duruÅŸmayÄ± 22 Ocak 2019'a erteledi.

Ä°ZMÄ°R BAROSU MÜDAHÄ°L OLMA TALEBÄ°NE RET

DHA'nÄ±n haberine göre Mahkeme davaya müdahil olmak isteyen Ä°zmir Barosu'nun talebini reddederken Baro BaÅŸkanÄ± Özkan Yücel, duruÅŸma çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kadÄ±n cinayetlerinin son bulmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti ve "Bu dosyada dahil olmak, burada kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmak için kadÄ±na karÅŸÄ±, ÅŸiddetin ve cinayetlerin son bulacaÄŸÄ± bir duruÅŸu ortaya koymak için geldik. Mahkeme baÅŸkanÄ± katÄ±lma talebimizi reddetti. Ama bizim bu konudaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" ifadesini kullandÄ±.

DuruÅŸma sonrasÄ± adliye önünde konuÅŸan baba Kenan Laçin "Adalet yerini bulsun. Sonuna kadar arkasÄ±ndayÄ±z. Olayla ilgili ne diyeyim hepsi mahkemede okundu. Sonuna kadar arkasÄ±ndayÄ±m ve davacÄ±yÄ±m" dedi.

Anne Adalet Laçin de, "KadÄ±n cinayetleri son bulsun. Gerekli cezalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. Ceza olarak aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet bekliyorum. BaÅŸka türlü acÄ±mÄ± hafifletemezler" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

BoÅŸanmak isteyen kadÄ±n eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Bursa KadÄ±n Platformu: 10 ayda 329 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 13:10

www.evrensel.net