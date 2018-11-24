Bursa Baro BaÅŸkanÄ±: TÃ¼rkiye AÄ°HM'in DemirtaÅŸ kararÄ±na uymalÄ±

Bursa Baro BaÅŸkanÄ±, TÃ¼rkiye'nin karara uymamasÄ± durumunda Avrupa Konseyi'nin bir dizi yaptÄ±rÄ±mÄ±na maruz kalacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

Bursa Barosu BaÅŸkanÄ± Gürkan Altun AÄ°HM'in, HDP'nin tutuklu Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile ilgili verdiÄŸi kararÄ± deÄŸerlendirdi, Türkiye'nin karara uymamasÄ± durumunda Avrupa Konseyi'nin bir dizi yaptÄ±rÄ±mÄ±na maruz kalacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Altun yazÄ±lÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Yürürlükteki mevzuat ve taraf olduÄŸumuz uluslararasÄ± sözleÅŸmelerden yola çÄ±karak AÄ°HM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ± hukuki bir karÅŸÄ±lÄ±k taÅŸÄ±mamaktadÄ±r.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. YargÄ± kararlarÄ±nÄ±n kiÅŸi ya da konu gözetmeksizin uygulanmasÄ± hukuk devleti ilkesinin gereÄŸidir. KaldÄ± ki AÄ°HM kararÄ±nÄ±n muhatabÄ±nÄ±n suçluluÄŸu ya da suçsuzluÄŸuna iliÅŸkin olarak ulusal yargÄ± organlarÄ±mÄ±z iÅŸin esasÄ±na girip yargÄ±lama yaptÄ±ktan sonra karar verecektir. YargÄ± kararlarÄ±nÄ±n yürürlüÄŸe girmesi siyasi otoritenin onayÄ±na baÄŸlanamaz." ifadelerini kullandÄ±.

TÜRKÄ°YE KARARA UYMAZSA NE OLUR?

"Türkiye’nin Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki AÄ°HM kararÄ±na uymamasÄ± halinde kurucu üyesi olduÄŸu Avrupa Konseyi’nin bir dizi yaptÄ±rÄ±mÄ±na maruz kalmasÄ± ve Avrupa Konseyi’nden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lma riski de göz ardÄ± edilemez." diyen Altun ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Avrupa Konseyi’ni kuran Londra AntlaÅŸmasÄ± 5 MayÄ±s 1949’da 10 Avrupa ülkesi tarafÄ±ndan imzalamÄ±ÅŸtÄ±r. AK’Ä±n belkemiÄŸini oluÅŸturan Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi (AÄ°HS) ise 4 KasÄ±m 1950’de Roma’da imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Halen 47 üyesi bulunan Avrupa Konseyi, ülkemizin Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’ndan sonra Avrupa’yla kurduÄŸu ilk kurumsal baÄŸÄ± temsil etmektedir. Türkiye AK’a, kuruluÅŸundan üç ay sonra, Yunanistan ve Ä°zlanda ile birlikte AÄŸustos 1949’da davet edilmiÅŸ ve bu sebeple de örgütün kurucu üyeleri arasÄ±nda sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu itibarla Türkiye zor bir karar arifesindedir. Ya AvrupalÄ± kalacak ya da Avrupa ile baÄŸlarÄ±nÄ± kopartacaktÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 01:27

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