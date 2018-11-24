AvcÄ±lar'da kadÄ±nlar 25 KasÄ±m'a Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

AvcÄ±lar'da KadÄ±n Platformu, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete karÅŸÄ± kadÄ±nlarÄ± sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

AvcÄ±lar KadÄ±n Platformu, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü etkinlikleri kapsamÄ±nda Marmara Caddesi'nde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

"GüvencesizliÄŸe, yoksulluÄŸa erkek-devlet ÅŸiddetine karÅŸÄ± kadÄ±nlar mücadelede buluÅŸuyor" pankartÄ±nÄ± açan kadÄ±nlar 25 KasÄ±m günü Taksim Tünel'de yapÄ±lacak eyleme çaÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada polis "Bitirin yoksa müdahale ederiz" diyerek eylemi engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Engelleme giriÅŸimine raÄŸmen kadÄ±nlar basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi. “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Jin Jiyan Azadi", "KadÄ±n yaÅŸam özgürlük” sloganlarÄ± sÄ±k sÄ±k atÄ±ldÄ±.

'ERKEK-DEVLET ÅžÄ°DDETÄ°YLE YÜZ YÜZE KALIYORUZ'

KadÄ±nlar adÄ±na açÄ±klamayÄ± Ä°stanbul EÄŸitim-Sen 7 Nolu Åžube KadÄ±n Sekreteri Åžahiser Kocakaya okudu. Kocakaya, “Her yÄ±l yüzlerce kadÄ±n babalarÄ±, kocalarÄ±, sevgilileri, en yakÄ±nlarÄ±ndaki erkekler tarafÄ±ndan öldürülüyor. Yüzlerce kadÄ±n ve kÄ±z çocuÄŸu tecavüze ve cinsel istismara maruz kalÄ±yor. YanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdaki kadÄ±nÄ± korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için, yemeÄŸi tuzsuz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için, boÅŸanmak istediÄŸimiz için, aÅŸklarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k vermediÄŸimiz için, barÄ±ÅŸmayÄ± reddettiÄŸimiz için, sadece kadÄ±n olduÄŸumuz için, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliÄŸimiz farklÄ± olduÄŸu için ÅŸiddete maruz kalÄ±yor, katlediliyoruz. Evimizde, kapÄ±mÄ±zÄ±n önünde, iÅŸyerimizde, sokakta, mecliste, kÄ±sacasÄ± yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda erkek-devlet ÅŸiddetiyle yüz yüze kalÄ±yoruz" dedi.

'DÄ°RENÄ°Åž MÄ°RASINA SAHÄ°P ÇIKMAYA DAVET EDÄ°YORUZ'

Åžahinkaya son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: "Biz kadÄ±nlar, erkek-devlet-sermaye iÅŸbirliÄŸiyle yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± kuÅŸatma altÄ±na alan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ±, yaÅŸam alanlarÄ±mÄ±za, topraÄŸÄ±mÄ±za ve doÄŸaya dönük talana karÅŸÄ±, kentlerimiz üstünde oluÅŸturulan ablukaya karÅŸÄ±, topraÄŸÄ±mÄ±zdan bizi koparan ÅŸiddet, baskÄ± ve zora karÅŸÄ±; emeÄŸimize, bedenimize ve kimliÄŸimize sahip çÄ±kÄ±yoruz. Erkek Devlet ÅŸiddetinin son bulmasÄ± için, kadÄ±n cinayetlerini durdurmak için, tacize ve tecavüze, haksÄ±z tahrik indirimlerine son vermek için,gözaltÄ±nda cinsel iÅŸkence insanlÄ±k suçudur demek için,nefret suçlarÄ±na dur demek için,gÄŸvencesiz, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±, kölece çalÄ±ÅŸmaya hayÄ±r demek için,AKP’nin kadÄ±n düÅŸmanÄ± politikalarÄ±nÄ± durdurmak için,savaÅŸa karÅŸÄ± onurlu bir barÄ±ÅŸÄ±n inÅŸasÄ± için,tüm kadÄ±nlarÄ± dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütmeye, 25 KasÄ±m direniÅŸ mirasÄ±na sahip çÄ±kmaya davet ediyoruz." (Ä°stanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net