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'SayÄ±ÅŸtay'Ä±n Ä°stanbul belediyeleri sorumlusu gÃ¶revden alÄ±ndÄ±' iddiasÄ±
23 KasÄ±m 2018 23:58
Ä°stanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu SayÄ±ÅŸtay Grup BaÅŸkanÄ± Sezgin Eren'in gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. AÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Ä°stanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu SayÄ±ÅŸtay 15. Grup BaÅŸkanÄ± Sezgin Eren'in görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Sezgin Eren'in görevden alÄ±nmasÄ±yla ilgili açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.
RAPOR HAZIRLAYAN Ä°SÄ°M DE GÖREVDEN ALINMIÅžTI
Kamuda yaÅŸanan usulsüzlük ve yolsuzluklarÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlayan SayÄ±ÅŸtay'Ä±n Denetim Ä°ÅŸlerinden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Çöker de görevden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
SayÄ±ÅŸtay: Fikret Ã‡Ã¶ker'in gÃ¶revi, kendi talebiyle deÄŸiÅŸtirildi
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