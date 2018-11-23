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'MaceracÄ±' programÄ±nÄ±n sunucusu FETÃ–'den tutuklandÄ±
KapatÄ±lan Samanyolu televizyonunda 'MaceracÄ±' programÄ±nÄ± sunan Murat Yeni, 'FETÃ–'den tutuklandÄ±.
KapatÄ±lan Samanyolu televizyonunda "MaceracÄ±" programÄ±nÄ± sunan Murat Yeni, 'FETÖ'nün örgütün medya yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±.
Erzincan'da, Samanyolu televizyonunda "MaceracÄ±" isimli programÄ± sunan Murat Yeni tutuklandÄ±.
Erzincan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÖ/PDY'nin medya yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde, Ä°stanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanÄ±p Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Murat Yeni, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.
Cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan sorgulanan Yeni, sevk edildiÄŸi nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandÄ±.
Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katÄ±larak, sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ± sebebiyle geldiÄŸi Erzincan'da "himmet" adÄ± altÄ±nda vatandaÅŸlardan para topladÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. (AA)