Zorluklarla kurduÄŸu atÃ¶lyesini kapatma noktasÄ±na geldi

DiyarbakÄ±râ€™da yaÅŸayan Hatice Bayram, binbir emekle kurduÄŸu ve 7 yÄ±ldÄ±r iÅŸlettiÄŸi tekstil atÃ¶lyesini ekonomik kriz yÃ¼zÃ¼nden kapatma aÅŸamasÄ±na geldi.

Esra Solin DAL

Bursa’da çocuk yaÅŸta çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±na atÄ±lan ve ustalaÅŸÄ±nca kendi iÅŸini kuran Hatice Bayram, döndüÄŸü DiyarbakÄ±r’da binbir emekle kurduÄŸu ve 7 yÄ±ldÄ±r iÅŸlettiÄŸi tekstil atölyesinin kapÄ±sÄ±na ekonomik kriz nedeniyle kilit vurma aÅŸamasÄ±na geldi.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Kulp ilçesine baÄŸlÄ± Karpuzlu (Xerta) köyünden 1993 yÄ±lÄ±nda zorunlu göçe maruz kalan ve Bursa’ya giden Hatice Bayram (34), 11 nüfuslu aile ile birlikte ekonomik ve etnik birçok sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Çocuk yaÅŸta ailesine destek olmak için okulu bÄ±rakarak çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±na atÄ±lan Bayram, bir süre tekstil atölyesinde çalÄ±ÅŸtÄ±. UstalaÅŸarak kendi iÅŸini kuran Bayram, 7 yÄ±l önce DiyarbakÄ±r’a dönerek tekstil atölyesini açtÄ±. Türkiye’de yaÅŸanan ekonomik krizden dolayÄ± binbir emekle kurduÄŸu atölyesinde iÅŸ yapamaz duruma gelen Bayram, yanÄ±nda çalÄ±ÅŸan 10 iÅŸçiyle yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmak zorunda kaldÄ±.

BURSA’YA UZANAN GÖÇ

Mezopotamya AjansÄ±na (MA) konuÅŸan Hatice Bayram, kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ hayatÄ±nda erkeklere göre daha baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu belirterek, köyden Bursa’ya uzanan göç yolculuÄŸunu ÅŸu sözlerle anlattÄ±: Köyden Bursa’ya göç ettiÄŸimizde daha çok küçüktüm. TanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m, bilmediÄŸim bir yere alÄ±ÅŸmak zor geliyordu. Bütün bunlar bir yana, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larla ayrÄ± mücadele etmek zorunda kaldÄ±k. On bir kiÅŸilik bir aileyiz ve sadece babam çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Bu durum beni çok rahatsÄ±z ediyordu. Bir kadÄ±n olarak evde oturmaya vicdanÄ±m el vermedi ve çalÄ±ÅŸmaya karar verdim. ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±m, ben ve büyük ablamÄ±n bir tekstil atölyesinde ortacÄ± olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ±yla oldu. Tekstil atölyesinde, 2 yÄ±l boyunca ortacÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±m ve 2 yÄ±lÄ±n sonunda usta üretici olarak makinenin baÅŸÄ±na geçtim.

KENDÄ° Ä°ÅžÄ°NÄ° KURDU

Usta olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± atölyede erkeklere göre daha çok emek harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±; ama daha az haklara sahip olduÄŸunu dile getiren Bayram, emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için kendi iÅŸini kurmaya karar verdiÄŸini söyledi. Bursa’da ailesinin desteÄŸiyle açtÄ±ÄŸÄ± tekstil atölyesini iÅŸlettiÄŸini ifade eden Bayram, 10 yÄ±l Bursa’da tekstilcilik yaptÄ±ktan sonra memleket hasretine dayanamayÄ±p DiyarbakÄ±r’a döndüÄŸünü ve 7 yÄ±ldÄ±r da KayapÄ±nar Huzurevleri Mahallesi’nde atölye iÅŸlettiÄŸini dile getirdi.

‘KRÄ°Z GÜCÜMÜZÜ AÅžTI’

FotoÄŸraf: MA

Tekstil atölyelerinin de gelir gider tablosu olduÄŸunu ifade eden Bayram, “Biz eskiden lastiÄŸin kilosunu 8 buçuktan alÄ±yorduk, ÅŸimdi 24 TL olmuÅŸ. Yine bir ip bobinini 4 TL’ye alÄ±yorduk, 8 TL olmuÅŸ, bir top fermuar 45 liradan 85 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸ. Yüzde yüz artan bir zamla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Kriz, gücümüzü aÅŸan bir noktaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için artÄ±k üretim yapamÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

‘EÄžER KRÄ°Z YOKSA...’

Krizden önce haftada 2-4 parti ürün sipariÅŸ ettiklerini dile getiren Bayram, ÅŸimdiyse haftada bir parti ürün dahi gelmediÄŸini ifade etti. Son 15 gündür iÅŸlerin tamamen kesildiÄŸini söyleyen Bayram, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Birçok yerde krizin olmadÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n uydurma olduÄŸu söyleniyor. EÄŸer yoksa makinelerimiz neden boÅŸ? EÄŸer bu ülkede kriz yoksa, bu kadar çalÄ±ÅŸanÄ± keyfi olarak mÄ± çÄ±karÄ±yoruz? Krizden dolayÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±, maaÅŸlarÄ±nÄ± ödeyemediÄŸim için iÅŸten çÄ±kardÄ±m. Kriz olmasaydÄ± kendi gücümüzle de olsa getirip burada çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rdÄ±k.”

Bayram, binbir emekle kurduÄŸu atölyesine kilit vurma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu dile getirdi. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 21:54

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