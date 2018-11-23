KHK ile ihraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenden â€˜TebeÅŸirâ€™ belgeseli

KHK ile gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen Ã–ÄŸretmen Ã–zge Astanâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi TebeÅŸir isimli belgesel film, 24 KasÄ±m'da gÃ¶sterime girecek.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

7 Åžubat 2017’de yayÄ±mlanan KHK ile öÄŸretmenlik mesleÄŸinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Özge Astan’Ä±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ‘TebeÅŸir’ belgeseli 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü’nde gösterime girecek. Belgeselde Özge Astan’a, kendisi gibi haksÄ±z ve hukuksuz bir biçimde ihraç edilen ÖÄŸretmenler Aynur BarkÄ±n ve Seher DarÄ±lmaz da eÅŸlik etti. Belgeselin görüntü yönetmenliÄŸinde Koray Kesik, kamerada Aynur BarkÄ±n, seste Burhan AÄŸbaba, kurguda Deniz Çankaya ve çizimde Seher DarÄ±lmaz yer alÄ±yor. Belgeselin gösterimi ve söyleÅŸi yarÄ±n saat 19.00’da BeyoÄŸlu Galatasaray AynalÄ± Geçit MeÅŸrutiyet Caddesi Avrupa PasajÄ±nÄ±n ikinci katÄ±nda yapÄ±lacak.

‘Ä°NAT VE UMUT FÄ°LMÄ°’

Astan, TebeÅŸir belgeselinin çÄ±kÄ±ÅŸ hikayesini bizlerle paylaÅŸtÄ±. Belgesel SinemacÄ±lar BirliÄŸinin Etkin Video KullanÄ±mÄ± atölyesinde yazdÄ±ÄŸÄ± senaryonun çekim desteÄŸi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Astan, “Biz de Aynur ile birlikte çekimlere baÅŸladÄ±k. Bu film bizim duyulmayan sesimiz olsun istedik. Bizi iÅŸimizden atÄ±p, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak isteyenlere biz varÄ±z dedik ve görünür olmak istedik” ifadelerini kullandÄ±.

“TebeÅŸir, bir inat ve umut filmi” diyen Astan, belgeselin içeriÄŸini “ÇekildiÄŸi yer sÄ±nÄ±fa çevrilmiÅŸ bir ev, karakter kanun hükmünde kararname ile iÅŸinden atÄ±lmÄ±ÅŸ bir öÄŸretmen. Hem inatla öÄŸretmenlik mesleÄŸini sürdürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor, hem de haftalardÄ±r bir meydanda kendisi gibi KHK ile iÅŸlerinden atÄ±lan dostlarÄ±yla direnerek onurunu korumaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yani bizim hikayemiz” sözleriyle anlattÄ±.

‘GALAYA BEKLÄ°YORUZ’

Astan, TebeÅŸir belgeselinin galasÄ±nÄ±n 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü olarak seçmelerinin nedeni ise “Filmimizin galasÄ± 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü’nde. Bu tarihi seçmemiz biraz ironik. 80 askeri darbesinden sonra binlerce öÄŸretmeni iÅŸinden atan, sürgünlere, hapishanelere yollayan rejim hemen akabinde 24 KasÄ±m 1981’i öÄŸretmenler günü ilan etmiÅŸti. Bugün de durumun pek farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz, yaÅŸÄ±yoruz. ‘Ve bizim kutlayacak bir günümüz yok’ diyoruz. Ve sizleri filmimizin galasÄ±na bekliyoruz” ifadeleriyle açÄ±kladÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 21:43

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