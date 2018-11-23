Ermeni kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ÅžiÅŸliâ€™de yaÅŸatÄ±lÄ±yor

ÅžiÅŸli Belediyesinin dÃ¼zenlediÄŸi 'KÃ¼ltÃ¼rler Birbirine BakÄ±yor' etkinlik dizisinin ilki Ermeni kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne ayrÄ±ldÄ±.

ÅžiÅŸli Belediyesinin Ä°stanbul’da çok kültürlülüÄŸün merkezlerinden biri olan Feriköy’de düzenlediÄŸi “Kültürler Birbirine BakÄ±yor” etkinlik dizisi baÅŸladÄ±. BeÅŸ hafta boyunca devam edecek etkinliklerin ilki Ermeni kültürüne ayrÄ±ldÄ±. Ermeni kültürüne ait yemeklerden müziÄŸe, gelenek ve göreneklerden yaÅŸam biçimine tüm zenginliklerin tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlik, birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Ermeni SanatçÄ± Tavit Demirci’nin Ermeni ezgilerini tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± müzik dinletisiyle baÅŸlayan organizasyonda konuklara Ermeni mutfaÄŸÄ±nÄ±n en bilinen lezzetlerinden topik, zeytinyaÄŸlÄ± biber dolmasÄ±, tavuklu harissa, mafiÅŸ tatlÄ±sÄ± ve nar suyu ikram edildi. Tatavla’dan KurtuluÅŸ’a KitabÄ±nÄ±n YazarÄ± Hüseyin Irmak’Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, ÅžiÅŸli’ye deÄŸer katan kültürlerin geçmiÅŸten günümüze sürdürdükleri gelenek ve görenekler de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

“Kültürler Birbirine BakÄ±yor” etkinlik dizisi genç kuÅŸaklarÄ±n ve ÅžiÅŸli’de yaÅŸamayÄ± tercih eden yeni ÅžiÅŸlililerin ilçeyi zenginleÅŸtiren kültürleri yakÄ±ndan tanÄ±masÄ±nÄ± amaçlÄ±yor. 20 AralÄ±k’a kadar her perÅŸembe saat 19.00’da Feriköy Emekliler Evi’nde gerçekleÅŸecek etkinliklerde Rum, Musevi ve Alevilerin müzikten yemeÄŸe ve gelenek - göreneklere kültürel zenginlikleri meraklÄ±larÄ±na anlatÄ±lacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 21:18

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