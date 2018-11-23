HDP Bursa: AHÄ°Mâ€™nin kararÄ± uygulansÄ±n DemirtaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

HDP Bursa Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼, Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Bursa Adliyesi Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

AÄ°HM’nin tutukluluk haline son verilmesi kararÄ± verdiÄŸi Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için HDP Bursa Ä°l Örgütü bugün Bursa Adliyesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Bursa Adliyesi önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan HDP Bursa Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Serpil YÄ±ldÄ±z: ‘Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z, yoldaÅŸÄ±mÄ±z Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± yönünde bir karar vermiÅŸtir. HDP’li milletvekilleri ve belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±nÄ±n siyasi bir rehine olduÄŸu uluslararasÄ± bir mahkemenin verdiÄŸi karar ile de tescillenmiÅŸtir. AÄ°HM kararÄ±nda, ulusal yargÄ± organlarÄ±nÄ±n muhalefetin liderlerinden biri olan sayÄ±n DemirtaÅŸ’a, diÄŸer HDP’li vekillere, seçilmiÅŸ belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±na ve genel olarak muhalif seslere yönelik tutumlarÄ±nda özellikle sert davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinmiÅŸtir. AÄ°HM’ye göre, DemirtaÅŸ’Ä±n hedef olmasÄ± hakkÄ±nda yürütülen davalarÄ±n salt bireysel koÅŸullarÄ±ndan deÄŸil, bunun yanÄ±nda onun siyasi muhalefetin liderlerinden biri olmasÄ± nedeniyledir. Bu nedenle, AÄ°HM’ye göre tehdit altÄ±nda olan yalnÄ±zca DemirtaÅŸ’Ä±n bireysel hak ve özgürlükleri deÄŸil tüm demokratik sistemin kendisidir. Bu nedenle AÄ°HM’nin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda verdiÄŸi karar, cezaevlerindeki bütün tutsak milletvekilleri için emsal niteliÄŸindedir’ dedi.

'AÄ°HM KARARI DERHAL UYGULANSIN'

AÄ°HM kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ktan hemen sonra AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan yapÄ±lan “karar bizi baÄŸlamaz” açÄ±klamasÄ±, Türkiye’nin hem Avrupa Konseyi hem de AÄ°HM nezdindeki yerini siyaseten sarsacak nitelikte olduÄŸunu söyleyen YÄ±ldÄ±z: ‘AÄ°HM kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ±, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ± gereÄŸidir ve toplum vicdanÄ± da kararÄ±n yerine getirilmesini beklemektedir. Kimsenin yargÄ±ya müdahale etme gücü olmamalÄ±dÄ±r. Siyaset yapma koÅŸullarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, siyasetçilerin farklÄ± görüÅŸ ve düÅŸüncelerinden ötürü cezaevlerinde tutulmasÄ± aynÄ± zamanda toplumun sesinin susturulmasÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Demokratik siyaset temsilcilerine rehine hukukunun uygulanmasÄ± toplumu germekte, siyasi ve toplumsal krizi de her geçen daha fazla derinleÅŸtirmektedir. Bu hukuk dÄ±ÅŸÄ± uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. YargÄ±nÄ±n bir an evvel Anayasa’nÄ±n ve AÄ°HM kararÄ±nÄ±n gereÄŸini yerine getirerek, baÅŸta DemirtaÅŸ olmak üzere milyonlarÄ±n iradesi olan ve hukuksuzca cezaevlerinde rehin alÄ±nan bütün tutsak milletvekillerimizi ve seçilmiÅŸleri serbest bÄ±rakmasÄ± gerekmektedir’ dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 21:06

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