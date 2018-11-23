Tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n rulosu geniÅŸledi, kaÄŸÄ±dÄ± azaldÄ±Â 

Tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n iÃ§indeki rulo geniÅŸledi, daha az kaÄŸÄ±t sarÄ±ldÄ±.Â 10 santim olan kaÄŸÄ±dÄ±n eni de 9.5 santime indirildi.

Döviz kuru nedeniyle eylülde yüzde 100 oranÄ±nda zamlanan tuvalet kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ±n fiyatÄ± düÅŸtü ama bu kez de rulosu geniÅŸledi, kaÄŸÄ±dÄ± azaldÄ±.

döviz kurunda dalgalanmalarÄ±n ardÄ±ndan en çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±ydÄ±. 32’li tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n fiyatÄ± eylülde 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi.

Posta’dan Hülya Çaylak’Ä±n haberine göre; denetimler sonucunda fiyatlar bir miktar düÅŸtü ama bu kez tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n içindeki rulo geniÅŸledi, daha az kaÄŸÄ±t sarÄ±ldÄ±.

MÄ°LÄ°M MÄ°LÄ°M KÜÇÜLDÜ

Tuvalet kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ±n bir yapraÄŸÄ±nÄ±n eni ve boyu da küçültüldü. Normalde 10 cm olan tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n eni, 9.5 santime indirildi. Uzunlukta da ince bir ayar yapÄ±ldÄ±. 12.5 santim olan tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n tek bir yapraÄŸÄ±nÄ±n uzunluÄŸu 12.3 santime düÅŸürüldü. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 20:55

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