Ä°talyaâ€™da doktorlar greve Ã§Ä±ktÄ±

Ä°talyaâ€™da doktorlar, saÄŸlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik bÃ¼tÃ§enin azlÄ±ÄŸÄ± ve 10 yÄ±ldÄ±r yenilenmeyen sÃ¶zleÅŸmeleri nedeniyle greve Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°talya’da doktorlar, baÅŸta kamu saÄŸlÄ±k sektöründe finansman eksikliÄŸi ve 10 yÄ±ldÄ±r sözleÅŸmelerinin yenilenmediÄŸi gerekçesiyle 24 saatlik greve gitti. Grev dolayÄ±sÄ±yla gün içerisinde planlanan yaklaÅŸÄ±k 40 bin ameliyatÄ±n ertelendiÄŸi, sadece acil servis hizmetlerinin verileceÄŸi bildirildi.

Ülkedeki doktorlarÄ±n baÄŸlÄ± olduklarÄ± sendikalardan verilen bilgilerde, son 10 yÄ±lda ekonomik krizle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak bazÄ± kamu hastanelerinin kapatÄ±larak 20 bin yatak kapasitesinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, 10 yÄ±l içinde 45 bin doktorun emekliye ayrÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±. SözleÅŸmelerinin 10 yÄ±ldÄ±r yenilenmediÄŸine dikkati çeken doktorlar, vardiya saatlerinin çok aÄŸÄ±r olmasÄ±ndan da ÅŸikayet etti.

Yeni mezun doktorlarÄ±n uzmanlaÅŸmasÄ± için gerekli olan burslarÄ±n azaltÄ±lmasÄ±, birçok hastanede hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan doktorlar ve hemÅŸirelere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n artmasÄ± ve uzun hasta kuyruklarÄ±nÄ±n olduÄŸu hastanelerde personel yetersizliÄŸi de doktorlarÄ±n greve gitmesindeki diÄŸer nedenler olarak sÄ±ralandÄ±.

Ä°talya hükümeti, krize yol açan ve Avrupa BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan reddedilen 2019 bütçe taslaÄŸÄ±nda gelecek 3 yÄ±lda kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± finansmanÄ±nda 3,5 milyar avroluk artÄ±ÅŸ öngörüyor. (AA)

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