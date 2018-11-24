24 Kasım 2018 03:56

Gezgin Ressam Giancarlo Caneva

Ressam Gülseren Südor, arkadaşı İtalyan Ressam Giancarlo Caneva'yi yazdı.

Gezgin Ressam Giancarlo Caneva

İtalyan Ressam Giancarlo Caneva, (Fotoğraf: Galeri Diani'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.) 

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    Gülseren SÜDOR
    Ressam

    İtalya’nın Udine kentinin Avusturya sınırındaki Cividale kasabasında İtalyan, ünlü çağdaş fantastik Ressam Giancarlo Caneva ailesi ile birlikte yaşıyor, eserleri ile dünyayı geziyor ve sürekli resim üretiyor.

    1988 yılında İtalyan Lisesindeki hocalığım sırasında, daha sonra çok yakın aile dostumuz olacak Giancarlo Caneva ile yollarımız bir grup Kuzey İtalyalı ressamın, İstanbul’da sergi açma isteğinin bana ulaşması sonucunda kesişti. Gran Fabula (Büyük Masal) isimli ve aynı zamanda her biri Udine Türk-İtalyan Dostluk Derneği üyeleri olan grubun bu isteğini, İstanbul’da ilettiğim özel ve kurumsal galerilerin yöneticileri yabancı sanatçıların tanıtımı ve eserlerinin pazarlanması açısından zorluk çekeceklerini belirterek reddettiler. 1989 yılında o zamanın, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Ataç, çok büyük bir özveri ile üstelik de her tür olanaklarını kullanarak büyük bir grup olan sanatçıların tümünü de davet etmek kaydıyla Eskişehir’de üniversite binasında sergilerini açtılar. Ve sergi çok büyük ses getirdi.

    SANAT FUARINA 24 YILDIR KATILIYOR

    İşte bahsettiğim bu grubun sanatçıları arasında bulunan Giancarlo Caneva o gün bu gündür insanına, doğasına ve tarihine hayran olup beğendiği ülkemize her yıl bir veya 2 kez geliyor. Aralıklı olarak İstanbul Üniversitesinde, Tuğray Sanat Galerisi, Bursa Modi Sanat Galerisinde sergiler açmıştır. Şimdilerde de Galeri Diani’nin sanatçısı olarak sergiler açmakta ve Datça Uluslararası Knidos Akademideki sempozyumlara katılmaktadır. 

    En önemlisi bu yıl 28’inci kez gerçekleştirilen TÜYAP Sanat Fuarında kesintisiz olarak 24 yıl kendi galerisi olan Artesegno ile yer almıştır. Başka İtalyan şehirlerindeki sanat galerilerinin ve tanıdığı diğer Avrupa ülke galerilerinin katılımını sağlamıştır. Her sene kendi resimleri ile birlikte İtalya’nın her yöresinden önemli ressam ve heykeltıraşların eserlerini, hiç yüksünmeden, İstanbul’a getirip halkın görüşlerine sunmaktadır. Ben kendi adıma; her ne kadar şimdiye kadar yapamadılarsa veya hatırlarına gelmediyse, önümüzdeki yıllar içinde fuar yönetimi onun bu tutkulu kadirşinaslığını değerlendirip bir şekilde onurlandırır diye ümit ediyorum.

    ARTE DERGİSİNİN EDİTÖRÜ

    Caneva; ülkesinde İtalyan Arte dergisinin editörlüğü ve ressamlığı kadar diğer sanatçılarla olan dostluk bağlarıyla da tanınır. Çünkü o aynı zamanda şimdilerde mesleği küratör olarak anılan kişilerin yaptığını çok uzun yıllardır yapmaktadır. Sanat galerileri ve sanatçılar arasında koordinasyonları sağlayıp onlarla birlikte sürekli ülkelerarası sergiler düzenliyor. Caneva, sanatçıların hep birlikte bienallere veya fuarlara katılımlarına katalog ve kitaplarının yayımlanmasına önayak oluyor. Aynı zamanda, Teoman Südor ve beni de bu gruba kattığından resimlerimizi ülkeler ve kıtalararası götürerek sergilenmesini de sağladı.

    Caneva, dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda kişisel sergiler açmış ve kolektif sergilere katılmıştır. Ayrıca 46, 50, 52 ve 55 Venedik Bienali’nde bulunduğu gibi başka birçok bienaller ve triennallerde yer almıştır. Caneva, yaşamının ülkemizi hiç görmediği döneminde Anadolu ve Kapadokya doğasını neredeyse birebir anımsatan soyut resimler yapan ve hatta bundan önce yaşamış olduğu bir yaşamı var ise bu toprakların insanı olabileceğini söyleyebilecek kadar ilginç bir kimliktir.

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