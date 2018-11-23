HDPâ€™den Ayhan Bilgenâ€™in gÃ¶revlerini bÄ±rakma talebine ret

Ayhan Bilgen'in HDP Grup BaÅŸkanvekilliÄŸi ve MYK Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revlerinden ayrÄ±lma talebinin kabul edilmediÄŸi iddia edildi.Â

Roboski KatliamÄ± davasÄ±na gereken özen gösterilmediÄŸi gerekçesiyle Grup BaÅŸkanvekilliÄŸi ve MYK üyeliÄŸinden istifa talebini parti yönetimine ileten HDP'li Ayhan Bilgen'in talebinin kabul edilmediÄŸi iddia edildi. Bilgen'in görevlerini sürdüreceÄŸi öÄŸrenildi.

'Ä°STÄ°FA TALEBÄ° KABUL EDÄ°LMEDÄ°'

ArtÄ±gerçek’ten Derya Okatan’a bilgi veren HDP'li bir kaynak, parti yönetiminin Bilgen'in talebini deÄŸerlendirdiÄŸini ve kabul etmediÄŸini söyledi.

Bilgen'in durumunun 27 KasÄ±m SalÄ± günü toplanacak MYK'de de gündeme geleceÄŸi ve sonucun MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klanacaÄŸÄ± belirtiliyor.

NE OLMUÅžTU?

Bilgen, 18 KasÄ±m akÅŸamÄ± Twitter hebasÄ±ndan bir mesaj paylaÅŸarak, "EÄŸer bir konuya 'dava' diye sahip çÄ±kmak gerekiyorsa 'Roboski davasÄ±' bunu fazlasÄ±yla hak eder. Üzerimize düÅŸen sorumluluÄŸu hakkÄ±yla yerine getiremediÄŸim için ailelere verdiÄŸim sözün gereÄŸi olarak kiÅŸisel özeleÅŸtirimi veriyor, özür diliyor ve bÄ±rakÄ±yorum" demiÅŸti.

Bilgen, daha sonra bu tweetini silerek, "Roboski konusunda daha duyarlÄ± baÅŸka bir adres olmadÄ±ÄŸÄ±na göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bÄ±rakmÄ±yorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda halka hesap vermemiz gerektiÄŸini biliyorum. Nokta!" açÄ±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Bilgen, bu açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile görüÅŸerek, Grup BaÅŸkanvekilliÄŸi ve MYK üyeliÄŸinden istifa talebini iletmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Ayhan Bilgen HDP'deki gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

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