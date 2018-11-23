FotoÄŸraf: Gülseli KenarlÄ±/DHA
AKP'nin 50 ilde aday gÃ¶stereceÄŸi iddia edilen isimler
Gazete Duvar, AKP'nin 50 ilde aday gÃ¶stereceÄŸi isimlerin belli olduÄŸunu iddia etti, liste yayÄ±mladÄ±.
AKP’nin 50 ilde göstereceÄŸi belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n listesinin belli olduÄŸu iddia edildi. Gazete Duvar'Ä±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± listeye göre 50 aday ÅŸöyle:
AdÄ±yaman: Dr. Süleyman kÄ±lÄ±nç (AdÄ±yaman EÄŸt. ve arÅŸ. Has. Beyin cerrahÄ±)
Amasya: Cafer Özdemir (Amasya Belediye BaÅŸkanÄ±)
Ankara: Mehmet Özhaseki (AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±)
Antalya: Menderes Türel (Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±)
Ardahan: Yunus Baydar (Eski Ardahan Ä°l BaÅŸkanÄ± – B Veteriner)
Artvin: Mehmet Kocatepe (Artvin Belediye BaÅŸkanÄ±)
BartÄ±n: Yusuf Ziya Aldatmaz (AKP BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± / Ä°GM üyesi)
Batman: Murat GüneÅŸtekin (AKP Batman Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± / Ä°nÅŸaat mühendisi)
Bayburt: Fatih Yumak (AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±)
Bilecik: Nihat Can (Bilecik Belediye BaÅŸkanÄ±)
Bitlis: Nesrullah TanÄŸlay (AKP Bitlis Ä°l BaÅŸkanÄ±)
Bolu: Fatih Metin (Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±)
Burdur: Deniz Kurt (Eski AKP Burdur TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±)
Bursa: Alinur AktaÅŸ (Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±)
ÇankÄ±rÄ±: Hüseyin Boz (ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ±)
Denizli: Osman Zolan (Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±)
DiyarbakÄ±r: Cumali Atila (DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±-KayyÄ±m)
Düzce: Faruk Özlü (Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Eski BakanÄ±)
ElazÄ±ÄŸ: Åžahin ÅžerefoÄŸullarÄ± (Ä°ÅŸ insanÄ±– Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanÄ±)
Erzincan: Cemalettin BaÅŸsoy (Erzincan Belediye BaÅŸkanÄ±)
Erzurum: Mehmet Sekmen (Mevcut BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±)
Gaziantep: Fatma Åžahin (Gaziantep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±)
Giresun: Aytekin ÅženlikoÄŸlu (AKP Giresun Ä°l BaÅŸkanÄ±)
GümüÅŸhane: Ercan Çimen (GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ±)
Hakkari: Cüneyt Epcim (Hakkari Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±)
Ä°stanbul: Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m (TBMM BaÅŸkanÄ±)
Ä°zmir: Nihat Zeybekçi (Ekonomi Eski BakanÄ±)
KahramanmaraÅŸ: Hayrettin Güngör (TBB Genel Sekreteri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yerel Yönetim PolitikalarÄ± Kurulu Üyesi)
Karabük: Burhanettin Uysal (AKP eski milletvekili / Karabük Äžnv. Eski rektörü)
Kastamonu: Tahsin BabaÅŸ (Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ±)
Kayseri: Memduh BüyükkÄ±lÄ±ç (Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ±)
KÄ±rÄ±kkale: Mehmet SaygÄ±lÄ± (KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ±)
KÄ±rklareli: Burak SüzülmüÅŸ (Ä°ÅŸ insanÄ± - KÄ±rklarelispor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±)
KÄ±rÅŸehir: YaÅŸar Bahçeci (KÄ±rÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±)
Kilis: Mehmet Abdi Bulut (Kilis Eski Belediye BaÅŸkanÄ±)
Kocaeli: Tahir BüyükakÄ±n (Bilecik Valisi)
Malatya: Selahattin Gürkan (Battalgazi Belediye BaÅŸkanÄ±)
NevÅŸehir: Rasim ArÄ± (Gençlik Ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± – Daire BaÅŸkanÄ±)
NiÄŸde: Emrah Özdemir (NiÄŸde Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±)
Ordu: Hilmi Güler (Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski BakanÄ±)
Rize: Rahmi Metin (Rize Eski Ä°l Genel Meclis BaÅŸkanÄ±)
Samsun: Mustafa Demir (BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Eski BakanÄ±)
Siirt: Lokman Özcan (Siirt 3. sÄ±ra milletvekili adayÄ±)
Sinop: Ali Çöpçü (Sinop Ä°l BaÅŸkanÄ±)
ÅžanlÄ±urfa: Zeynel Abidin Beyazgül (AKP Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±) (HABER MERKEZÄ°)