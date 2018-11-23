AKP'nin 50 ilde aday gÃ¶stereceÄŸi iddia edilen isimler

FotoÄŸraf: Gülseli KenarlÄ±/DHA

AKP'nin 50 ilde aday gÃ¶stereceÄŸi iddia edilen isimler

    • 23 KasÄ±m 2018 18:39

    Gazete Duvar, AKP'nin 50 ilde aday gÃ¶stereceÄŸi isimlerin belli olduÄŸunu iddia etti, liste yayÄ±mladÄ±.

    AKP’nin 50 ilde göstereceÄŸi belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n listesinin belli olduÄŸu iddia edildi. Gazete Duvar'Ä±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± listeye göre 50 aday ÅŸöyle: 

    AdÄ±yaman: Dr. Süleyman kÄ±lÄ±nç (AdÄ±yaman EÄŸt. ve arÅŸ. Has. Beyin cerrahÄ±) 

    Amasya: Cafer Özdemir (Amasya Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    Ankara: Mehmet Özhaseki (AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±) 

    Antalya: Menderes Türel (Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    Ardahan: Yunus Baydar (Eski Ardahan Ä°l BaÅŸkanÄ± – B Veteriner) 

    Artvin: Mehmet Kocatepe (Artvin Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    BartÄ±n: Yusuf Ziya Aldatmaz (AKP BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± / Ä°GM üyesi) 

    Batman: Murat GüneÅŸtekin (AKP Batman Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± / Ä°nÅŸaat mühendisi) 

    Bayburt: Fatih Yumak (AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±) 

    Bilecik: Nihat Can (Bilecik Belediye BaÅŸkanÄ±)

    Bitlis: Nesrullah TanÄŸlay (AKP Bitlis Ä°l BaÅŸkanÄ±) 

    Bolu: Fatih Metin (Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±) 

    Burdur: Deniz Kurt (Eski AKP Burdur TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±) 

    Bursa: Alinur AktaÅŸ (Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    ÇankÄ±rÄ±: Hüseyin Boz (ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    Denizli: Osman Zolan (Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±)

    DiyarbakÄ±r: Cumali Atila (DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±-KayyÄ±m) 

    Düzce: Faruk Özlü (Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Eski BakanÄ±) 

    ElazÄ±ÄŸ: Åžahin ÅžerefoÄŸullarÄ± (Ä°ÅŸ insanÄ±– Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanÄ±) 

    Erzincan: Cemalettin BaÅŸsoy (Erzincan Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    Erzurum: Mehmet Sekmen (Mevcut BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    Gaziantep: Fatma Åžahin (Gaziantep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    Giresun: Aytekin ÅženlikoÄŸlu (AKP Giresun Ä°l BaÅŸkanÄ±) 

    GümüÅŸhane: Ercan Çimen (GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    Hakkari: Cüneyt Epcim (Hakkari Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±) 

    Ä°stanbul: Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m (TBMM BaÅŸkanÄ±)

    Ä°zmir: Nihat Zeybekçi (Ekonomi Eski BakanÄ±) 

    KahramanmaraÅŸ: Hayrettin Güngör (TBB Genel Sekreteri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yerel Yönetim PolitikalarÄ± Kurulu Üyesi) 

    Karabük: Burhanettin Uysal (AKP eski milletvekili / Karabük Äžnv. Eski rektörü) 

    Kastamonu: Tahsin BabaÅŸ (Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    Kayseri: Memduh BüyükkÄ±lÄ±ç (Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    KÄ±rÄ±kkale: Mehmet SaygÄ±lÄ± (KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    KÄ±rklareli: Burak SüzülmüÅŸ (Ä°ÅŸ insanÄ± - KÄ±rklarelispor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±) 

    KÄ±rÅŸehir: YaÅŸar Bahçeci (KÄ±rÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    Kilis: Mehmet Abdi Bulut (Kilis Eski Belediye BaÅŸkanÄ±)

    Kocaeli: Tahir BüyükakÄ±n (Bilecik Valisi) 

    Malatya: Selahattin Gürkan (Battalgazi Belediye BaÅŸkanÄ±) 

    NevÅŸehir: Rasim ArÄ± (Gençlik Ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± – Daire BaÅŸkanÄ±) 

    NiÄŸde: Emrah Özdemir (NiÄŸde Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±) 

    Ordu: Hilmi Güler (Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski BakanÄ±) 

    Rize: Rahmi Metin (Rize Eski Ä°l Genel Meclis BaÅŸkanÄ±) 

    Samsun: Mustafa Demir (BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Eski BakanÄ±) 

    Siirt: Lokman Özcan (Siirt 3. sÄ±ra milletvekili adayÄ±) 

    Sinop: Ali Çöpçü (Sinop Ä°l BaÅŸkanÄ±) 

    ÅžanlÄ±urfa: Zeynel Abidin Beyazgül (AKP Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±) (HABER MERKEZÄ°)

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