EÄŸitim Sen: Ekonomik kayÄ±plarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lansÄ±n

EÄŸitim Sen Ä°stanbul ve Bursa ÅŸubeleri, yÃ¼kselen enflasyonla beraber Ã¼cretlerde yaÅŸanan erimenin giderilmesini talep etti.

EÄŸitim Sen Ä°stanbul Åžubeleri, 3600 ek gösterge ve ekonomik kayÄ±plarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± için topladÄ±klarÄ± imzalarÄ± Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸüne verdi.

Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü önünde yapÄ±lmak istenen açÄ±klamaya valilik tarafÄ±ndan izin verilmediÄŸi için eÄŸitim emekçilerinin önü Sultanahmet MeydanÄ±’nda polis tarafÄ±ndan kesildi. Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸüne yürümeleri engellenen eÄŸitim emekçileri adÄ±na konuÅŸan KESK Ä°stanbul Åžubeleri Platformu Dönem Sözcüsü Zeliha Baksi, polis engeline tepki gösterdi.

Baksi, yÄ±llardÄ±r geçimlerini büyük ölçüde borçlanarak sürdüren, kredi ve borç bataÄŸÄ±na saplanan toplumun geniÅŸ kesimleri gibi, eÄŸitim ve bilim emekçilerinin de yaÅŸanan ekonomik sorunlardan fazlasÄ±yla etkilendiÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: Ä°ktidar, her fÄ±rsatta ekonomide yaÅŸanan en temel sorunlarÄ±n üzerini örtmeye uÄŸraÅŸarak bütün sorumluluÄŸu ‘dÄ±ÅŸ güçlere’ atmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, emekçilerin günlük yaÅŸamÄ± ile ilgili bütün ekonomik göstergeler kötüye gitmektedir. Türkiye ekonomisinde son yÄ±llarda, özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda yaÅŸanan dalgalanmalar, TL’nin deÄŸer kaybetmesi ve enflasyonun hÄ±zla artmasÄ± sonucunda satÄ±n alÄ±m gücümüzde belirgin bir azalma yaÅŸanmÄ±ÅŸ, ücretlerimiz mum gibi erimiÅŸtir.

Baksi, KESK öncülüÄŸünde 9 AralÄ±k Pazar günü Samsun’da, 15 AralÄ±k Cumartesi günü Adana’da, 16 AralÄ±k Pazar Günü DiyarbakÄ±r’da ve 22 AralÄ±k Cumartesi günü Ä°stanbul’da yapÄ±lacak olan "YoksullaÅŸmaya, iÅŸsizliÄŸe ve güvencesizliÄŸe karÅŸÄ± birlikte mücadele" mitinglerine katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

EÄžÄ°TÄ°M SEN’Ä°N TALEPLERÄ°

• Tüm eÄŸitim ve bilim emekçilerinin ek göstergeleri 3600’e çÄ±karÄ±lsÄ±n

• MaaÅŸlarÄ±mÄ±zda son 10 yÄ±l içinde dolar bazÄ±nda yaÅŸanan kaybÄ± karÅŸÄ±lamak için net bin 395 TL artÄ±ÅŸ saÄŸlansÄ±n

• BaÅŸta elektrik ve doÄŸalgaz olmak üzere, temel tüketim ürünlerine yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±nsÄ±n

• Vergi dilimi soygununa son verilerek, gelir vergisi oranÄ± sabitlensin

• Ek ödemelerin tamamÄ± temel ücrete ve emekliliÄŸe yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±, ek ders saat ücreti hesaplanÄ±rken bir öÄŸretmenin aylÄ±k maaÅŸ tutarÄ±nÄ±n (3600/60 = 60 TL) esas alÄ±nsÄ±n

• EÄŸitim-öÄŸretime hazÄ±rlÄ±k ödeneÄŸinin, ayrÄ±msÄ±z bütün eÄŸitim ve bilim emekçilerine bir maaÅŸ tutarÄ±nda ve yÄ±lda iki kez ödensin

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

EÄžÄ°TÄ°M SEN BURSA ÅžUBESÄ°: KRÄ°ZÄ°N FATURASINI ÖDEMEYECEÄžÄ°Z!

FotoÄŸraf: Evrensel

EÄŸitim Sen Bursa Åžubesi ‘ÖÄŸretmen DünyayÄ± DeÄŸiÅŸtirir’ kampanyasÄ± kapsamÄ±nda topladÄ±ÄŸÄ± imzalarÄ± bugün Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸüne teslim ederek "EÄŸitim ve bilim emekçilerinin yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± doÄŸrudan etkileyen ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceÄŸiz" dedi.

Bursa Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan EÄŸitim Sen Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Derya ÅžimÅŸek Aksakal, elektrik ve doÄŸalgaz olmak üzere temel tüketim ürünlerine peÅŸ peÅŸe yüksek oranlÄ± zamlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Dolarda yaÅŸanan düÅŸüÅŸe raÄŸmen temel tüketim ürünlerinde aynÄ± oranda indirim yapÄ±lmamasÄ±, ekonomik krizin faturasÄ±nÄ±n krizi yaratanlara deÄŸil, halkÄ±n, emekçilerin sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmak istendiÄŸinin en açÄ±k göstergesidir. EÄŸitim ve bilim emekçileri olarak, ekonomide yaÅŸanan krizde hiçbir sorumluluÄŸumuz ya da payÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± halde, krizin faturasÄ±nÄ±n Ä±srarla bizlere ödetilmek istenmesini kabul etmiyoruz. Ekonomik krizi kim çÄ±kardÄ±ysa, faturasÄ±nÄ± da onlar ödemelidir" dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 18:43

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