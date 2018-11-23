Af Ã–rgÃ¼tÃ¼: AÄ°HM, Kavala iÃ§in de ihlal kararÄ± verecek

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Strateji ve AraÅŸtÄ±rma YÃ¶neticisi Andrew Gardner: AÄ°HM Kavala konusunda da ihlal kararÄ± verecek.Â

Af Örgütü Türkiye Strateji ve AraÅŸtÄ±rma Yöneticisi Andrew Gardner, AÄ°HM’nin Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±na atÄ±fta bulunarak, Osman Kavala’nÄ±n tutukluluÄŸunun da ‘siyasi’ olduÄŸunu vurguladÄ±, “AÄ°HM bu konuda da ihlal kararÄ± verecek” dedi.

UluslararasÄ± Af Örgütü Türkiye Strateji ve AraÅŸtÄ±rma Yöneticisi Andrew Gardner, webiz’de Beril Eski’nin sunduÄŸu ‘HaklÄ±yÄ±z’ programÄ±na konuk oldu. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinin (AÄ°HM) Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±na ve bu karara Türkiye hükümetinden gelen tepkilere deÄŸinen Gardner, “AÄ°HM çok eleÅŸtirildi ama önemli ve yerinde bir karar verdi” dedi.

Gazete KarÄ±nca’da yer alan habere göre, kararÄ±n Türkiye için baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirten Gardner, DemirtaÅŸ’Ä±n hemen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ve Türkiye’nin AÄ°HM’nin bu kararÄ±na uymak zorunda olduÄŸunu söyledi. Andrew Gardner, 1 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir iddianamesiz olarak cezaevinde tutulan iÅŸ insanÄ± Osman Kavala’nÄ±n tutukluluÄŸunun da ‘siyasi’ olduÄŸunu vurgulayarak, “AÄ°HM bu konuda da ihlal kararÄ± verecek” dedi. Türkiye’de hak savunucularÄ±na yönelik baskÄ±lara da deÄŸinen Gardner, geçtiÄŸimiz hafta aralarÄ±nda akademisyenlerin de olduÄŸu 13 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi, “Bu bütün baÄŸÄ±msÄ±z sivil toplumu bastÄ±rmak, susturmak amacÄ±yla bir operasyondu. Çok üzücü” diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN, DEMÄ°RTAÅž VE KAVALA’YI HEDEF ALMIÅžTI

2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r cezaevinde tutulan HDP’nin Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluÄŸu ile ilgili kararÄ±nÄ± 20 KasÄ±m’da açÄ±klayan AÄ°HM, DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine ve ‘Siyasi nedenlerden ötürü, muhalefetin sesini kÄ±smak için tutuklandÄ±ÄŸÄ±na’ hükmetmiÅŸti. Karara tepki gösteren AKP Lideri ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ise “AÄ°HM’nin verdiÄŸi kararlar bizi baÄŸlamaz. Biz karÅŸÄ± hamlemizi yapar, iÅŸi bitiririz” demiÅŸti. ErdoÄŸan ayrÄ±ca muhtarlara seslenirken “Gezi olaylarÄ±nda teröristlerin finans kaynaÄŸÄ± olan bir kiÅŸi ÅŸu anda içeride” sözleriyle Anadolu Kültür Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Osman Kavala’ya iÅŸaret etmiÅŸ ve Kavala için “teröristlerin finans kaynaÄŸÄ±” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Osman Kavala dosyasÄ±nÄ±n ilk sahibi firari savcÄ± Muammer AkkaÅŸ

Selahattin DemirtaÅŸ'tan AÄ°HM kararÄ±na dair aÃ§Ä±klama

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