Alpu Santrali'nde mahkeme kararÄ± bakanlÄ±ÄŸa ulaÅŸmamÄ±ÅŸ

CHP'li Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer: Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n â€˜benim bunlardan haberim yokâ€™ demesi vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez, EskiÅŸehir Alpu'da kurulmasÄ± planlanan kömürlü termik santrale iliÅŸkin hukuk kararlarÄ±na uyulmasÄ±nÄ± isteyen CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer'e verdiÄŸi yanÄ±tta, DanÄ±ÅŸtay ve mahkeme kararlarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

CHP'li Utku ÇakÄ±rözer'in Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda sorduÄŸu sorulara, Enerji Tabii Kaynaklar BakanÄ±ndan yazÄ±lÄ± yanÄ±t geldi. Bakan Fatih Dönmez, "Söz konusu proje aleyhine davalar olsa da bakanlÄ±ÄŸÄ±mza tebliÄŸ edilen kesinleÅŸmiÅŸ bir yargÄ± kararÄ± yoktur" dedi.

BakanÄ±n yanÄ±tÄ± deÄŸerlediren ÇakÄ±rözer ise “Bu projeden birinci derecede sorumlu konumdaki Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ‘benim bunlardan haberim yok’ demesi vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez” dedi. EskiÅŸehir Ä°dare Mahkemesi'nin valilik tarafÄ±ndan verilen 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ±nÄ± iptal etmesini ve DanÄ±ÅŸtay 10. Dairesi'nin Toprak Koruma Kurulu’nun üye yapÄ±sÄ±nÄ± ve karar yeter sayÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi için ‘yürütmeyi durdurma’ kararÄ± verdiÄŸini hatÄ±rlatan ÇakÄ±rözer, "Haberleri olsa da olmasa da bu hukuk kararlarÄ± kapÄ± gibi ortadadÄ±r. Bu kararlar olduÄŸu sürece o santral oraya yapÄ±lamaz” dedi.

ÇakÄ±rözer, "Bizler tüm EskiÅŸehir verimli topraklarÄ±mÄ±za, temiz havamÄ±za, suyumuza hep birlikte sahip çÄ±kmaya devam edeceÄŸiz. Zehir santralini EskiÅŸehirimize yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±z” diyerek kurulmasÄ± planlanan kömürlü termik santrale karÅŸÄ± olan mücadelenin süreceÄŸini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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