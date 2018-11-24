â€˜Katliam yasa tasarÄ±sÄ± istemiyoruzâ€™

HayvanlarÄ± Koruma Kanunuâ€™ndaki deÄŸiÅŸiklik tasarÄ±sÄ±yla ilgili 25 KasÄ±m'da eylem var.

5199 sayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanunu’ndaki deÄŸiÅŸiklik tasarÄ±sÄ±yla ilgili görüÅŸtüÄŸümüz Hayvan HaklarÄ± Yasama Ä°zleme Delegasyonundan Burak Özgüner, hayvanlar lehine tasarÄ± hazÄ±rlanana dek kamuoyu tepkisini örgütlemeye devam edeceklerini söyledi. TasarÄ±nÄ±n içeriÄŸini bilmediklerini aktaran Özgüner, “Yetkililer diyor ki bizde de bir metin yok. Metin olmamasÄ±na raÄŸmen basÄ±nda ana akÄ±mda sürekli haberler çÄ±kÄ±yor. Ä°lk önce Sabah gazetesinde çÄ±ktÄ±, sonra Milliyet’te çÄ±ktÄ±. Oradaki bilgiler de birbirini tutmuyor. Sabah’ta terk etme suçuna 500 lira diyor, Milliyet’te 700 lira. Üstelik yeni bir ÅŸeymiÅŸ gibi sunuluyor. Ama yeni bir ÅŸey deÄŸil. Mevcut kanunda da terk etmeye para cezasÄ± var. Biz alsÄ±nda bunun 10 bin lira olmasÄ± gerektiÄŸini söylemiÅŸtik. Biz 10 bin derken onlar dalga geçer gibi 500-700 lira diyor. Terk etmenin cezasÄ±nÄ± caydÄ±rÄ±cÄ± bir ceza olarak koymalarÄ± gerekiyor. Ama öyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz” dedi.

300’E YAKIN ÖRGÜT BÄ°R ARAYA GELDÄ°

Özgüner, 25 KasÄ±m Pazar günü KadÄ±köy’de yapÄ±lacak eyleme katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Özgüner, 300’e yakÄ±n hayvan haklarÄ± grup, platform ve grubun oluÅŸturduÄŸu Hayvan HaklarÄ± Yasama Ä°zleme Delegasyonu olarak, HayvanlarÄ± Koruma Kanunu ile ilgili yasa taslaÄŸÄ±nÄ± protesto etmek için saat 14.00’te KadÄ±köy Ä°skelesi Atatürk AnÄ±tÄ± önünde olacaklarÄ±nÄ± söyledi. Özgüner, sokak hayvanlarÄ±nÄ± ölüme göndermemek, hayvan haklarÄ±nÄ± bir kez daha gündeme getirmek, ‘Katliam yasa tasarÄ±sÄ± istemiyoruz’ demek ve tasarÄ±nÄ±n, son hali açÄ±klanarak hayvanlar lehine düzeltilmesini talep etmek için tüm hayvan dostlarÄ±nÄ± eyleme destek olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

6. MADDEYE DOKUNMA!

*5199 sayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanunu’ndaki tüm yasal deÄŸiÅŸiklikler, düzenlenecek çalÄ±ÅŸtaylar sonrasÄ±, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n görüÅŸleri dikkate alÄ±narak hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r.

*Türkiye genelinde sayÄ±sÄ± yüz binleri bulan sokak hayvanlarÄ±, toplanarak belediye barÄ±naklarÄ±na götürüleceÄŸi bahanesi ile kÄ±rsala atÄ±lacaktÄ±r. Bunun yerine belediyelerin kanunu uygulayarak sokak hayvanlarÄ±nÄ±, hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve cerrahi prosedürlere uygun olarak kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± saÄŸlanmalÄ± ve alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yere bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± esas alan 6. MADDEYE dokunulmamalÄ±dÄ±r.

*Hayvana ÅŸiddet içeren tüm fiillere hapis cezasÄ± getirilmelidir.

*Kanunu uygulamayarak hayvana ÅŸiddet, vahÅŸet uygulayan belediye görevlileri de ADLÄ° YAPTIRIM kapsamÄ±na alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

*Hayvana Ä°ÅžKENCE, TECAVÜZ, ÖLDÜRME SUÇLARININ cezalarÄ± 2 yÄ±l 1 aydan baÅŸlamalÄ±dÄ±r.

*Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parklarÄ±, deney, avcÄ±lÄ±k, insan gÄ±dasÄ±, yük ve insan taÅŸÄ±ma amacÄ±yla sömürülen, öldürülen ve dövüÅŸtürülen hayvanlar üzerindeki zulme son verilmeli; bu zulüm sektörleri yasaklanmalÄ±dÄ±r. Ä°nternet-petshop-üretim çiftliklerinden hayvan satÄ±ÅŸlarÄ± tamamen yasaklanarak barÄ±nak ve sokaklardaki hayvanlarÄ±n yuvalandÄ±rÄ±lmalarÄ± teÅŸvik edilmeli, her türlü hayvan ithalat ve ihracatÄ± yasaklanmalÄ±, illegal yollardan yurda kaçak giriÅŸler engellenmelidir.

* “Tehlikeli Ä±rk” tanÄ±mÄ± kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, özellikle halihazÄ±rda ailelerin evlerinde baktÄ±klarÄ± ve belediye barÄ±naklarÄ±na alÄ±nan bu tür köpekler kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak koruyucularÄ±na geri verilmelidir. Üretim çiftliklerinde olanlar ise kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±larak yuvalandÄ±rÄ±lmalÄ±, dövüÅŸlerde kullanÄ±lan köpeklere el konulup kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±, belediye barÄ±naklarÄ±nda özel bakÄ±m alanlarÄ±nda rehabilite edilerek kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak yuvalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 09:33

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